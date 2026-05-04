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Mercedes Funes: "Estoy transitando las decisiones que tomé"

La actriz rosarina habló de su vínculo con la ciudad, su trabajo junto a Miguel Ángel Solá y el proceso íntimo que vivió para encarnar a Tita Merello, en Lo Resolví Pensando por La Capital+

4 de mayo 2026 · 19:00hs
Mercedes Funes: Estoy transitando las decisiones que tomé

Mercedes Funes se reconoce rosarina por los cuatro costados, una identidad que define su pulso vital a pesar de haber vivido gran parte de su vida en Buenos Aires. "Rosario siempre estuvo cerca", bromeó durante la entrevista al recordar que nació en el hospital Eva Perón de Granadero Baigorria y que pasó su infancia en Alberdi, en una época donde las puertas estaban siempre abiertas.

Su vínculo con la ciudad es un "ida y vuelta" constante (está casada con un rosarino: Cecilio Funes) y asegura que, aunque la familia tuvo que mudarse por cuestiones políticas durante la dictadura, el sentido de pertenencia quedó sellado en las veredas de la calle Mateu.

Embed - Mercedes Funes Íntima: Su carrera entre mandatos y el éxito en TV | Lo Resolví Pensando #2

Un presente artístico de plenitud

En el plano profesional, la actriz atraviesa un momento de plenitud trabajando junto a Miguel Ángel Solá, a quien define como la "Biblia" del teatro y el cine. "Yo manifesté a Miguel", confesó sobre el deseo cumplido de compartir escenario en una obra de solo dos personajes, un desafío que describe como "piloto y copiloto" por el nivel de confianza y vértigo que requiere.

En su recorrido, también destacó la figura del fallecido Arturo Bonín, a quien considera su padrino artístico y mentor, resaltando su generosidad y su inteligencia para entender el lenguaje teatral desde la simpleza.

Mandatos, maternidad y nuevas formas de trascender

La charla también derivó en reflexiones profundas sobre la vida y los mandatos sociales, especialmente en torno a la maternidad. Funes planteó la importancia de "abrazar el sentido de las cosas que uno tiene para dar", cuestionando la idea impuesta de que trascender solo implica plantar un árbol, escribir un libro o tener un hijo.

"Yo amo amar, y me hubiera encantado amar a un hijo, no se me dio, pero mi amor sigue estando igual para darse", expresó con sinceridad, reivindicando que existen múltiples formas de brindar afecto y legado más allá de la descendencia biológica.

Relaciones personales y etapa superada

Al ser consultada por su relación con su exmarido, el actor Nicolás Vázquez, la actriz fue tajante al señalar que actualmente no tienen ningún tipo de contacto. "No tenemos vínculo", repitió ante la insistencia sobre si existía "buena onda" entre ambos, aclarando que ya han pasado "muchas vidas" desde aquel entonces y que se trata de un "ex anterior, anterior, anterior".

Recordó que su ingreso a la tira "Casi Ángeles" se dio poco después de la separación, una situación que en su momento fue extraña pero que terminó siendo una experiencia de mucho aprendizaje, gracias al cariño del público adolescente que todavía hoy la reconoce por la calle.

La industria, el paso del tiempo y el valor del arte

Finalmente, Mercedes analizó el presente de la industria artística y el impacto de la pandemia, donde se sintió clasificada como "no esencial". Esta percepción, sumada a lo que define como un "viejismo" o discriminación por edad en los medios —donde después de los 45 años parece que uno ya no le sirve a la sociedad—, la llevó a refugiarse en la escritura y en su propia convicción.

"Creo que es el arte el que va a gritar algo interesante ante la saturación de contenido vacío", concluyó, reafirmando que hoy se encuentra en un lugar de mayor autonomía, transitando con calma las decisiones que marcaron su camino.

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