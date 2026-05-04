La Capital | Ovación | Marco Ruben

La esposa de Marco Ruben sigue internada tras un accidente de lancha en el Paraná

Giselle fue operada por lesiones internas y evoluciona fuera de peligro en un sanatorio céntrico. El delantero canalla logró rescatar del agua a su esposa y a su hija después de que la embarcación se descontrolara.

4 de mayo 2026 · 16:29hs
Marco Ruben

Marco Ruben, quien regresó a Central para jugar con Di María, junto a su esposa Giselle.

Giselle, la esposa del delantero de Rosario Central Marco Ruben, permanece internada en un sanatorio del centro de Rosario como consecuencia de las lesiones internas que sufrió durante un accidente náutico ocurrido el otro fin de semana en el río Paraná. Según reveló este lunes a La Capital una fuente cercana al centro de salud, la mujer fue operada este domingo y este lunes ya se encontraba en sala común, siempre fuera de peligro.

El episodio se produjo el domingo de la semana pasada, cuando la lancha en la que estaban Ruben, su esposa y una de sus hijas comenzaba a salir de un pontón utilizado como embarcadero. De acuerdo con el relato aportado a este diario, la embarcación “empezó a girar sin control” de manera repentina, lo que obligó a los ocupantes a arrojarse al agua.

En esa maniobra, Giselle golpeó contra la embarcación y sufrió lesiones internas. “Ruben, su esposa y su hija tuvieron que saltar al agua, y en ese momento Giselle golpeó contra el casco de la lancha”, explicó la fuente consultada.

Tanto el histórico delantero canalla como su hija resultaron ilesos. Tras caer al río, fue el propio Ruben quien rescató del agua a su hija y a su esposa, y logró llevarlas nuevamente hasta el pontón. Allí se encontraba su otro hijo, que no había llegado a subir a la embarcación porque la lancha se había disparado antes de que pudiera hacerlo.

Luego del accidente, Giselle fue trasladada a un sanatorio céntrico. “Tuvo algunos golpes internos, por los que fue internada en terapia intermedia”, precisó el vocero. La mujer fue intervenida quirúrgicamente este domingo y evolucionó favorablemente, por lo que este lunes pasó a una habitación común.

Las fuentes consultadas remarcaron que la esposa de Marco Ruben permaneció en todo momento fuera de peligro.

>>Leer más: En Central, Marco Ruben abre las alas pensando en el ansiado redebut con la camiseta canalla

El delantero Marco Ruben, de 39 años y goleador histórico de Central, volvió este año al fútbol profesional para jugar la Copa Libertadores junto a su compañero de inferiores Angel Di María, pero aún no integró el equipo, mientras se pone a punto físicamente.

El director técnico Canalla, Jorge Almirón, fue consultado recientemente sobre la vuelta de Ruben al equipo y respondió escuetamente que “todavía le falta ponerse a punto para jugar”.

>>Leer más: El camino de sacrificio de Jaminton Campaz para cumplir su sueño y el apoyo de una madre arquera

Ruben es un amante de la pesca y del río, que recorre en lancha en sus ratos libres para practicar su hobby preferido. Por eso es muy común observar publicaciones del atacante llevando a cabo lo que más le gusta.

Noticias relacionadas
Franco Colapinto tendrá descanso antes del GP de Canadá de la Fórmula 1.

Cuándo vuelve a correr Colapinto: días y horarios del GP de Canadá de la Fórmula 1

Newells sufrió una dura derrota en casa en el Femenino de AFA.

Femenino AFA: Newell's sufrió la peor derrota de su historia en condición de local

Rosario Central recibirá a Libertad en la 4ª fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Rosario Central vs Libertad por la Copa Libertadores: hora, canal y posibles formaciones

Josué Reinatti, joven arquero de la Lepra, tiene contrato hasta diciembre de 2027.

