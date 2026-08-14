La Capital | Zoom | Netflix

Una comedia dramática de los 2000 la rompe en Netflix

Protagonizada por Amanda Bynes y Colin Firth, el film de 2003 gira sobre el reencuentro de una adolescente con su padre, un político británico adinerado

14 de agosto 2026 · 18:00hs
Google Seguir a La Capital en Google
Amanda Bynes y Colin Firth.

Amanda Bynes y Colin Firth.

Netflix recibió recientemente una película de 2003 que rápidamente escaló al ranking de lo más visto. Se trata de una comedia dramática con Amanda Bynes y Colin Firth que parte de un reencuentro que cambia la vida de todos.

Su título es “Lo que una chica quiere” y está dirigida por Dennie Gordon a partir de un guion de Jenny Bicks y Elizabeth Chandler. El film, de menos de dos horas, sigue a una joven adolescente de espíritu libre que, tras emprender una búsqueda luego de años sin saber de él, descubre que su padre es un político británico conservador y adinerado.

La historia es optimista y combina las risas con el drama a partir de ese choque revelador que sacude la vida de todos los personajes. Se trata de una película pochoclera, fácil de ver y entretenida desde el primer momento.

Amanda Bynes y Colin Firth protagonizan esta icónica película dosmilera

Amanda Bynes y Colin Firth protagonizan esta icónica película dosmilera

>>Leer más: La joya de suspenso que llegó a Netflix y nadie puede perderse

De qué se trata “Lo que una chica quiere”

La historia de “Lo que una chica quiere” sigue a Daphne Reynolds, una adolescente estadounidense que vive con su madre Libby, con quien es muy cercana. Aunque Daphne es feliz con su vida y tiene sueños para su futuro, siente que le falta reconstruir una parte de su pasado, ya que nunca conoció a su padre.

Cuando su madre le cuenta acerca del hombre británico con quien mantuvo un romance antes de volver a Estados Unidos, Daphne decide impulsivamente tomar un avión a Londres para ir a buscarlo.

Al llegar, descubre que su padre no es simplemente un ciudadano británico, sino que es Lord Henry Dashwood, un aristócrata británico que atraviesa un momento crucial de su carrera política y que no sabía que tenía una hija. Ante la sorpresa, decide recibirla en su vida, por lo que Daphne tendrá que aprender a comportarse bajo las estrictas reglas de la alta sociedad británica para no complicar la carrera política de su padre.

Elenco

Junto a Amanda Bynes y Colin Firth, participan de esta comedia dramática Kelly Preston, Oliver James, Eileen Atkins, Anna Chancellor, Jonathan Pryce, Christina Cole, Sylvia Syms, Tara Summers, Ben Scholfield, Cassie Powney y Connie Powney.

>>Leer más: Netflix: una miniserie de drama romántico en 6 episodios

Tráiler de la película

Noticias relacionadas
La nueva miniserie de Netflix es ideal para los amantes de los dramas de época

Netflix: una miniserie de drama romántico en 6 episodios

El otro padre es un drama mexicano que la rompe en Netflix

Tres miniseries que la rompen en Netflix

Jenna Ortega, que alcanzó la fama internacional con la serie Merlina, habló de sus comienzos como niña actriz en Disney

Jenna Ortega contó que como niña actriz pasaba días enteros sin comer ni beber

“Acaramelados” es el K-drama que enamora en Netflix

Netflix: el drama surcoreano que enamora en apenas 12 capítulos

Ver comentarios

Las más leídas

Allanamientos de agentes federales a una empresa de Rosario por evasión de controles aduaneros

Allanamientos de agentes federales a una empresa de Rosario por evasión de controles aduaneros

Dos joyas de Central y Newells jugarán juntos en la liga de España

Dos joyas de Central y Newell's jugarán juntos en la liga de España

Rosario tendrá una nueva conexión directa con Brasil: cuál es el destino y desde cuándo

Rosario tendrá una nueva conexión directa con Brasil: cuál es el destino y desde cuándo

Ladrillos de cocaína con un sello inédito: 13 detenidos en Las Flores Sur

Ladrillos de cocaína con un sello inédito: 13 detenidos en Las Flores Sur

Lo último

Santilli y Caputo llevaron obras al norte para recomponer el vínculo con los gobernadores

