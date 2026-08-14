La Capital | Zoom | Netflix

Netflix estrenó "Moria": todo lo que hay que saber sobre la biopic de la One

Se viene la ficción inspirada en la vida de la One, protagonizada por Sofía Gala Castiglione, Griselda Siciliani y Cecilia Roth

14 de agosto 2026 · 14:12hs
Google Seguir a La Capital en Google
La serie Moria

La serie "Moria", biopic sobre la vida de la One, ya se puede ver completa en Netflix

Después de varios meses de expectativa, Netflix estrenó “Moria”, la serie de ficción inspirada en la vida de Moria Casán, que desde este viernes 14 se puede ver completa en la plataforma. El lanzamiento es una celebración anticipada del cumpleaños 80 de la diva, que tendrá lugar el 16 de agosto.

Lejos de la nostalgia, la One decide abrir las puertas de su ficción (su reality fiction) y convertirse en la titiritera de su propia historia. En esta producción hecha en Argentina, Moria cuenta su pasado, su presente y hasta su futuro mientras reconstruye el camino que la transformó en mito, repasando algunos de los momentos más emblemáticos de la cultura pop nacional.

>> Leer más: Netflix: el drama romántico de dos horas que hace delirar a la audiencia

Moria es un ícono argentino gigante para caber en una sola actriz. Por esa razón, Sofía Gala Castiglione, Griselda Siciliani y Cecilia Roth no solo interpretan distintos momentos de una misma vida, sino que encarnan la esencia, los modismos y el lenguaje de cada época que hizo a La One. A través de ellas, la serie recorre la transformación de Moria de vedette a ícono popular, del brillo del espectáculo a la intimidad detrás del personaje, y del mito que todos creen conocer a una mujer que todavía continúa inventándose.

Creada y dirigida por Javier Van de Couter, Moria no es solo el retrato de una estrella que atravesó el cine, el teatro y la televisión, sino también la historia de una mujer que hizo de la transgresión una forma de supervivencia y un homenaje a la cultura popular argentina.

La vida de la diva no aparece representada de manera lineal ni absolutamente realista, sino fragmentada en distintos momentos de un arco temporal clave: de los 70/80 a los 90 y hasta entrados los 2000. Es así que a lo largo de los seis episodios aparecen eventos distintivos de su recorrido: la cárcel en Paraguay, las relaciones violentas, su peculiar origen en el espectáculo y la rivalidad mediática que protagonizó con su hija. La puesta de Van de Couter elige una estética kitsch, cargada del exceso propio de la revista, y secuencias oníricas que buscan desarmar la idea de que Moria se puede narrar de alguna manera acabada.

Quién es quién en el elenco de "Moria", la serie

Además de las tres Morias, el elenco está conformado por una multiplicidad de artistas. Susana Giménez está interpretada por Micaela Riera (que ya deslumbró como Fabi Cantilo en la biopic de Fito) en su versión de los años 80, y por Leticia Brédice en la década del 90.

Marco Antonio Caponi asume el rol de Mario Castiglione, padre de Sofía Gala; Hernán Jiménez como Jorge Porcel, Sebastián Rosso como Alberto Olmedo y Sebastián Arzeno como Gerardo Sofovich. Luis Machín personificará al empresario Carlos A. Petit, Rafael Ferro será Carlos Sexton y Joaquín Ferreira interpretará a Luis Vadalá, Giuliano Pianetti a Fito Páez en su paso por "A la cama con Moria", María Fernanda Callejón a Zeta y Eloy Rossen a Galo.

Noticias relacionadas
El otro padre es un drama mexicano que la rompe en Netflix

Tres miniseries que la rompen en Netflix

Jenna Ortega, que alcanzó la fama internacional con la serie Merlina, habló de sus comienzos como niña actriz en Disney

Jenna Ortega contó que como niña actriz pasaba días enteros sin comer ni beber

“Acaramelados” es el K-drama que enamora en Netflix

Netflix: el drama surcoreano que enamora en apenas 12 capítulos

Día de los enamorados es una de las comedias románticas imperdibles en Netflix

Netflix: tres comedias románticas imperdibles con personajes icónicos

Ver comentarios

Las más leídas

Allanamientos de agentes federales a empresa de Rosario por evasión de controles aduaneros

Allanamientos de agentes federales a empresa de Rosario por evasión de controles aduaneros

De Rosario a Puerto Gaboto: 12 años de prisión para exdirigente rural

De Rosario a Puerto Gaboto: 12 años de prisión para exdirigente rural

Rosario tendrá una nueva conexión directa con Brasil: cuál es el destino y desde cuándo

