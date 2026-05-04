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Asociación Rosarina de Fútbol: Adiur goleó a Tiro en el Viaducto y manda en Primera A

Adiur, dirigido por Hernán Araujo, vapuleó a Tiro Federal por 5 a 1 en la A de la Rosarina. En la B manda Río Negro y en la C, Provincial B y 14 de Junio

4 de mayo 2026 · 22:16hs
Asociación Rosarina de Fútbol. Adiur goleó a Tiro Federal en el Viaducto por 5 a 1 y es puntero en la Primera A. 

Asociación Rosarina de Fútbol. Adiur goleó a Tiro Federal en el Viaducto por 5 a 1 y es puntero en la Primera A. 

Adiur se transformó en el único líder de la Primera A, al golear a Tiro Federal en el Viaducto por 5 a 1 en el marco de la 7ª fecha de la Copa Juegos Odesur 2026 en la Asociación Rosarina de Fútbol. El equipo dirigido por Hernán Araujo fue superior en los 90 minutos.

Los naranjas vapulearon a los tirolenses, equipo que presentaba a Dario Impallari como nuevo técnico tras la salida de Cristián Colusso. Los goles de local lo anotaron Tiago Müller, Diego Rodríguez, Bautista Giancola y Santino Mastrocola en dos oportunidades. Laureano Molina anotó el descuento para los tigres de Ludueña.

Adiur manda y lo puede superar Pablo VI

Con este resultado, los naranjas quedaron punteros con 15 puntos en seis fechas. Lo puede superar Pablo VI (14), equipo que debe disputar 45 minutos del encuentro suspendido ante Oriental por la fecha 6, que se jugará este martes a las 16.30, al igual que Gálvez ante Newell’s a las 16.

>>Leer más: El uno x uno de Central: Jorge Broun fue el destacado en el empate frente a Tigre

Los resultados de la 7ª fecha: Mitre 1-1 Banco, Newell’s 1-2 Morning Star, Provincial 2-2 Córdoba, San Telmo 1-1 Oriental, Unión de Alvarez 0- 1 El Torito, Central 2-2 Aguirre y Pablo VI 3-1 Villa Gobernador Gálvez.

Primera B

En la segunda categoría, Río Negro es el único puntero disputada la sexta fecha con 18 puntos. El equipo de barrio Belgrano en un partidazo derrotó de visitante a 1º de Mayo por 4 a 3. En tanto Defensores Unidos derrotó a General Paz 3 a 0 y quedó escolta con 16.

El resto de los resultados: Botafogo 0-2 Club del Gran Rosario, Bancario 1- 0 Arijón, Fisherton 0-4 Leones, Alianza le ganó los puntos a Renato y fue suspendido Social Lux ante 7 de Setiembre.

Primera C

Provincial B goleó a Sportivo Silva 4 a 1 y alcanzó a 14 de Junio que perdió ante Estrella Azul en Pérez 1-0, en la cima de la tercera división con 14 unidades.

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