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Un drama criminal sudafricano la rompe en Netflix

Entre crímenes y revelaciones, la miniserie de 7 capítulos construye una historia compleja que pone en la balanza el peso de la ley y de la familia

19 de agosto 2026 · 16:20hs
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La miniserie combina crimen y tensión en una historia que la rompe en Netflix

La miniserie combina crimen y tensión en una historia que la rompe en Netflix

Entre los recientes estrenos de Netflix, llamó la atención una miniserie de thriller proveniente de Sudáfrica. La producción de 7 capítulos mezcla el drama y el suspenso en una historia cruda y atrapante de principio a fin.

Se trata de “El peso de la Ley”, una serie protagonizada por Nqobile Nunu Khumalo, Tony Kgoroge y Given Stuurman. La trama sigue a Mbali Dlamini, una fiscal idealista que descubre que su hermano mayor (a quien creía muerto) lidera una poderosa organización criminal desde la cárcel.

A lo largo de “El peso de la Ley”, la protagonista debe balancear constantemente el código profesional al cual ha jurado y los vínculos familiares más personales. La serie explora las redes criminales y las presiones del mundo carcelario. Su narrativa cruda y llena de tensión la ha convertido en una de las miniseries más vistas a poco de su estreno.

>> Leer más: La joya de suspenso que llegó a Netflix y nadie puede perderse

De qué se trata “El peso de la Ley”

La historia de “El peso de la Ley” sigue a Mbali Dlamini, una fiscal joven y destacada que trabaja para el Estado en una posición que disfruta y sabe manejar. Su vida da un vuelco cuando le llega la información de que su hermano, a quien creía muerto hace más de 10 años, no solo está vivo sino que es el líder de una organización criminal que maneja desde la cárcel.

A partir de ese hallazgo, Mbali deberá enfrentarse a la corrupción, lealtades rotas y traiciones, poniendo su supervivencia y su ideal de justicia en juego. Confrontando el código profesional con sus vínculos familiares, la fiscal deberá meterse en un terreno peligroso pero inevitable.

>> Leer más: Netflix: una miniserie de drama romántico en 6 episodios

Trailer de “El peso de la Ley”

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