En vivo: Newell's le ganó a Platense con gol de Santiago Solari y se afianzó en zona de playoffs

El rojinegro venció 1 a 0 a Platense en Vicente López con gol de Santiago Solari y trepó en la tabla de la zona A

Newell's le ganó 1 a 0 a Platense, en Vicente López, por la décima fecha del Clausura. El equipo de Frank Kudelka se afianzó en zona de playoffs. El gol fue de Santiago Solari en el primer tiempo.

29' Retamar probó de media distancia para Platense y luego un buen cabezazo de Cóccaro.

RETAMAR PROBÓ DESDE AFUERA DEL ÁREA



El mediocampista de Platense intentó un remate desde media distancia ante Newell's.



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17': gol de Newell's: Santiago Solari tras una gran definición. Venía de fallar un penal ante Vélez.

GRAN GOL DE SOLARI PARA EL 1-0 DE NEWELL'S



El delantero de la Lepra hizo una buena jugada individual y abrió el marcador ante Platense.



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La semana previa al partido entre Platense y Newell's empezó con la posibilidad de la asistencia de hinchas visitantes. Existía aprobación de Aprevide para que eso sucediera. Pero con el paso de los días, la gestión se frustró por las exigencias de las autoridades del Calamar en relación al precio de las generales para la parcialidad rojinegra.

Los hechos de violencia que hubo el martes pasado con motivo del enfrentamiento entre Platense y Fluminense por las Libertadores derivó en que ni siquiera la hinchada calamar pueda asistir a alentar a su equipo.

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Las estadísticas de Platense y Newell's