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La Asociación Amigos del Parque Independencia cumplió 25 años cuidando el espacio público

La ONG consolida un modelo de gestión que dejó huella trabajando junto al municipio para potenciar el pulmón verde de la ciudad

5 de mayo 2026 · 06:30hs
La ONG tiene una dinámica de trabajo permanente basada en presencia territorial y conocimiento técnico

La ONG tiene una dinámica de trabajo permanente basada en presencia territorial y conocimiento técnico, en un compromiso sostenido con el mantenimiento integral del parque Independencia.
La Asociación Amigos del Parque Independencia cumplió 25 años cuidando el espacio público

El parque Independencia no se explica solo por su extensión ni por su historia. Hay una trama silenciosa y cotidiana que lo sostiene desde hace décadas. La Asociación Amigos del Parque Independencia cumplió hace un mes 25 años de trabajo ininterrumpido, consolidando una experiencia singular en Rosario: un modelo de gestión compartida entre el Estado y una organización de la sociedad civil que, con el paso del tiempo, se convirtió en referencia.

La entidad nació en abril de 2001 y rápidamente comenzó a tejer un vínculo de trabajo sostenido con el municipio y la Secretaría de Ambiente. Desde entonces, su tarea se sostuvo sin interrupciones, incluso en contextos críticos como la pandemia, cuando la asociación fue considerada esencial por su rol en el cuidado de los animales, los sistemas de bombeo y los espejos de agua.

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Un poco de historia

“Es un trabajo de todos los días, de lunes a lunes, con un equipo que conoce el parque en profundidad y que se involucra en cada detalle”, resume Adrián D’Alessandro, presidente de la asociación, al describir una dinámica de trabajo permanente basada en presencia territorial y conocimiento técnico y un compromiso sostenido con el mantenimiento integral del parque.

Las tareas abarcan un amplio abanico: desde la higiene general del predio, el rastrillado del lago y el mantenimiento del arbolado hasta la atención de las nueve fuentes ornamentales, el cuidado del Palomar y la recepción de visitantes en la Casa del Parque, ubicada en la intersección de Oroño y Pellegrini. A eso se suma una articulación diaria con servicios urbanos clave como alumbrado y recolección de residuos en un esquema que funciona, en la práctica, como una gestión permanente y coordinada del espacio público.

La complejidad del parque Independencia obliga a ese nivel de coordinación. No se trata de un parque más: en sus más de cien hectáreas conviven clubes, museos, espacios recreativos y eventos culturales de gran escala que lo convierten en uno de los puntos de mayor circulación y actividad de la ciudad. Esa intensidad de uso exige respuestas constantes y una lectura fina del territorio.

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Hitos del parque Independencia

A lo largo de 25 años, la asociación sostuvo el funcionamiento cotidiano pero también impulsó una serie de proyectos que transformaron la fisonomía del parque y recuperaron parte de su patrimonio histórico y cultural. La restauración del Rosedal, la recuperación de la Fuente de los Españoles y la puesta en valor de distintos sectores forman parte de ese recorrido.

Entre las intervenciones más significativas aparece la incorporación de la Fuente de los Cuatro Caballos, pieza de alto valor patrimonial que pertenecía al antiguo edificio de la tienda La Favorita, junto con la recuperación de una fuente de origen parisino integrada al ingreso por Pellegrini y Ovidio Lagos, redefiniendo ese acceso.

Pero el impacto del trabajo de la asociación no se limita a lo estructural. En paralelo, desarrolló una agenda de actividades que se integró al calendario cultural de la ciudad. El caso más visible es el encendido del árbol de Navidad, convertido en un ritual colectivo de convocatoria masiva, que en su última edición reunió a más de 60 mil personas.

También tuvo un rol activo en la consolidación de los festejos del 9 de Julio dentro del parque, con propuestas artísticas y convocatorias masivas en articulación con el municipio, reforzando la idea del espacio público como escenario de encuentro ciudadano.

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Modelo para exportar

Ese recorrido fue construyendo, además, un modelo de gestión que despierta interés más allá de Rosario. La experiencia de Amigos del Parque comenzó a ser observada como una posible referencia para otras ciudades, y en los últimos años la asociación participó en la creación y acompañamiento de iniciativas similares a nivel local y nacional. Actualmente, incluso, asesora a un grupo de vecinos de Alta Gracia, en Córdoba, que busca replicar el esquema en torno al Tajamar.

En paralelo, la entidad trabaja en la elaboración de un proyecto de ordenanza para fomentar asociaciones en otros espacios públicos como la plaza López y la Yugoslavia. La propuesta incluye herramientas de asesoramiento legal, técnico y acceso a convenios de colaboración, orientadas a fortalecer el cuidado y mantenimiento urbano.

La agenda de trabajo también mira hacia adelante. Entre los proyectos en marcha aparece la transformación del edificio del Palomar en un centro educativo con orientación ambiental junto con la creación de un espacio de memoria sobre la historia y evolución del parque Independencia. A eso se suman visitas guiadas temáticas que buscan profundizar el vínculo entre el parque y la comunidad.

En tanto, en el marco de los próximos Juegos Odesur de septiembre, el parque Independencia va a tener un rol central como escenario de actividades y circulación a gran escala. “Desde la asociación ya estamos trabajando en el apoyo logístico y el acondicionamiento del predio para un evento internacional”, señaló D’Alessandro.

En el plano institucional, el aniversario llega acompañado por un reconocimiento del Concejo Municipal con la declaración de interés que destaca la trayectoria y el aporte sostenido al espacio público.

A 25 años de su fundación, la Asociación Amigos del Parque Independencia sigue operando sobre una lógica que combina gestión, presencia y pertenencia. Un trabajo muchas veces invisible, pero clave para sostener y proyectar uno de los espacios más representativos de la ciudad.

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