Santilli y Caputo llevaron obras al norte para recomponer el vínculo con los gobernadores

Una docena de allanamientos golpean el narcomenudeo en Rosario y Villa Gobernador Gálvez

Una docena de allanamientos golpean el narcomenudeo en Rosario y Villa Gobernador Gálvez

Controles migratorios en Rosario: expulsan a una boliviana y un chino podría correr la misma suerte

Controles migratorios en Rosario: expulsan a una boliviana y un chino podría correr la misma suerte

Controles migratorios en Rosario: expulsan a una boliviana y un chino podría correr la misma suerte

Migraciones y la Policía Federal realizaron controles en la autopista a Buenos Aires y en comercios de la zona sur

Controles migratorios en Rosario: expulsan a una boliviana y un chino podría correr la misma suerte
Subastan un edificio céntrico que funcionó como sucursal del Banco Nación en Rosario
La Ciudad

Subastan un edificio céntrico que funcionó como sucursal del Banco Nación en Rosario

Ladrillos de cocaína con un sello inédito: 13 detenidos en Las Flores Sur
Policiales

Ladrillos de cocaína con un sello inédito: 13 detenidos en Las Flores Sur

Rosario tendrá una nueva conexión directa con Brasil: cuál es el destino y desde cuándo
La Ciudad

Rosario tendrá una nueva conexión directa con Brasil: cuál es el destino y desde cuándo

Madre a los 62 años: la historia detrás del embarazo, contada por el médico
Salud

Madre a los 62 años: la historia detrás del embarazo, contada por el médico

Rafael Gutiérrez no descartó ser candidato a diputado provincial en 2027
Política

Rafael Gutiérrez no descartó ser candidato a diputado provincial en 2027

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Allanamientos de agentes federales a una empresa de Rosario por evasión de controles aduaneros

Allanamientos de agentes federales a una empresa de Rosario por evasión de controles aduaneros

Dos joyas de Central y Newells jugarán juntos en la liga de España

Dos joyas de Central y Newell's jugarán juntos en la liga de España

Rosario tendrá una nueva conexión directa con Brasil: cuál es el destino y desde cuándo

Rosario tendrá una nueva conexión directa con Brasil: cuál es el destino y desde cuándo

Ladrillos de cocaína con un sello inédito: 13 detenidos en Las Flores Sur

Ladrillos de cocaína con un sello inédito: 13 detenidos en Las Flores Sur

Detuvieron a un joven por el crimen de Gabriela Banach en barrio La Sexta

Detuvieron a un joven por el crimen de Gabriela Banach en barrio La Sexta

Ovación
Bombazo en el básquet rosarino: a los 44 años, Adrián Boccia seguirá jugando, pero no en Provincial
Ovación

Bombazo en el básquet rosarino: a los 44 años, Adrián Boccia seguirá jugando, pero no en Provincial

Bombazo en el básquet rosarino: a los 44 años, Adrián Boccia seguirá jugando, pero no en Provincial

Bombazo en el básquet rosarino: a los 44 años, Adrián Boccia seguirá jugando, pero no en Provincial

El empate sonó a poco para Central, pero presagia que nada es imposible

El empate sonó a poco para Central, pero presagia que nada es imposible

Jugó en Central con Ruben y Gio Lo Celso, se retiró hace tres años y a los 37 volverá a las canchas

Jugó en Central con Ruben y Gio Lo Celso, se retiró hace tres años y a los 37 volverá a las canchas

Policiales
Una docena de allanamientos golpean el narcomenudeo en Rosario y Villa Gobernador Gálvez
Policiales

Una docena de allanamientos golpean el narcomenudeo en Rosario y Villa Gobernador Gálvez

Controles migratorios en Rosario: expulsan a una boliviana y un chino podría correr la misma suerte

Controles migratorios en Rosario: expulsan a una boliviana y un chino podría correr la misma suerte

Ladrillos de cocaína con un sello inédito: 13 detenidos en Las Flores Sur

Ladrillos de cocaína con un sello inédito: 13 detenidos en Las Flores Sur

Micaela Albornoz regresó a Rosario y ahora la Fiscalía de Género investiga un presunto abuso

Micaela Albornoz regresó a Rosario y ahora la Fiscalía de Género investiga un presunto abuso