La dirigencia de Newell's busca extenderle el contrato a una de sus promesas

Ver comentarios

Las más leídas

Los clásicos de las inferiores de la Asociación Rosarina tuvieron un claro ganador

Los clásicos de las inferiores de la Asociación Rosarina tuvieron un claro ganador

Choque frente a Tribunales: murió un policía que participaba en un traslado de órganos

Choque frente a Tribunales: murió un policía que participaba en un traslado de órganos

Rosario Central vs Libertad por la Copa Libertadores: hora, canal y posibles formaciones

Rosario Central vs Libertad por la Copa Libertadores: hora, canal y posibles formaciones

Por 45 días habrá desvíos de colectivos en el centro de Rosario por obras de la EPE

Por 45 días habrá desvíos de colectivos en el centro de Rosario por obras de la EPE

Lo último

Tragedia en Colombia: tres muertos en un show de Monster Truck

Tragedia en Colombia: tres muertos en un show de Monster Truck

Santa Fe busca ordenar los accesos a puertos con un plan integral de obras

Santa Fe busca ordenar los accesos a puertos con un plan integral de obras

Primera C: Argentino derrota a Centro Español, en el cierre de la 10 ª fecha

Primera C: Argentino derrota a Centro Español, en el cierre de la 10 ª fecha

La esposa de Marco Ruben sigue internada tras un accidente de lancha en el Paraná

Giselle fue operada por lesiones internas y evoluciona fuera de peligro en un sanatorio céntrico. El delantero canalla logró rescatar del agua a su esposa y a su hija después de que la embarcación se descontrolara.

La esposa de Marco Ruben sigue internada tras un accidente de lancha en el Paraná
Amenazas a escuelas: provincia envió 11 nuevas notificaciones por más de $36 millones
La Región

Amenazas a escuelas: provincia envió 11 nuevas notificaciones por más de $36 millones

Santa Fe abrió la convocatoria para adoptar a 142 chicos y simplificó la inscripción al Ruaga
La Ciudad

Santa Fe abrió la convocatoria para adoptar a 142 chicos y simplificó la inscripción al Ruaga

Ruta nacional 34: un camionero quedó internado en grave estado tras el choque múltiple
La Región

Ruta nacional 34: un camionero quedó internado en grave estado tras el choque múltiple

Comenzaron los trabajos de la EPE en el centro: qué colectivos desvían y por dónde
La Ciudad

Comenzaron los trabajos de la EPE en el centro: qué colectivos desvían y por dónde

La Justicia rosarina ordena vacunar a un bebé apenas nazca
La Ciudad

La Justicia rosarina ordena vacunar a un bebé apenas nazca

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Los clásicos de las inferiores de la Asociación Rosarina tuvieron un claro ganador

Los clásicos de las inferiores de la Asociación Rosarina tuvieron un claro ganador

Choque frente a Tribunales: murió un policía que participaba en un traslado de órganos

Choque frente a Tribunales: murió un policía que participaba en un traslado de órganos

Rosario Central vs Libertad por la Copa Libertadores: hora, canal y posibles formaciones

Rosario Central vs Libertad por la Copa Libertadores: hora, canal y posibles formaciones

Por 45 días habrá desvíos de colectivos en el centro de Rosario por obras de la EPE

Por 45 días habrá desvíos de colectivos en el centro de Rosario por obras de la EPE

La especial despedida al policía que murió en un choque al custodiar traslado de órganos

La especial despedida al policía que murió en un choque al custodiar traslado de órganos

Ovación
La esposa de Marco Ruben sigue internada tras un accidente de lancha en el Paraná
Ovación

La esposa de Marco Ruben sigue internada tras un accidente de lancha en el Paraná

La esposa de Marco Ruben sigue internada tras un accidente de lancha en el Paraná

La esposa de Marco Ruben sigue internada tras un accidente de lancha en el Paraná

Enojo en Real Madrid: Mbappé se recupera de una lesión y disfruta junto a su novia

Enojo en Real Madrid: Mbappé se recupera de una lesión y disfruta junto a su novia

Cuándo vuelve a correr Colapinto: días y horarios del GP de Canadá de la Fórmula 1

Cuándo vuelve a correr Colapinto: días y horarios del GP de Canadá de la Fórmula 1

Policiales
Un joven fue imputado por el crimen de Marito Pino, vinculado a la banda Los Monos
Policiales

Un joven fue imputado por el crimen de "Marito Pino", vinculado a la banda Los Monos

Pérez: detienen a un hombre que amenazó de muerte a su madre para exigirle dinero

Pérez: detienen a un hombre que amenazó de muerte a su madre para exigirle dinero

Confirman que el cuerpo hallado en el río Paraná es el de Joaquín Fiant, desaparecido el 17 de abril

Confirman que el cuerpo hallado en el río Paraná es el de Joaquín Fiant, desaparecido el 17 de abril

Arregla celulares, ayudó a su madre a borrar mensajes de WhatsApp y quedó preso

Arregla celulares, ayudó a su madre a borrar mensajes de WhatsApp y quedó preso

La Ciudad
Santa Fe abrió la convocatoria para adoptar a 142 chicos y simplificó la inscripción al Ruaga
La Ciudad

