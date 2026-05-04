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Central: Pol, Giménez y Navarro: tres nombres para dos puestos a reemplazar

Guillermo Fernández es candidato a ir por Ibarra y por el lesionado Julián Fernández, mientras que el paraguayo y el volante central tienen chances

Guillermo Ferretti

Por Guillermo Ferretti

4 de mayo 2026 · 19:31hs
Pol Fernández en acción. El volante ofensivo tiene muchas chances de ser titular en Central frente a Libertad.

Marcelo Bustamante

Pol Fernández en acción. El volante ofensivo tiene muchas chances de ser titular en Central frente a Libertad.

Central buscará dar un nuevo paso firme en su camino hacia los octavos de final de la Copa Libertadores. Para ello, el equipo que dirige Jorge Almirón buscará un triunfo en el Gigante frente a Libertad de Paraguay, que aún no pudo sumar. Y tiene dos puestos a cubrir, el de Franco Ibarra y el de Julián Fernández.

Para afrontar este compromiso, el DT auriazul no podrá contar con el suspendido Franco Ibarra, uno de los futbolistas de mejor rendimiento del equipo en lo que va de la temporada. Y tampoco estará disposición Julián Fernández, quien habría sufrido un problema muscular jugando la semana pasada ante Universidad Central en Venezuela, y aún no se recuperó.

¿Quién por el suspendido Franco Ibarra?

Todo hacía suponer que el lugar de Ibarra sería cubierto por Federico Navarro, pero Guillermo Pol Fernández tiene chances, como también para ir por el otro Fernández. Aunque en ese lugar, Enzo Giménez tiene muchas fichas.

Franco Ibarra sumó en Venezuela, la semana pasada, la tercera amarilla en tres partidos jugados en Copa Libertadores. Por lo que debe cumplir una fecha de suspensión. Ante una situación similar, pero jugando por el torneo local, Almirón se vio obligado a reemplazarlo y el elegido fue Navarro.

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Eso ocurrió en la novena fecha del torneo actual, cuando Ibarra no pudo estar ante Argentinos Juniors en La Paternal. Es que en el partido anterior, jugando el clásico ante Newell’s, Ibarra recibió quinta amarilla acumulada, lo que provocó que recibiera una fecha de suspensión.

Pero no sería la única opción Navarro y Almirón habría probado en la práctica con Pol Fernández para estar al lado de Pizarro, lo que plantearía un mediocampo realmente ofensivo.

¿Y quién por Julián Fernández?

En cuanto a quién reemplazaría a Julián Fernández, el principal candidato es Enzo Giménez. El polifuncional paraguayo sumó minutos desde el banco la semana pasada en Venezuela, en el triunfo auriazul sobre Universidad Central. Lo que atenta contra esta opción es que el volante guaraní todavía no dejó atrás un fuerte golpe que recibió en un tobillo jugando ante Sarmiento de Junín en el Gigante.

En este escenario, el que también puede ser considerado en esa función es Pol Fernández, que de esta forma es candidato a entrar en dos posiciones. En esta posibilidad hay que considerar que el ex Boca Juniors viene de reemplazar a Julián en el entretiempo del último partido copero, en Venezuela.

De todos modos, el que mejor se adapta a la función por cumplir sobre la banda derecha, es el paraguayo Giménez. Define Jorge Almirón.

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