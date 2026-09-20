El judo rosarino cerró su gran participación en los Juegos Suramericanos con otra medalla El equipo mixto argentino obtuvo el bronce en la última competencia, con Ivo Dargoltz, Agustina De Lucía y Nicole Piscina 20 de septiembre 2026 · 17:03hs

Ivo Dargoltz, Agustina De Lucía y Nicole Piscina, rosarinos que dejaron una gran imagen para el judo de Rosario en los Juegos Suramericanos.

El judo de Rosario estuvo a la altura y cerró su participación en los Juegos Suramericanos con una nueva medalla, la segunda para Ivo Dargoltz y Agustina De Lucía, la primera de Nicole Piscina. Fue bronce en equipos mixtos de shiai.

La primera medalla rosarina en el judo la trajo Agustina De Lucía, de Tiro Suizo, que peleó por el oro el viernes y cayó en la final, logrando de todas maneras una muy buena medalla de plata en shaiai femenino hasta 63 kilos.

Ese mismo día, la pareja de Pablo Aguirre Brassesco y Sebastián Nunes obtuvo también la de plata en kata-nage no kata. La que quedó al margen esa jornada fue Piscina, del club Don Bosco.

El sábado fue el turno de Ivo Dargoltz, el judoca de Gimnasia, que perdió ajustadamente en semifinales y luego se despachó con un tremendo ippon para quedarse con la medalla de bronce en shiai hasta 100 kilos.

>>Leer más: Ivo Dargoltz, la nueva medalla del judo rosarino en los Juegos Suramericanos Qué pasó el domingo para el judo local Y en el cierre de la actividad deportiva del judo en los Juegos, el equipo mixto argentino logró la medalla de bronce, luego de caer con Venezuela 4 a 2 y vencer a Colombia 4 a 3. Además de los rosarinos, integró el equipo argentino Brisa Gómez, Tomás Quinteros e Iván Gómez.