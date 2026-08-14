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Netflix: tres recomendaciones para el fin de semana

La plataforma renovó su catálogo y los usuarios ya eligieron sus favoritas. Películas y series de drama, romance y suspenso la están rompiendo

14 de agosto 2026 · 20:26hs
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Netflix renovó su catálogo y los usuarios ya están eligiendo sus favoritos

Netflix renovó su catálogo y los usuarios ya están eligiendo sus favoritos

La incorporación de nuevas series y películas al catálogo de Netflix viene causando furor entre los usuarios. Rápidamente, el top 10 de lo más visto se actualizó con algunos de los títulos que la plataforma sumó este mismo mes. Y, de cara al fin de semana, vale la pena revisar cuáles son esas historias imperdibles.

Elegir qué ver en Netflix no es una tarea sencilla. La cantidad de opciones se puede volver abrumadora. Pero cuando la plataforma estrena producciones los usuarios tarde o temprano van eligiendo sus títulos favoritos. Un repaso al ranking para conocer los relatos que vienen llamando la atención.

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Tres recomendaciones para el fin de semana en Netflix

“Mi brillante carrera”

Esta serie de época narra, en tan solo 6 capítulos, una historia llena de drama, sueños y romances únicos. Basada en la novela homónima de Miles Franklin, “Mi brillante carrera” está ambientada en la Australia rural de comienzos del siglo XX y protagonizada por Philippa Northeast.

La trama sigue a Sybylla Melvyn, una joven campesina australiana que confronta constantemente las expectativas que la sociedad de su tiempo tienen acerca de cómo debería vivir su vida. Ella sueña con escribir y se pasa los días desarrollando sus historias en lugar de atender a la preocupación central de su familia: que consiga esposo. Por otra parte, la llegada de hombres interesantes a su vida, la hará cuestionarse a sí misma qué lugar dejará para el amor.

“Eyes Wide Shut”

La última obra maestra de Stanley Kubrick fue incorporada recientemente a Netflix y es ideal para los amantes de los thriller de suspenso. Protagonizado por Tom Cruise y Nicole Kidman, la historia onírica y controvertida, tiene un tono inquietante y psicológico. En su momento, la película causó furor por los temas tratados y por ser leída como una crítica a la impunidad de las élites.

La historia sigue a William Harford, un médico de Nueva York que lleva una vida aparentemente normal junto a su esposa Alice y su hija. Todo cambia a raíz de una discusión sobre la fidelidad con su pareja, le abre la mente a un mundo de fantasías y sexualidad. Tras visitar a un paciente, William comienza un recorrido por una Nueva York fría y nocturna que lo lleva a conocer la existencia de una misteriosa sociedad secreta que organiza reuniones sexuales ritualizadas. Pero ingresar a ese mundo oscuro no es tan difícil como salir de él. Entre elementos ambiguos y preguntas que quedan abiertas, la película desdibuja todo límite entre la realidad y los miedos y fantasías de los personajes.

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“Lo que una chica quiere”

Esta comedia dramática de 2003 también fue incorporada recientemente y ha vuelto a enamorar a los fanáticos de este género. Dirigida por Dennie Gordon y protagonizada por Amanda Bynes y Colin Firth, “Lo que una chica quiere” narra el encuentro de una joven con su padre, un político británico a quien jamás había visto en sus 17 años de vida.

La historia sigue a Daphne Reynolds, una adolescente estadounidense que nunca conoció a su padre y decide ir en su búsqueda. Así, vuela a Londres, actual hogar de su pariente. Pero lo curioso es que no se trata de un ciudadano común y corriente, sino que su padre es Henry Dashwood, un aristócrata británico que atraviesa un momento crucial de su carrera política y que no sabía que tenía una hija. Ante la sorpresa, decide recibirla en su vida, por lo que Daphne tendrá que aprender a comportarse bajo las estrictas reglas de la alta sociedad británica para no complicar la carrera política de su padre.

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