Una comedia dramática de los 2000 la rompe en Netflix

Protagonizada por Amanda Bynes y Colin Firth, el film de 2003 gira sobre el reencuentro de una adolescente con su padre, un político británico adinerado

Netflix recibió recientemente una película de 2003 que rápidamente escaló al ranking de lo más visto. Se trata de una comedia dramática con Amanda Bynes y Colin Firth que parte de un reencuentro que cambia la vida de todos.

Su título es “Lo que una chica quiere” y está dirigida por Dennie Gordon a partir de un guion de Jenny Bicks y Elizabeth Chandler. El film, de menos de dos horas, sigue a una joven adolescente de espíritu libre que, tras emprender una búsqueda luego de años sin saber de él, descubre que su padre es un político británico conservador y adinerado.

La historia es optimista y combina las risas con el drama a partir de ese choque revelador que sacude la vida de todos los personajes. Se trata de una película pochoclera, fácil de ver y entretenida desde el primer momento.

De qué se trata “Lo que una chica quiere”

La historia de “Lo que una chica quiere” sigue a Daphne Reynolds, una adolescente estadounidense que vive con su madre Libby, con quien es muy cercana. Aunque Daphne es feliz con su vida y tiene sueños para su futuro, siente que le falta reconstruir una parte de su pasado, ya que nunca conoció a su padre.

Cuando su madre le cuenta acerca del hombre británico con quien mantuvo un romance antes de volver a Estados Unidos, Daphne decide impulsivamente tomar un avión a Londres para ir a buscarlo.

Al llegar, descubre que su padre no es simplemente un ciudadano británico, sino que es Lord Henry Dashwood, un aristócrata británico que atraviesa un momento crucial de su carrera política y que no sabía que tenía una hija. Ante la sorpresa, decide recibirla en su vida, por lo que Daphne tendrá que aprender a comportarse bajo las estrictas reglas de la alta sociedad británica para no complicar la carrera política de su padre.

Elenco

Junto a Amanda Bynes y Colin Firth, participan de esta comedia dramática Kelly Preston, Oliver James, Eileen Atkins, Anna Chancellor, Jonathan Pryce, Christina Cole, Sylvia Syms, Tara Summers, Ben Scholfield, Cassie Powney y Connie Powney.

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Tráiler de la película