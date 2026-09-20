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En vivo: Central logró la diferencia cuando peor la pasaba con Argentinos Juniors

Central va por un triunfo ante el Bicho de La Paternal para trepar la zona B del Clausura y en la acumulada.

20 de septiembre 2026 · 16:47hs
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Ignacio Ovando lo grita con todo. Es el gol de Central sobre Argentinos Juniors

Leo Vincenti

Ignacio Ovando lo grita con todo. Es el gol de Central sobre Argentinos Juniors, al final del primer tiempo.
Enzo Copetti protege la pelota. Central y Argentinos juegan en un terreno con mucha agua.

Leo Vincenti

Enzo Copetti protege la pelota. Central y Argentinos juegan en un terreno con mucha agua.

Central recibe a Argentinos Juniors en el Gigante, por la décima fecha del torneo Clausura. El equipo local asume el partido como una oportunidad para acortar distancias con un rival directo en dos frentes: el Clausura y la tabla anual. Seguilo en vivo por La Capital.

El encuentro entre Central y Argentinos Juniors se juega desde las 17 en Arroyito, con el arbitraje de Pablo Dóvalo.

Lo que pasó en el Gigante

45' Antes del final del primer tiempo, Almirón no esperó el cierre y cambió al lesionado Alan Rodríguez por Federico Navarro.

41' GOL DE CENTRAL. De un córner llegó el rechazo y la tomó Pizarro, hizo una gran pared con Campaz y el centro del chileno encontró el cabezazo de Ovando, no fuerte ni muy esquinado, pero que agarró a contrapierna a Cortés para el 1 a 0.

31' Gol anulado a Argentinos Juniors. Pelotazo de Oroz para Molina, que controló bárbaro y definió ante la floja respuesta de Werner. Infima posición adelantada del goleador

24' Muy buena combinación por izquierda con Molinas y Viveros, que terminó en un remate del que inició la jugada, López Muñoz, cómodo para Werner.

14' Córner de Alvarez desde la izquierda y cabezazo limpito de Vázquez, que pasó muy cerca del arco de Werner.

9' Copetti hizo una buena acción por izquierda, no pudo rematar y cedió bien a Di María, que desde afuera del área la tiró afuera.

Leer más: Un entrenador de hockey fue detenido bajo la acusación de abusar y ultrajar a jugadoras adolescentes

El entrenador de Central, Jorge Almirón, trabajó durante toda la semana sabiendo que no podría incluir a Emanuel Coronel, quien debe cumplir con una fecha de suspensión. Desde el principio, pareció claro que su reemplazante natural sería Elías Verón.

Y una hora antes del partido, finalmente Almirón dio a conocer la formación, en la que efectivamente Verón será titular. Sin embargo, el técnico metió una sorpresa al incluir a Álex Werner como titular en lugar de Jeremías Ledesma en el arco.

Las estadísticas de Central y Argentinos

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