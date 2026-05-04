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Denunciaron que una nena de 12 años fue abusada sexualmente en Fisherton

La Justicia intenta reconstruir los hechos de la tarde del domingo. La nena no recuerda nada y una filmación muestra a cinco personas que la regresan a su casa en una camioneta

4 de mayo 2026 · 22:04hs
En una filmación se ve a cinco personas que llevan a la nena a su casa. Luego encontraron a la menor desmayada y con una hemorragia inguinal.

En una filmación se ve a cinco personas que llevan a la nena a su casa. Luego encontraron a la menor desmayada y con una hemorragia inguinal.

Una nena de 12 años que había salido a visitar a una amiga regresó a su casa en Fisherton con signos de haber sufrido abuso sexual. La menor fue regresada al domicilio por cinco desconocidos en una camioneta, que quedaron filmados por cámaras de seguridad de la cuadra, y la Justicia intenta investigar qué ocurrió exactamente el domingo a última hora de la tarde. Hay una mujer detenida.

Según pudo reconstruir la familia, la nena salió de José Ingenieros al 8400 rumbo a la casa de una amiga y por el camino se sintió mal, cuando fue asistida por una pareja. Según contó la menor, no recuerda nada más. Casi dos horas más tarde, cuatro mujeres y un hombre la llevaron de vuelta a su casa en una camioneta.

La hermana de la nena la encontró desmayada y con una hemorragia en la zona inguinal. "La dejaron desmayada, con pocos signos vitales y desangrada", contó la madre de la víctima, quien añadió: "Estamos tratando de averiguar qué es lo que pasó".

La menor quedó internada en el Hospital de Niños Zona Norte ."La revisaron y dijeron que estaba desgarrada por dentro. Fue brutal, había perdido mucha sangre y sigue con pérdidas", le dijo la madre a Telefé Rosario.

Una mujer de 63 años relacionada con el hecho fue detenida en La República 7600, aunque no hubo información oficial sobre su presunta implicación con el abuso sexual.

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