Rosario tendrá una nueva conexión directa con Brasil: cuál es el destino y desde cuándo

Detuvieron a un joven por el crimen de Gabriela Banach en barrio La Sexta

Detuvieron a un joven por el crimen de Gabriela Banach en barrio La Sexta

Lo último

Así se jugarán los partidos de la quinta fecha del torneo Clausura: días, horarios y árbitros

Así se jugarán los partidos de la quinta fecha del torneo Clausura: días, horarios y árbitros

Netflix estrenó Moria: todo lo que hay que saber sobre la biopic de la One

Netflix estrenó "Moria": todo lo que hay que saber sobre la biopic de la One

Corinthians puede celebrar el empate ante Central: qué se dijo en San Pablo sobre el 0 a 0 en Arroyito

"Corinthians puede celebrar el empate ante Central": qué se dijo en San Pablo sobre el 0 a 0 en Arroyito

Ladrillos de cocaína con un sello inédito: 13 detenidos en pocas cuadras de Las Flores Sur

Tras varios allanamientos en viviendas linderas del mismo barrio, se secuestraron tres kilos de cocaína con una marca llamativa

Ladrillos de cocaína con un sello inédito: 13 detenidos en pocas cuadras de Las Flores Sur
Rosario tendrá una nueva conexión directa con Brasil: cuál es el destino y desde cuándo
La Ciudad

Rosario tendrá una nueva conexión directa con Brasil: cuál es el destino y desde cuándo

Madre a los 62 años: la historia detrás del embarazo, contada por el médico
Salud

Madre a los 62 años: la historia detrás del embarazo, contada por el médico

Inflación en Santa Fe: el costo de vida aumentó 1,9% en julio
Economía

Inflación en Santa Fe: el costo de vida aumentó 1,9% en julio

Preparan la gala de apertura de los Juegos Suramericanos: Milei quiere estar presente
La Ciudad

Preparan la gala de apertura de los Juegos Suramericanos: Milei quiere estar presente

Allanamientos de agentes federales a empresa de Rosario por evasión de controles aduaneros

Allanamientos de agentes federales a empresa de Rosario por evasión de controles aduaneros

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Allanamientos de agentes federales a empresa de Rosario por evasión de controles aduaneros

Allanamientos de agentes federales a empresa de Rosario por evasión de controles aduaneros

De Rosario a Puerto Gaboto: 12 años de prisión para exdirigente rural

De Rosario a Puerto Gaboto: 12 años de prisión para exdirigente rural

Rosario tendrá una nueva conexión directa con Brasil: cuál es el destino y desde cuándo

Rosario tendrá una nueva conexión directa con Brasil: cuál es el destino y desde cuándo

Detuvieron a un joven por el crimen de Gabriela Banach en barrio La Sexta

Detuvieron a un joven por el crimen de Gabriela Banach en barrio La Sexta

Piden perpetua para un jefe narco y un gatillero por asesinar a un soldadito

Piden perpetua para un jefe narco y un gatillero por asesinar a un soldadito

Ovación
Corinthians puede celebrar el empate ante Central: qué se dijo en San Pablo sobre el 0 a 0 en Arroyito
Ovación

"Corinthians puede celebrar el empate ante Central": qué se dijo en San Pablo sobre el 0 a 0 en Arroyito

Corinthians puede celebrar el empate ante Central: qué se dijo en San Pablo sobre el 0 a 0 en Arroyito

"Corinthians puede celebrar el empate ante Central": qué se dijo en San Pablo sobre el 0 a 0 en Arroyito

Central en la Copa Libertadores: el entrenador de Corinthians se siente frustrado por no contar con una figura

Central en la Copa Libertadores: el entrenador de Corinthians se siente frustrado por no contar con una figura

Copa Libertadores: el llamativo dato que se registró en los partidos de ida de octavos de final

Copa Libertadores: el llamativo dato que se registró en los partidos de ida de octavos de final

Policiales
Ladrillos de cocaína con un sello inédito: 13 detenidos en pocas cuadras de Las Flores Sur
Policiales

Ladrillos de cocaína con un sello inédito: 13 detenidos en pocas cuadras de Las Flores Sur

Micaela Albornoz regresó a Rosario y ahora la Fiscalía de Género investiga un presunto abuso

Micaela Albornoz regresó a Rosario y ahora la Fiscalía de Género investiga un presunto abuso

Dos autos dañados por incendios: uno cerca de la cancha de Central y otro en zona sur

