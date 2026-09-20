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En vivo: Newell's le ganó a Platense con gol de Santiago Solari y se afianzó en zona de playoffs

El rojinegro venció 1 a 0 a Platense en Vicente López con gol de Santiago Solari y trepó en la tabla de la zona A

20 de septiembre 2026 · 19:02hs
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Santiago Solari anotó la apertura de Newells ante Platense.

Celina Mutti Lovera / La Capital

Santiago Solari anotó la apertura de Newell's ante Platense.

Newell's le ganó 1 a 0 a Platense, en Vicente López, por la décima fecha del Clausura. El equipo de Frank Kudelka se afianzó en zona de playoffs. El gol fue de Santiago Solari en el primer tiempo.

Las incidencias de Platense - Newell's

82': roja a Ingenthron en Platense.

Comenzó el segundo tiempo en Vicente López.

Final del primer tiempo, gana Newell's 1 a 0.

29' Retamar probó de media distancia para Platense y luego un buen cabezazo de Cóccaro.

17': gol de Newell's: Santiago Solari tras una gran definición. Venía de fallar un penal ante Vélez.

La semana previa al partido entre Platense y Newell's empezó con la posibilidad de la asistencia de hinchas visitantes. Existía aprobación de Aprevide para que eso sucediera. Pero con el paso de los días, la gestión se frustró por las exigencias de las autoridades del Calamar en relación al precio de las generales para la parcialidad rojinegra.

Los hechos de violencia que hubo el martes pasado con motivo del enfrentamiento entre Platense y Fluminense por las Libertadores derivó en que ni siquiera la hinchada calamar pueda asistir a alentar a su equipo.

Leer más: Frank Kudelka tiene a los once de Newell's para visitar a Platense

Las estadísticas de Platense y Newell's

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