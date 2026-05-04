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Brutal robo en Granadero Baigorria: dos acusados de amputarle un dedo a un hombre quedaron presos

Los imputaron por el ataque a Claudio R., a quien sorprendieron dentro de su casa y atacaron con una pala y machete al resistir el robo de un televisor

4 de mayo 2026 · 18:22hs
Los ladrones fueron captados de frente por una cámara de vigilancia de la cuadra de Los Naranjos al 3000 de Granadero Baigorria

Los ladrones fueron captados de frente por una cámara de vigilancia de la cuadra de Los Naranjos al 3000 de Granadero Baigorria, donde ocurrió el ataque.

Dos detenidos por el violento intento de robo a un vecino de Granadero Baigorria, quien la semana pasada fue atacado con un machete dentro de su casa y sufrió la amputación de un dedo, fueron imputados y quedaron en prisión preventiva por una tentativa de homicidio criminis causa, entre otros delitos. La víctima, Claudio R. de 54 años, fue además atacado a golpes con una pala en la cabeza y en el brutal incidente también fue agredida su madre, una mujer ciega de 84 años.

La audiencia por el caso se realizó en el Centro de Justicia Penal de Rosario. La fiscal Anabel Cerutti les atribuyó a los dos acusados del ataque los delitos de tentativa de homicidio criminis causa —es decir, cometido con la finalidad de robar— y robo doblemente agravado por el uso de arma impropia y por escalamiento. En el caso de Jeremías M., de 21 años, en calidad de autor, y en el de Rodrigo M., de 24, como partícipe primario. Los dos asaltantes quedaron filmados, de frente, por cámaras de la cuadra, y poco después del hecho fueron detenidos en el monte de Celulosa.

>>Leer más: Dramático intento de robo en Baigorria: cómo está el hombre amputado con un machete

El asalto ocurrió el martes de la semana pasada en una casa de Los Naranjos al 3000 de Granadero Baigorria, en una zona residencial que rodea a la Ciudad Deportiva del club Rosario Central. A causa del ataque, Claudio R. debió ser internado en estado crítico. No sólo sufrió la amputación de una falange de la mano derecha sino también un profundo corte en la cabeza. Fue internado en terapia intensiva, con respirador. Sufrió además fracturas de cráneo y de mandíbula y su estado era grave.

Un robo con división de tareas

Los ladrones irrumpieron pasados quince minutos de la medianoche. Según la imputación fiscal, habían acordado concretar un asalto con división de roles. Jeremías M. subió a un tapial del frente de unos 50 centímetros, trepó una reja de un metro medio y saltó dentro de la vivienda. Una vez en el domicilio se encontró con Claudio R., quien al escuchar ruidos en el comedor se dirigió a ese ambiente y se encontró con el ladrón, que se llevaba un televisor.

El dueño de casa se enfrentó a golpes de puño para resistir el robo. Entonces el asaltante tomó una pala de la vivienda con la cual le asestó a la víctima múltiples golpes en la cabeza.

Luego, de acuerdo con la reconstrucción judicial, tomó un machete que encontró en el lugar y le provocó la amputación de la primera falange del índice derecho.

>>Leer más: Brutal robo en Baigorria: le dieron machetazos y perdió un dedo al defender su casa

En la casa se encontraba la madre de la víctima, una mujer no vidente de 84 años. Al notar su presencia, el atacante la agredió a golpes de puño en la cintura y el tobillo derecho “para neutralizar cualquier pedido de auxilio”. No obstante, los ruidos alertaron a los vecinos, que se acercaron a la vivienda a ver qué pasaba. Esto provocó que Rodrigo M. se retirara del lugar segundos antes de la huida del otro maleante.

Huida y traslado

Al encontrarse con personas en la calle, soltó un televisor de pantalla plana que se llevaba y saltó la reja hacia al exterior para escapar por calle Los Naranjos hacia el norte. Alcanzó a sustraer un celular de la víctima.

Los vecinos llamaron al 911 para avisar que había una persona herida de arma blanca en esa dirección. Al llegar, los policías que llegaron encontraron a Claudio muy lastimado en el ingreso. Fue trasladado en ambulancia al Hospital Eva Perón, donde permanecía sedado con asistencia respiratoria. La policía halló en la casa el machete, el televisor que el atacante no alcanzó a robar y la falange amputada en la pelea.

Los sospechosos fueron apresados horas después. Tras formalizar la imputación, el juez Federico Rébola dispuso la prisión preventiva por el plazo legal de dos años de ambos detenidos.

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