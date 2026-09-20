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Primera C: a Leones FC se lo igualaron en Villa Devoto pero igual está cerca del Reducido

El equipo de de Alvear empató ante el Carcelero con el tanto de Juan Ignacio Vieyra. Con este resultado quedó a un paso de clasificar en la Primera C

Juan Iturrez

Por Juan Iturrez

20 de septiembre 2026 · 17:03hs
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Primera C: El elenco de Alvear se trajo un importante punto de Villa Devoto ante Lamadrid. 

Gentileza: Prensa Leones FC

Primera C: El elenco de Alvear se trajo un importante punto de Villa Devoto ante Lamadrid. 
Primera C: a Leones FC se lo igualaron en Villa Devoto pero igual está cerca del Reducido

Leones FC empató en Villa Devoto ante General Lamadrid (1-1). Juan Ignacio Vieyra abrió el marcadod con un tiro penal a los 67' para la visita y Zadel a los 78', igualó para el Carcelero. Con este resultado, el elenco de Alvear se ubica tercero con 45 unidades y está muy cerca de clasificar al Reducido de la Primera C.

El equipo dirigido por Alejandro Ojeda se ubica en el tercer puesto con 44 puntos en la Zona B, donde Luján es el líder con 55 y se encamina para disputar la final por primer ascenso. Por su parte el Carcelero está sexto en la misma zona con 38 unidades y necesitaba la victoria para escalar posiciones.

Lamadrid tomó la iniciativa

Lamadrid desde el inicio tomó la iniciativa con la movilidad de su mediocampo y con el correr de los minutos comenzó a llegar con peligro al arco defendido por Lucas Alegre.

Primero, a los 2' , fue el cabezazo de Damián Zadel y luego, a los 7', del delantero Mario Nami, pero el golero mandó los remates al córner. Y a los 13', Diego Vitali sacó un tremendo zapatazo desde 25 metros y otra vez Alegre respondió en forma magistral.

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Leones reaccionó

La visita se adelantó en el campo y a los 15' Cristian Bonesso realizó una gran jugada, enfrentó al golero Acosta y cuando se aprestaba a anotar la apertura llegó la pierna salvadora de Luan Carusso para mandar el córner.

El resto del trámite fue muy disputado, los dos equipos buscaron el gol pero carecieron de ideas en los metros finales. Con una igualdad sin tanto se fueron al descanso en un atractivo primer tiempo.

El equipo de Messi llegó con peligro

La segunda etapa arrancó a todo ritmo y la primera situación fue para Leones FC a los 47', Vieyra habilitó a Patricio Acevedo, el lateral derecho enfrentó a Acosta, sacó un potente remate pero el golero mandó el balón al córner.

El partido a partir del minuto 50 se disputó con un fuerte temporal y a los 55', tras una salida de un córner, llegó el potente cabezazo de Mario Senra pero el defensor Luna rechazó cuando la pelota pedía red.

La visita siguió siendo dueño de las acciones y otra vez se aproximó a los 62' al arco del Carcelero con el remate de Juan Ignacio Vieyra que salió al lado del palo derecho. De contra, a los 63' el local llegó con peligro con el remate de Zalazar, pero Alegre se quedó con el balón.

Leones FC abrió el marcador con un tiro penal

A los 67', Mario Senra fue derribado dentro del área por Carusso, el árbitro Gonzalo Creimermann sancionó penal y Vieyra con un remate esquinado estampó el 1 a 0.

El dueño de casa sintió el impacto, fue en busca de la igualdad y sobre los 78', tras un centro al corazón del área, llegó el cabezazo de Zadel que venció a la estirada de Alegre para poner el 1 a 1.

La igualdad estuvo bien

En los minutos finales los dos equipos buscaron la victoria, el trámite se hizo intenso pero no se crearon situaciones sobre los arcos de Acosta y Alegre.

Leones FC igualó en Villa Devoto ante Lamadrid y se trajo un importante punto en una cancha muy difícil. Ahora le quedan tres encuentros para abrochar un lugar entre los siete mejores de la Zona B.

Formaciones

General Lamadrid: Néstor Acosta; Ivo Gutiérrez, Lorenzo Luna, Luan Carusso, Damián Zadel, Brandon Balbachán; Thiago Gaeto, Martín Sarandeses, Alejo Roa; Claudio Galeano y Ezequiel Madariaga.

Leones FC: Lucas Alegre; Patricio Acevedo, Nicolás Giménez, Gonzalo Gómez y Mario Senra; Juan Ignacio Vieyra, Marcos Benítez, Denis Rodríguez y Alejo Fernández; Cristian Bonesso y Gonzalo González.

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