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Maciel recuperó su clásico de básquet tras 25 años con una fiesta en paz

El pasado viernes, tras un cuarto de siglo, Maciel volvió a vivir la pasión de un clásico de básquet en el pueblo.

Carlos Durhand

Por Carlos Durhand

5 de mayo 2026 · 14:18hs
Los hinchas del Club Maciel festejaron con los jugadores el triunfo en el clásico de básquet ante Alba (Foto: Radio Maciel)

Los hinchas del Club Maciel festejaron con los jugadores el triunfo en el clásico de básquet ante Alba (Foto: Radio Maciel)

El pasado viernes la Comuna de Maciel vivió un hecho histórico. Es que tras 25 años, los hijos dilectos del pueblo se pudieron enfrentar en forma oficial en un clásico de básquet en la Primera B de la Asociación Rosarina.

Muchos actores del mundo de la naranja tuvieron que ver para que se realice este acontecimiento y que todo termine como debe ser: en paz, donde el ganador festeja y el perdedor agacha la cabeza y espera la revancha.

El inicio de las gestiones para este clásico de básquet

Toda esta historia comenzó en una calurosa tarde de verano de 2025 cuando el presidente por ese entonces Marcelo Turcato, mientras ajustaba los detalles del cierre de la temporada del año anterior, recibió un llamado telefónico de la dirigencia de Alba Argentina que tenía intenciones de sumarse a los torneos de la Rosarina.

Turcato, actual presidente de la Federación de Básquetbol de la Provincia de Santa Fe, puso manos a la obra e inmediatamente organizó una reunión en Maciel para que esto pueda ocurrir. El 11 de diciembre de 2025 quedó oficialmente aprobado la afiliación de Alba Argentina a los campeonatos de la Rosarina.

El Azul y Blanco fue incorporado con su primera división en la rama masculina a la Primera B (tercer nivel del básquet local) y se iba a enfrentar al Club Atlético Maciel con todo lo que ello significaba.

>>> Leer más: Los clásicos de las inferiores de la Asociación Rosarina tuvieron un contundente ganador

El mundo del básquet sacó un aprobado con la organización

Allí comenzó el segundo capítulo de esta novela. Ya que, entre la comisión directiva de la Rosarina, ahora con Miguel Tudino como dirigente a cargo, la Comuna de Maciel, los organismos de seguridad, la prensa del pueblo y sobre todo los jugadores e hinchas dejaron un mensaje de que cuando se quiere se puede.

Por lo cual el viernes 1º de mayo se llevó a cabo este partido en las instalaciones del Club Maciel que terminó con el triunfo para los locales por 94 a 80. Los hinchas del Empolvado coparon su reducto y luego dieron suelta a su alegría que culminó con la foto en conjunto con los jugadores. Mientras que los de Alba Argentina siguieron el partido con la misma pasión desde el Carlos Stelzer, donde se instaló una pantalla gigante para vivir el clásico.

Este fue el puntapié inicial de una historia que seguramente se repetirá en el tiempo con triunfos para unos y para otros. Porque querer es poder.

El comunicado de la Asociación Rosarina de Básquet

La Asociación Rosarina de Básquet felicita al Club Maciel y a Club Atlético Alba Argentina por el ejemplar comportamiento demostrado en el reciente clásico de la ciudad.

Luego de veinticinco años, ambas instituciones volvieron a enfrentarse en un partido histórico para la comunidad, que se desarrolló con un gran marco de público y, fundamentalmente, en un clima de respeto total, sin registrarse inconvenientes ni hechos extra deportivos.

Destacamos el compromiso de dirigentes, jugadores, cuerpos técnicos y simpatizantes, quienes estuvieron a la altura de un evento tan significativo, demostrando que la pasión puede convivir con la convivencia y el respeto. Además, queremos agradecer a la Comisión Comunal y el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Santa Fe

Este es el camino que queremos para nuestro básquet.

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