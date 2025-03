La rutina matutina que se hizo viral en redes sociales: una cinta en la boca, agua millonaria y bananas

La rutina matutina de Ashton Hall causó furor en redes sociales. Los usuarios no tardaron en crear una avalancha de memes sobre su particular estilo de vida

Las redes sociales se convirtieron en la plataforma donde cada uno de nosotros comparte un pedacito de nuestra vida con amigos y seguidores. Los Influencers, por ejemplo, acostumbran a mostrar sus rutinas diarias, como una forma de inspirar o simplemente como contenido para su público. En los últimos días , se hizo viral un hombre que compartió una rutina matutina, muy peculiar que no pasó desapercibida. Lo llamativo de su estilo de vida fue el uso de una marca de agua extremadamente cara, levantarse muy temprano y, lo más raro, comenzar el día con una cinta en la boca.

¿ De qué se trata la rutina de Ashton Hall?

En su rutina, Hall muestra que se despierta a las 3:52 de la mañana, con una cinta en la nariz y en la boca. Después de sacarse la cinta de la boca, se lanza a una rutina absurdamente estructurada para dar inicio a su dáa de trabajo.

Comienza su mañana bebiendo un vaso de agua de una marca que llamó la atención de todos sus seguidores. Se trata de la marca "Saratoga", que cuesta más de 65 mil pesos argentinos.

A las 4:00 am, sale a su balcón, que aún está oscuro, para hacer flexiones durante diez minutos. Después, se dedica un tiempo para escribir en su diario.

Antes de salir de su casa, a las 5:00 am, llena un recipiente con agua fría y hielo para mojarse la cara, y una vez más, el agua es la extravagante " Saratoga". Siendo todavía las cinco de la mañana, se equipa y se dirige al gimnasio, donde entrena durante aproximadamente una hora.

Al terminar, se da un chapuzón en la piscina. A las 8:00 am regresa a su casa, y después de bañarse muestra su rutina de skincare. Una vez más muestra una particular rutina de cuidado de la piel: se frota la cara con una cascara de banana Para las 9:00 am, ya completó su rutina matutina para dar comienzo a su día de trabajo.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ashton Hall (@ashtonhallofficial)

Los memes de la rutina de Ashton Hall

La rutina de Ashton Hall no pasó desapercibida. Desde beber y lavarse la cara exclusivamente con agua de manantial "Saratoga", hasta frotarse el rostro con cáscara de una banana todo en su ritual matutino se convirtió en blanco de burlas y risas. Rápidamente los usuarios de las redes sociales no tardaron en inundar las redes con una ola de memes sobre su estilo de vida tan peculiar.

Embed La rutina del Diego pic.twitter.com/ldfDdD9GIj — PatoCasiDeLa (@patocasidelaB) March 25, 2025

Embed 23:28hs y Alfredo se acaba de ir de la radio. Un hombre comprometido con su rutina post-programa. pic.twitter.com/96gmxlHhis — Paren la mano (@parenlamanok) March 25, 2025