Santa Fe abrió la convocatoria para adoptar a 142 chicos y simplificó la inscripción al Ruaga

Se abrió la inscripción del Medio Boleto Terciario y Universitario: cómo solicitarlo

Se abrió la inscripción del Medio Boleto Terciario y Universitario: cómo solicitarlo

Corte en el puente Rosario-Victoria: este martes interrumpen el tránsito por obras

Corte en el puente Rosario-Victoria: este martes interrumpen el tránsito por obras

Rosario vivió un fin de semana largo a pleno: los hoteles tuvieron una ocupación del 70%

Rosario vivió un fin de semana largo a pleno: los hoteles tuvieron una ocupación del 70%

Habilitan la venta de vapeadores, tabaco calentado y bolsitas de nicotina en Argentina
Información General

Habilitan la venta de vapeadores, tabaco calentado y bolsitas de nicotina en Argentina

Invertir para no perder: las estrategias de ICBC para ganarle a la inflación y proteger el ahorro

Invertir para no perder: las estrategias de ICBC para ganarle a la inflación y proteger el ahorro

Cartelera económica: la mesa de legumbres de Santa Fe se reúne en Rosario
Economía

Cartelera económica: la mesa de legumbres de Santa Fe se reúne en Rosario

Por 45 días habrá desvíos de colectivos en el centro de Rosario por obras de la EPE
La Ciudad

Por 45 días habrá desvíos de colectivos en el centro de Rosario por obras de la EPE

Confirman que el cuerpo hallado en el río Paraná es el de Joaquín Fiant, desaparecido el 17 de abril
Policiales

Confirman que el cuerpo hallado en el río Paraná es el de Joaquín Fiant, desaparecido el 17 de abril

Falleció ahogado un joven que hacía buceo en la pileta de un club de zona oeste
La Ciudad

Falleció ahogado un joven que hacía buceo en la pileta de un club de zona oeste

Mujeres de la UCR acusan a la senadora Losada de poner en riesgo a víctimas de abuso
Información General

Mujeres de la UCR acusan a la senadora Losada de poner en riesgo a víctimas de abuso

Tres pasajeros murieron por un brote de hantavirus en un crucero que salió de Ushuaia
Información General

Tres pasajeros murieron por un brote de hantavirus en un crucero que salió de Ushuaia

El uno x uno de Central: Jorge Broun fue el destacado en el empate frente a Tigre

Por Elbio Evangeliste
Ovación

El uno x uno de Central: Jorge Broun fue el destacado en el empate frente a Tigre

Newells viajó este domingo con el retorno de Franco García y Bruno Cabrera
Ovación

Newell's viajó este domingo con el retorno de Franco García y Bruno Cabrera

Open House Rosario invita a recorrer edificios de alto valor arquitectónico
La Ciudad

Open House Rosario invita a recorrer edificios de alto valor arquitectónico

Un simpático intruso detuvo el partido de Central y Tigre durante minutos
Ovación

Un simpático "intruso" detuvo el partido de Central y Tigre durante minutos

Los clásicos de las inferiores de la Asociación Rosarina tuvieron un claro ganador
Ovación

Los clásicos de las inferiores de la Asociación Rosarina tuvieron un claro ganador

Hallaron el cuerpo de un hombre flotando en el río Paraná
La ciudad

Hallaron el cuerpo de un hombre flotando en el río Paraná

Adepa insta a reafirmar el reconocimiento y el respeto al trabajo periodístico
Política

Adepa insta a reafirmar el reconocimiento y el respeto al trabajo periodístico

Abre la inscripción al programa que fomenta la práctica de deportes
La Ciudad

Abre la inscripción al programa que fomenta la práctica de deportes

Satellites on fire: cómo funciona la app que detecta incendios en tiempo real
La Ciudad

"Satellites on fire": cómo funciona la app que detecta incendios en tiempo real

Chocó a un ciclista en Oroño mientras manejaba alcoholizada e intentó huir
La Ciudad

Chocó a un ciclista en Oroño mientras manejaba alcoholizada e intentó huir

Arregla celulares, ayudó a su madre a borrar mensajes de WhatsApp y quedó preso
Policiales

Arregla celulares, ayudó a su madre a borrar mensajes de WhatsApp y quedó preso

Dónde se paga más de patente y cuál es la situación en la provincia de Santa Fe
economia

Dónde se paga más de patente y cuál es la situación en la provincia de Santa Fe