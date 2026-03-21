Tres recomendaciones para ver este fin de semana en Netflix

La plataforma renovó su catálogo y los usuarios ya eligieron sus favoritas. Películas y miniseries de drama, crimen y romance la están rompiendo

Llega el fin de semana y elegir una buena producción para disfrutar desde casa se vuelve una tarea fundamental. Afortunadamente, Netflix incorpora constantemente a su catálogo producciones de todo tipo para que sus usuarios cuenten con cientos de opciones y el público ya está eligiendo cuáles son esas historias imperdibles.

En marzo, la plataforma llegó con toda. Entre los títulos más destacados aparecen “Peaky Blinders: el hombre inmortal” y en el plano argentino “Parque Lezama”, de Juan José Campanella. Además, películas de hace algunos años se incorporan a la plataforma, como es el caso de “No te preocupes cariño” y “ Guasón 2: Folie à Deux”.

En el plano de las series , la plataforma trajo sorpresas. No solo llegó con títulos nuevos en la plataforma sino que también sumó nuevas temporadas de títulos ya aclamados , como es el caso de la séptima temporada de “Un lugar para soñar”.

Por esto, elegir qué ver en Netflix no es una tarea sencilla. A continuación, una lista de tres producciones que le están gustando a una buena cantidad de espectadores en la plataforma.

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Tres recomendaciones de Netflix

“Peaky Blinders: el hombre inmortal”

La película, recientemente estrenada, tenía sin dormir a los fanáticos del universo de los Peaky Blinders, la cual continúa la historia criminal ambientada en Birmingham. Protagonizada por el ganador del Oscar, Cillian Murphy, “Peaky Blinders: el hombre inmortal” retoma el relato en el final de la sexta temporada, cuando Tommy descubre que su diagnóstico terminal había sido una manipulación de sus enemigos. La producción mostrará las consecuencias de ese giro y las presiones que empujan a Tommy a retomar el campo de batalla que había dejado atrás. Todo esto en un contexto de guerra.

Sin dudas es una opción imperdible para quienes disfrutaron de la serie en su momento y quieren seguir viviendo las aventuras y desventuras de sus entrañables personajes.

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“Esa noche”

Para los que disfrutan más las miniseries, este estreno reciente de 6 capítulos es ideal. Clara Galle, Claudia Salas y Paula Usero, protagonizan esta historia de suspenso y secretos que los amantes de los crímenes no se pueden perder. “Tres hermanas. Una muerte. Un sinnúmero de mentiras. Cuando sus vacaciones se vuelven una pesadilla, ¿hasta dónde son capaces las hermanas Arbizu para protegerse?”, adelanta su sinopsis. La serie está ambientada en República Dominicana y gira sobre los accidentes y la responsabilidad sobre ellos.

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“Amor y muerte”

“Amor y muerte” es una miniserie de 2023 que llegó a la plataforma recientemente y ya se encuentra entre lo más visto. Se trata de una producción de 7 capítulos ambientada en el Texas de los años 80 y basada en una historia real. Está protagonizada por la hipnótica Elizabeth Olsen que interpreta a una insatisfecha ama de casa de un pequeño pueblo que se vuelve el centro de atención cuando su aventura amorosa culmina en un asesinato.