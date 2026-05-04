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"La Scaloneta Sinfónica": la Orquesta Sinfónica Provincial de Rosario revive la final de Qatar

El espectáculo gratuito propone una puesta inmersiva con proyección en pantalla gigante y acompañamiento de grandes obras de la música clásica

4 de mayo 2026 · 11:24hs
La Orquesta Sinfónica Provincial de Rosario invita a los rosarinos a disfrutar de una fusión de música y fútbol

La Orquesta Sinfónica Provincial de Rosario invita a los rosarinos a disfrutar de una fusión de música y fútbol

La Orquesta Sinfónica Provincial de Rosario, dependiente del Ministerio de Cultura de Santa Fe, invita a rosarinas y rosarinos a disfrutar de una nueva edición de "La Scaloneta Sinfónica". La propuesta convoca al público a un programa especial que combina dos grandes pasiones: el fútbol y la música.

La cita será el jueves 7 de mayo a las 20 en el Teatro El Círculo, con entrada libre y gratuita. Los tickets son limitados y podrán retirarse a partir del martes 5 de mayo en la boletería del teatro, de 10 a 12:30 y de 16 a 20. Se entregarán hasta un máximo de dos entradas por persona.

Bajo la dirección del maestro invitado Rodrigo Naffa, el concierto propondrá un recorrido musical que fusiona el espíritu del fútbol con la potencia de la música clásica. El programa incluirá obras de L. V. Beethoven, P. Tchaikovsky, A. Vivaldi, A. Dvoák, G. Bizet, G. Verdi, A. Raff, J. Offenbach, B. Parera, J. Rouget y E. Elgar.

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"La Scaloneta Sinfónica" en Rosario

El espectáculo propone una experiencia inmersiva que combina imágenes, emoción deportiva y música en vivo, recreando uno de los momentos más icónicos del fútbol argentino a través de un formato sinfónico.

“Se trata de una fusión entre deporte y música orquestal a niveles nunca vistos, ya que se proyectará en una pantalla gigante la memorable final entre Argentina y Francia del Mundial de Qatar 2022, posiblemente el partido más emocionante de la historia del fútbol, con aclamados fragmentos de la música sinfónica de todos los tiempos, incluyendo obras de Beethoven, Tchaikovsky, Vivaldi, Dvorak, Bizet, Verdi, entre otros autores”, señaló Naffa.

El concierto también incluirá adaptaciones realizadas por el propio director, como “Vení, vení, canta conmigo”, “Messi, mi buen amigo” y “Muchachos...”. En relación a estos arreglos, Naffa explicó: “Cada momento del partido está acompañado dramáticamente por una música que refleja la emoción de ese momento”.

Además, el director invitado detalló: “En los goles de Argentina sonarán obras como el ‘Himno a la alegría’ de Beethoven o la Obertura N°1812 de Tchaikovsky, mientras que en los goles de Francia el clima será más dramático, porque sonarán obras como el ‘Dies Irae’ del Requiem de Verdi o los preludios de Franz Liszt”.

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