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El desayuno rápido, caliente y nutritivo que se prepara en un rato

Conocido como “Porridge”, su ingrediente principal es la avena y se convirtió en el snack que todos quieren comer. Cómo prepararlo, paso a paso

31 de julio 2026 · 12:35hs
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El porridge de avena es un desayuno nutritivo y reconfortante

El porridge de avena es un desayuno nutritivo y reconfortante

El desayuno es la comida más importante del día. Y es por esto que vale la pena conocer distintas recetas para ir variándolas. En este marco, existe un plato llamado “porridge” que merece toda la atención ya que se trata de una preparación rápida, nutritiva y reconfortante que tiene todo para convertirse en el snack favorito de muchos.

El porridge de avena es un plato antiguo y tradicional bastante conocido alrededor del mundo. Se trata de una preparación caliente, cremosa y espesa cocinada a base de cereales remojados en agua o leche. Generalmente se prepara con avena pero también puede tener una base de trigo, cebada, maíz o arroz.

Es tan fácil de preparar y aporta tantos nutrientes que hasta el día de hoy se sigue consumiendo de distintas formas. Uno de sus puntos fuertes es que se puede personalizar, agregándole los ingredientes favoritos de cada comensal. Y no solo es ideal para el desayuno o merienda, en muchos lugares se come también de noche como una especie de postre para proporcionar una sensación de saciedad y contribuir al sueño reparador.

>>Leer más: Cómo hacer arroz con leche cremoso y fácil

>>Leer más: Cinco recetas fáciles y simples pensadas para combatir el frío

Ingredientes para preparar porridge de avena

Para una porción se necesitan aproximadamente:

Mezcla:

  • 1/2 taza de avena (tradicional o instantánea)
  • 1 taza de leche (animal o vegetal)
  • Una pizca de sal

Para sumar encima se puede conseguir (opcional pero recomendado):

  • Miel, jarabe o crema de maní
  • Frutas
  • Frutos secos
  • Coco
  • Semillas
  • Chocolate o cacao en polvo (para una versión de postre)

>>Leer más: Cómo hacer chocolate caliente en casa

Cómo preparar porridge de avena

  1. En una cacerola colocar la avena, la leche y una pizca de sal.
  2. Cocinar a fuego medio/bajo durante 5-10 minutos, revolviendo de a ratos para evitar que la avena se pegue al fondo. Lo ideal es cocinarlo hasta que adquiera una consistencia cremosa.
  3. Una vez listo, retirar del fuego y servir caliente en un bol. Agregar miel, frutas y frutos secos a gusto para sumar nutrientes.

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