Dos autos dañados por incendios: uno cerca de la cancha de Central y otro en zona sur

Tribuna segura: detienen en el Gigante a un hincha de Central buscado por homicidio

Tribuna segura: detienen en el Gigante a un hincha de Central buscado por homicidio

La Ciudad
Todos los destinos a los que se puede viajar desde el aeropuerto de Rosario
La Ciudad

Todos los destinos a los que se puede viajar desde el aeropuerto de Rosario

Madre a los 62 años: la historia detrás del embarazo, contada por el médico

Madre a los 62 años: la historia detrás del embarazo, contada por el médico

Dos días en Rosario: los imperdibles del turismo en la ciudad si hacés una visita corta

Dos días en Rosario: los imperdibles del turismo en la ciudad si hacés una visita corta

Preparan la gala de apertura de los Juegos Suramericanos: Milei quiere estar presente

Preparan la gala de apertura de los Juegos Suramericanos: Milei quiere estar presente

Ciclo 2026/27: se sembrará menos maíz pero más soja
Crónicas de campaña

Ciclo 2026/27: se sembrará menos maíz pero más soja

La inflación rebotó en julio con un 2,1 % y ya acumula casi 20 % en siete meses
Economía

La inflación rebotó en julio con un 2,1 % y ya acumula casi 20 % en siete meses

Para la Intendencia, es cuasi fascista el proyecto sobre banderas extranjeras
La Ciudad

Para la Intendencia, es "cuasi fascista" el proyecto sobre banderas extranjeras

El terremoto me persigue: sufrieron el sismo de Venezuela y el de Colombia
Información General

"El terremoto me persigue": sufrieron el sismo de Venezuela y el de Colombia

Acuerdo LLA-PRO: el gobernador de Chubut pidió evitar un rejunte
Política

Acuerdo LLA-PRO: el gobernador de Chubut pidió evitar un "rejunte"

La canasta básica subió 2,2 % y una familia necesitó $1.564.000 para no ser pobre
Economía

La canasta básica subió 2,2 % y una familia necesitó $1.564.000 para no ser pobre

Billeteras virtuales vs. plazos fijos: el ranking de tasas y cuáles pagan más
Economía

Billeteras virtuales vs. plazos fijos: el ranking de tasas y cuáles pagan más

Crimen de Gabriela Banach: la comunidad travesti trans salió a pedir justicia
Policiales

Crimen de Gabriela Banach: la comunidad travesti trans salió a pedir justicia

Anuncian la flexibilización de los créditos en dólares a empresas
Economía

Anuncian la flexibilización de los créditos en dólares a empresas

La sequía en Roma dejó al descubierto un puente del siglo I en el río Tíber
Información General

La sequía en Roma dejó al descubierto un puente del siglo I en el río Tíber

Infantino lucha por conservar el cargo y el fútbol árabe salió a apoyarlo
Ovación

Infantino lucha por conservar el cargo y el fútbol árabe salió a apoyarlo

Después de una década, Instagram decidió hacer un cambio de look
Información General

Después de una década, Instagram decidió hacer un cambio de look

Raúl Castro celebró en Cuba el centenario del nacimiento de Fidel
El Mundo

Raúl Castro celebró en Cuba el centenario del nacimiento de Fidel

Investigan si en el geriátrico ilegal de Santa Fe había un hombre buscado por 10 años
La región

Investigan si en el geriátrico ilegal de Santa Fe había un hombre buscado por 10 años

Violento asalto en Coronel Bogado: golpearon y dejaron atado a un joven
Policiales

Violento asalto en Coronel Bogado: golpearon y dejaron atado a un joven

Santa Fe lleva a la Corte nacional su reclamo por el revés en el tope jubilatorio
Política

Santa Fe lleva a la Corte nacional su reclamo por el revés en el tope jubilatorio

Día del Niño: las jugueterías ampliarán su horario de atención este fin de semana
La Ciudad

Día del Niño: las jugueterías ampliarán su horario de atención este fin de semana

Puerto Gaboto: detuvieron a un joven por el asesinato de otro adolescente
Policiales

Puerto Gaboto: detuvieron a un joven por el asesinato de otro adolescente

Una mujer de 62 años dio a luz a su primer hijo en San Nicolás
Información General

Una mujer de 62 años dio a luz a su primer hijo en San Nicolás

Viral: el abrazo que le dio un jugador a Lionel Messi en el partido de Inter Miami
Ovación

Viral: el abrazo que le dio un jugador a Lionel Messi en el partido de Inter Miami