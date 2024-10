Un año sin Matthew Perry: el camino al estrellato, sus amores, las adicciones y el éxito de "Friends"

Friends Chandler.jpg

Si bien Matthew Perry siempre se mostraba sonriente ante las cámaras, lo que nadie supo durante muchos años fue que durante el rodaje de "Friends" el actor estuvo luchando contra sus adicciones. El consumo de drogas y alcohol, sumado a la ansiedad que padecía, lo hicieron transitar oscuros caminos en su vida.

Luego de que la serie terminó, Perry encaminó su vida a continuar trabajando en la televisión y el teatro, aunque nada se pudo comparar jamás al fenómeno de "Friends". Y a pesar de que no prosperaron los vínculos afectivos que entabló, su círculo más íntimo y sus compañeros de "Friends" lo apoyaron durante todas sus recaídas en rehabilitación y sus problemas de salud, de los cuales en los últimos tiempos hablaba abiertamente. De hecho, escribió un libro sobre el tema para que su testimonio sirviera para que otros no debieran pasar por el camino que él había transitado.

A continuación, un repaso por la infancia y los comienzos de Matthew Perry en la actuación, el antes y después que marcó "Friends" en su vida, sus adicciones, sus amores y su legado.

Matthew Perry y su infancia canadiense

Matthew Langford Perry nació el 19 de agosto de 1969, en el pueblo de Williamstown, Massachusetts. Su madre, Suzanne Perry Langford, es una periodista canadiense y ex secretaria de prensa del primer ministro de Canadá, Pierre Trudeau, y su padre, John Bennett Perry, es un actor y ex modelo estadounidense.

Suzanne y John divorciaron antes de su primer cumpleaños y su madre se casó con Keith Morrison, un periodista televisivo. El pequeño Matthew fue criado entonces por su madre en Ottawa, Ontario, en donde tuvo una infancia regular, con un particular interés por el tenis.

Durante sus años de estudio, comenzó a acercarse de a poco a la actuación. En la década de 1980, Perry tuvo su presentación en la obra "Our Town" como George Gibbs, y luego apareció en un montaje teatral de "El milagro de Ana Sullivan". En su último año, el director Tim Hillman había previsto una producción de "El hombre elefante", específicamente para ofrecerle el papel de John Merrick, junto con Vanessa Smith y la futura estrella de Los miserables, Lisa Capps. Aquella producción sería la última antes de comenzar oficialmente su carrera profesional.

Matthew Perry y la primera aparición en televisión

Al mismo tiempo que realizaba "El hombre elefante" le llegó la propuesta de participar de "A Night in the Life of Jimmy Reardon" con River Phoenix, el fallecido actor y hermano de Joaquin Phoenix. Dejó entonces la obra para unirse a Phoenix y comenzó también a realizar comedia de improvisación en LA Connection, Sherman Oaks.

Su personalidad y talento empezaron a destacarlo por sobre el resto de los humoristas o intérpretes que estaban a su lado.

Fue obteniendo algunas apariciones en televisión hasta que consiguió el primer protagónico en la serie "Second Chance". Perry interpretó a Chazz Russell durante 13 episodios hasta que el programa cambió a "Boys Will Be Boys".

Boys Will Be Boys - Episode 1 - 1987 Matthew Perry - 80s tv show

El cambio intentó darle un rumbo más exitoso a la serie, pero no lo logró y solo duró una temporada, tras lo cual, Perry decidió permanecer en Los Ángeles para aparecer en la serie "Growing Pains", en donde interpretó al novio de Carol, quien muere en el hospital, por las heridas sufridas en un accidente mientras conducía ebrio.

El éxito de Matthew Perry llegó en la década del noventa

En 1990, el actor consiguió ser uno de los personajes regulares de la serie "Sidney" de la CBS, papel con el cual logró, tres años más tarde, su segundo protagónico, en una serie de ABC que solo duró 13 episodios en la primavera de 1993.

Para entonces, Matthew apareció en películas como "Fools Rush In", en la que actuó junto a su padre John Bennett Perry y Salma Hayek, "Almost Heroes", "Tango para tres", "The Whole Nine Yards", con Bruce Willis, y su secuela, "The Whole Ten Yards", y "Serving Sara".

FOOLS RUSH IN [1997] – Official Trailer

Mientras continuaba con su crecimiento profesional, Perry actuó en un episodio piloto dramático titulado "LAX 2194", pero su estreno se retrasó bastante, por lo que decidió probar audiciones para otros shows. Uno de ellos sería la serie que cambiaría su vida y su carrera por completo.

"Friends": un antes y un después en su carrera

Mientras "LAX 2194" se demoraba, el actor intentó conseguir un papel para el piloto "Six of One", una serie que más tarde se convertiría en "Friends". Matthew consiguió el papel de Chandler Bing creado por Marta Kauffman y David Crane, que anteriormente ya habían trabajado juntos en "Dream On".

Casting Mathew Perry as Chandler on F.R.I.E.N.D.S.| Friends Reunion

"Friends" se emitió por primera vez el 22 de septiembre de 1994 por la cadena NBC y terminó el 6 de mayo de 2004.

Perry compartió protagonismo con Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, y David Schwimmer logrando alcanzar fama mundial y llegando a ganar un millón de dólares por capítulo durante las dos últimas temporadas.

