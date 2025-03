Un influencer argentino perdió dos dedos de la mano tras un grave accidente

¿Qué le pasó a Gerónimo Arias?

Por medio de un video en sus redes sociales, desde su auto y con la mano vendada, Arias contó el trágico suceso.

“Acabo de tener el peor accidente de mi vida. Me caí de un acantilado de más de 10 metros y me fui pegando con distintas piedras. Estoy con vida y estoy completo. Bueno, no completo del todo”, relató el joven .

Luego explicó que al caerse una de las piedras del acantilado se derrumbó junto a él y cayó directamente sobre su mano, amputándole dos de sus dedos. “Ahora estoy yendo con mi familia al hospital para ver si me los pueden reconstruir”, agregó Arias.

Al poco tiempo, el influencer publicó un segundo vídeo desde el hospital, dando detalles sobre el accidente y brindando tranquilidad a sus seguidores.

“Apenas me levanté tenía el dedo caído, sangrando, con el hueso roto. Incluso el médico me dijo que la piedra que me cayó encima se llevó hasta parte del hueso, lo arrancó”, detalló Gerónimo. Según comentó ya le realizaron la reconstrucción pero queda por ver si puede mover sus dedos o no. Mientras tanto, por recomendación de los médicos, tiene que hacer reposo y pasar al menos 20 días sin hacer ejercicio físico.

Tras una ola de comentarios que ponían en duda el relato de Arias y que lo acusaban de mentir con el objetivo de generar clics, Gerónimo compartió un tercer video donde se ven las imágenes explícitas de las heridas de su mano al momento del accidente.

