Central no la pasó bien en el primer tiempo y hasta zafó por un gol anulado a Argentinos Argentinos Juniors fue mejor en el primer tiempo que Central y hasta llegó al gol, pero lo anularon por un off side que el VAR ratificó 20 de septiembre 2026 · 18:01hs

Las líneas del VAR avalan la decisión del asistente y el gol de Argentinos Juniors es anulado. Central zafó.

Central empezó competitivo en el primer tiempo pero se fue desinflando y Argentinos Juniors le copó la parada. Hasta llegó a convertir el gol, pero fue anulado por off side y el VAR ratificó la posición adelantada mínima. Después en el final llegaría el gol de Ignacio Ovando liberó al Canalla cuando peor la pasaba.

Sobre los 26 minutos hubo una acción dentro del área canalla donde Argentinos reclamó falta a Gastón Verón, pero quedó claro que estaba en off side y no prosperó.

Pero a los 31' llegó la gran polémica. Nicolás Oroz la tomó en el círculo central y metió un pelotazo para el pique de Tomás Molina, que la dominó bárbaro ante Ovando y burló la floja salida de Werner, para terminar dando u pase a la red.

El VAR ratificó desde Ezeiza Pero ya en ese instante el asistente de calle Cordiviola lo anuló y después de varios minutos, el VAR a cargo de Lucas Novelli ratificó que la decisión estaba bien.

Las líneas que luego mostraron, determinaron que el hombro de Molina estaba apenas adelantado, algo que no dejó nada conforme al técnico Nicolás Diez. Las líneas del VAR confirman el OFFSIDE de Molina en lo que era el 1-0 de Argentinos vs. Rosario Central.



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