La esposa de Marco Ruben sigue internada tras un accidente de lancha en el Paraná

Giselle fue operada por lesiones internas y evoluciona fuera de peligro en un sanatorio céntrico. El delantero canalla logró rescatar del agua a su esposa y a su hija después de que la embarcación se descontrolara.

Marco Ruben, quien regresó a Central para jugar con Di María, junto a su esposa Giselle.

Giselle , la esposa del delantero de Rosario Central Marco Ruben , permanece internada en un sanatorio del centro de Rosario como consecuencia de las lesiones internas que sufrió durante un accidente náutico ocurrido el otro fin de semana en el río Paraná . Según reveló este lunes a La Capital una fuente cercana al centro de salud, la mujer fue operada este domingo y este lunes ya se encontraba en sala común, siempre fuera de peligro.

El episodio se produjo el domingo de la semana pasada, cuando la lancha en la que estaban Ruben, su esposa y una de sus hijas comenzaba a salir de un pontón utilizado como embarcadero. De acuerdo con el relato aportado a este diario, la embarcación “empezó a girar sin control” de manera repentina, lo que obligó a los ocupantes a arrojarse al agua.

En esa maniobra, Giselle golpeó contra la embarcación y sufrió lesiones internas . “Ruben, su esposa y su hija tuvieron que saltar al agua, y en ese momento Giselle golpeó contra el casco de la lancha”, explicó la fuente consultada.

Tanto el histórico delantero canalla como su hija resultaron ilesos. Tras caer al río, fue el propio Ruben quien rescató del agua a su hija y a su esposa, y logró llevarlas nuevamente hasta el pontón. Allí se encontraba su otro hijo, que no había llegado a subir a la embarcación porque la lancha se había disparado antes de que pudiera hacerlo.

Luego del accidente, Giselle fue trasladada a un sanatorio céntrico. “Tuvo algunos golpes internos, por los que fue internada en terapia intermedia”, precisó el vocero. La mujer fue intervenida quirúrgicamente este domingo y evolucionó favorablemente, por lo que este lunes pasó a una habitación común.

Las fuentes consultadas remarcaron que la esposa de Marco Ruben permaneció en todo momento fuera de peligro.

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El delantero Marco Ruben, de 39 años y goleador histórico de Central, volvió este año al fútbol profesional para jugar la Copa Libertadores junto a su compañero de inferiores Angel Di María, pero aún no integró el equipo, mientras se pone a punto físicamente.

El director técnico Canalla, Jorge Almirón, fue consultado recientemente sobre la vuelta de Ruben al equipo y respondió escuetamente que “todavía le falta ponerse a punto para jugar”.

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Ruben es un amante de la pesca y del río, que recorre en lancha en sus ratos libres para practicar su hobby preferido. Por eso es muy común observar publicaciones del atacante llevando a cabo lo que más le gusta.