La Ciudad
La EPE cierra su oficina de Rioja al 1300: dónde atiende al público
La Ciudad

La EPE cierra su oficina de Rioja al 1300: dónde atiende al público

Todos los destinos a los que se puede viajar desde el aeropuerto de Rosario

Todos los destinos a los que se puede viajar desde el aeropuerto de Rosario

Madre a los 62 años: la historia detrás del embarazo, contada por el médico

Madre a los 62 años: la historia detrás del embarazo, contada por el médico

Dos días en Rosario: los imperdibles del turismo en la ciudad si hacés una visita corta

Dos días en Rosario: los imperdibles del turismo en la ciudad si hacés una visita corta

La UTA postergó el paro de colectivos en el interior del país: el impacto en Rosario
La Ciudad

La UTA postergó el paro de colectivos en el interior del país: el impacto en Rosario

Se van de Rosario 13.500 millones de pesos al mes por el impuesto a los combustibles

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

Se van de Rosario 13.500 millones de pesos al mes por el impuesto a los combustibles

El tiempo en Rosario: viernes nublado y frío, con chances de lluvia para el sábado
La Ciudad

El tiempo en Rosario: viernes nublado y frío, con chances de lluvia para el sábado

De Rosario a Puerto Gaboto: 12 años de prisión para exdirigente rural
Policiales

De Rosario a Puerto Gaboto: 12 años de prisión para exdirigente rural

Ciclo 2026/27: se sembrará menos maíz pero más soja
Crónicas de campaña

Ciclo 2026/27: se sembrará menos maíz pero más soja

La inflación rebotó en julio con un 2,1 % y ya acumula casi 20 % en siete meses
Economía

La inflación rebotó en julio con un 2,1 % y ya acumula casi 20 % en siete meses

Para la Intendencia, es cuasi fascista el proyecto sobre banderas extranjeras
La Ciudad

Para la Intendencia, es "cuasi fascista" el proyecto sobre banderas extranjeras

El terremoto me persigue: sufrieron el sismo de Venezuela y el de Colombia
Información General

"El terremoto me persigue": sufrieron el sismo de Venezuela y el de Colombia

Acuerdo LLA-PRO: el gobernador de Chubut pidió evitar un rejunte
Política

Acuerdo LLA-PRO: el gobernador de Chubut pidió evitar un "rejunte"

La canasta básica subió 2,2 % y una familia necesitó $1.564.000 para no ser pobre
Economía

La canasta básica subió 2,2 % y una familia necesitó $1.564.000 para no ser pobre

Billeteras virtuales vs. plazos fijos: el ranking de tasas y cuáles pagan más
Economía

Billeteras virtuales vs. plazos fijos: el ranking de tasas y cuáles pagan más

Crimen de Gabriela Banach: la comunidad travesti trans salió a pedir justicia
Policiales

Crimen de Gabriela Banach: la comunidad travesti trans salió a pedir justicia

Anuncian la flexibilización de los créditos en dólares a empresas
Economía

Anuncian la flexibilización de los créditos en dólares a empresas

La sequía en Roma dejó al descubierto un puente del siglo I en el río Tíber
Información General

La sequía en Roma dejó al descubierto un puente del siglo I en el río Tíber

Infantino lucha por conservar el cargo y el fútbol árabe salió a apoyarlo
Ovación

Infantino lucha por conservar el cargo y el fútbol árabe salió a apoyarlo

Después de una década, Instagram decidió hacer un cambio de look
Información General

Después de una década, Instagram decidió hacer un cambio de look

Raúl Castro celebró en Cuba el centenario del nacimiento de Fidel
El Mundo

Raúl Castro celebró en Cuba el centenario del nacimiento de Fidel

Investigan si en el geriátrico ilegal de Santa Fe había un hombre buscado por 10 años
La región

Investigan si en el geriátrico ilegal de Santa Fe había un hombre buscado por 10 años

Violento asalto en Coronel Bogado: golpearon y dejaron atado a un joven
Policiales

Violento asalto en Coronel Bogado: golpearon y dejaron atado a un joven

Santa Fe lleva a la Corte nacional su reclamo por el revés en el tope jubilatorio
Política

Santa Fe lleva a la Corte nacional su reclamo por el revés en el tope jubilatorio