Su personaje Chandler Bing llegó a ser el más querido y cómico del show, siendo considerado uno de los personajes más icónicos en la historia de la televisión y de la serie. Sus chistes y frases son utilizadas hasta el día de hoy como memes y referencias en la cultura popular, y gran parte de su éxito se debió a que su personalidad de bromista e irónico coincidió con la de Chandler Bing.

Chandler singing I will survive

Con el tiempo, la serie se convirtió en una de las mejores sitcoms de todos los tiempos.

El elenco recibió varias nominaciones y premios a lo largo de los 10 años que duró "Friends", y luego de 20 años desde el estreno de último capítulo, el reparto se reunió una vez más bajo la producción de HBO para un emotivo especial que fue furor en 2021.

Friends: The Reunion (2021) - Tráiler Subtitulado en Español

La vida después de "Friends"

Luego de haberse consagrado en la comedia de Warner, Perry continuó interpretando obras teatrales y pequeños papeles en televisión y se forjó una carrera en el teatro. Tuvo tres apariciones en la serie "El ala oeste de la Casa Blanca" que le valieron dos nominaciones a los Premios Emmy al mejor actor invitado en una serie dramática.

También actuó en dos episodios y un especial de dos horas de "Ally McBeal", pero su proyecto más grande fue su debut como director en un episodio de la cuarta temporada de "Scrubs". En 2006, protagonizó "The Ron Clark Story", una película en la que interpretó a un profesor de una pequeña ciudad llamado Ron Clark. Por esa actuación recibió una nominación al Globo de Oro, así como una nominación al Emmy por la interpretación.

La Historia de Ron Clark

En los años siguientes, Perry apareció en varios proyectos, entre los que se pueden nombrar el drama de Aaron Sorkin, "Studio 60 on the Sunset Strip", la película de comedia dramática "Numb", la obra de teatro "Sexual Perversity in Chicago" y la película "17 otra vez", protagonizada por Zac Efron, en donde Perry actúa de su versión mayor.

17 Again - "The Decision" scene

En 2010 se lanzó una serie llamada "Mr. Sunshine", creada por Matthew Perry, pero fue cancelada luego de una temporada. Lo mismo sucedió con la serie "Go On" de 2012, en donde protagonizó a un hombre deprimido por la pérdida de su esposa. Sólo uno de sus trabajos tuvo una repercusión moderada: se trata del remake de "La extraña pareja" llamado "The Odd Couple", que se estrenó en 2015 y duró hasta 2017.

The Odd Couple Episode 1 01 Pilot Sneak Peek 3

Las Adicciones y un libro

Durante la realización de "Friends", muchos solo veían el rostro sonriente del actor. Pero lo cierto es que, por esos años, el actor enfrentaba adicciones a sustancias que perjudicaban no sólo su salud sino también su trabajo en el set.

Sus problemas con el consumo de alcohol y drogas fueron empeorando debido al trastorno de ansiedad que padecía y que se hizo cada vez más grave con el éxito de "Friends", que puso a sus seis protagonistas bajo la lupa. En 1997, Matthew Perry hizo un programa de rehabilitación de 28 días por una adicción al Vicodin. Entró nuevamente a rehabilitación en febrero de 2001 para tratar su adicción a los opiáceos, las anfetaminas y el alcohol.

Una vez fuera de aquel camino, el actor escribió un libro en donde narró en primera persona aquella oscura época, y confesó que llegó al punto de no recordar nada de unos tres años de su vida.

"Quería compartirlo cuando estuviera a salvo de volver a entrar en el lado oscuro de todo", le dijo Matthew Perry a la revista People sobre el libro. "Tuve que esperar hasta estar bastante seguro de estar sobrio, y alejado de la enfermedad activa del alcoholismo y la adicción, para escribirlo todo. Y lo más importante es que estaba bastante seguro de que ayudaría a la gente", resaltó.

En el libro, el artista confesó que, debido a la adicción, estuvo a punto de morir a los 49 años cuando su colon estalló por el consumo excesivo de opioides. Estuvo en coma durante dos semanas y pasó cinco meses en el hospital.

A la hora de hablar de sus compañeros de reparto, Matthew Perry dijo: "Es como los pingüinos. Los pingüinos, en la naturaleza, cuando uno está enfermo, o cuando uno está muy herido, los otros pingüinos lo rodean y lo sostienen. Caminan a su alrededor hasta que el pingüino puede caminar por sí mismo. Eso es lo que hizo el reparto por mí".

Perry admitió haber ido a rehabilitación 15 veces y que, al momento de la publicación del libro, estaba "bastante sano".

Sin suerte en el amor

Pero las adicciones no eran su único problema. Matthew Perry nunca pudo encontrar una relación estable y duradera aunque realmente lo intentó.

El actor estuvo en pareja con las actrices Julia Roberts, Yasmine Bleeth y Lauren Graham, y también estuvo saliendo con una estudiante de moda llamada Rachel Dunn.

Estuvo seis años en pareja con la actriz Lizzy Caplan, desde 2006 y hasta 2012.

Luego de muchos años soltero, en diciembre de 2020, a sus 51 años, se comprometió con Molly Hurwitz, 22 años menor que él. Sin embargo, el 2 de junio de 2021, Matthew Perry informo sobre la ruptura de su compromiso de boda con su novia.