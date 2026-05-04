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Homicidio en Empalme Graneros: quedó preso acusado de matar a un joven

Pablo Buscemi fue imputado por el homicidio de Matías Diep Asep, perpetrado el pasado 23 de abril en Cullen al 1200 bis, y quedó en prisión preventiva

4 de mayo 2026 · 18:24hs
El homicidio de Matías Diep Asep se registró el pasado 22 de abril en una vivienda de Empalme Graneros

El homicidio de Matías Diep Asep se registró el pasado 22 de abril en una vivienda de Empalme Graneros

Un hombre de 51 años quedó en prisión preventiva imputado del homicidio de Matías Diep Asep perpetrado el pasado 22 de abril en Empalme Graneros. Se trata de Pablo Marcelo Buscemi, quien fue detenido como principal sospechoso una hora después del crimen.

El acusado, quien cumplió una condena por haber baleado en 2014 a un vecino que quedó parapléjico, fue imputado por el fiscal Ignacio Hueso de homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego y la portación de un arma de uso civil. En ese marco la jueza de primera instancia María de los Angeles Granato le dictó la prisión preventiva por el plazo de ley de hasta dos años.

Homicidio

La fiscalía le atribuyó a Buscemi el crimen se registró sobre las 23.30 del pasado miércoles 22 de abril en inmediaciones de Cullen al 1200 bis. Según la versión inicial, corroborada ayer desde el Ministerio Público de la Acusación (MPA), victima y victimario mantuvieron una discusión en el interior de una vivienda de ese lugar que culminó cuando éste último extrajo un arma de fuego calibre 22 y le disparó a Diep Asep.

>>Leer más: Crimen en Empalme Graneros: el sospechoso ya había sido condenado por balear a un vecino

El muchacho de 27 años fue alcanzado por una bala en el cráneo que le ocasionó la muerte en el lugar. Si bien las circunstancias en torno al homicidio no fueron esclarecidas por el momento, lo cierto es que el sospechoso fue visto escapando de la escena por vecinos que alcanzaron a describir la moto en la que huyó, una Keller KN150 de 149 centímetros cúbicos.

Ese dato fue refrendado por imágenes de cámaras de vigilancia que lo captaron en inmediaciones de Génova y Cullen. Así, sobre las 0.30 del 23 de abril, Buscemi fue aprehendido en esa zona por personal policial que lo buscaba en función de esos datos. En el procedimiento se incautaron la moto y el arma al parecer utilizada para matar a Diep Asep, para cuya portación no tenía autorización.

Tentativa de homicidio

Tal como informara este diario luego del crimen de Diep Asep, en 2016 Pablo Marcelo M. fue condenado por una tentativa de homicidio perpetrada dos años antes. El 19 de diciembre de 2014 el hombre se encontraba en la vereda de su casa de Montevideo al 6000 cuando vio llegar a Matías Comisso, quien vivía en la misma cuadra.

El joven de 23 años se disponía a entrar a su casa cuando escuchó a Buscemi gritarle: “Me tenés podrido”. Acto seguido escuchó tres disparos de arma de fuego, uno de los cuales le provocó a Comisso una lesión irreversible en la médula.

>>Leer más: Lo condenaron a 9 años de cárcel por balear a un vecino

Luego de tres meses internado en el Hospital de Emergencias Clemente Alvarez, el muchacho fue llevado a un instituto de rehabilitacióndonde se enteró de que no volvería a caminar.

Según la investigación, el atacante estaba acusando a la víctima por una estafa —un falso secuestro telefónico— de la que había sido blanco su madre. Al parecer el acusado creyó haber visto a Comisso como quien recogió los 100 mil pesos que había entregado su madre a los falsos secuestradores.

En ese marco decidió ir a amenazarlo con un revólver 38 “para asustarlo y saber dónde estaba la plata”, declararon luego.

En el juicio oral por ese caso, y ante un pedido de 20 años de cárcel por tentativa de homicidio formulado por la fiscalía, el tribunal compuesto por los entonces jueces Juan José Alarcón, Hebe Marcogliese y Alejandra Rodenas resolvió sentenciarlo a nueve años de prisión por lesiones gravísimas.

El fallo fue apelado por el fiscal Adrián Spelta y en mayo de 2017 los entonces camaristas Bibiana Alonso, José Luis Mascali y Georgina Depetris admitieron la calificación de tentativa de homicidio y elevaron la pena a once años de prisión.

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