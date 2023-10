Tras su internación, Madonna volvió a los escenarios con un guiño a Argentina

El concierto abrió con “Nothing Really Matters”, una canción que no tocaba en directo desde 1999, que inauguró el primero de los cinco actos en el dividió su lista de temas.

Además de cantar algunos de sus clásicos como "Into the groove", "Like a virgin", "Hung up" y "Vogue", Madonna rememoró su paso por Buenos Aires en "Don't Cry for Me Argentina", la canción compuesta por Andrew Lloyd Webber y que ella versionó para la película "Evita" bajo la dirección de Alan Parker.

Hasta el momento, no confirmó fecha en Argentina, pero los rumores aseguran que podría llegar entre enero o febrero del 2024. Sin dudas, escuchar esa canción como parte del setlist del tour hace soñar a muchos.

El show

El primer show, de casi 80 espectáculos planificados en todo el mundo, se desarrolló sobre un escenario de unos, 409 m², el más grande jamás utilizado por la reina del pop y el cual incorpora tecnología de punta. Además, está inspirado en el trazado urbano de Manhattan, con cuatro divisiones que representan barrios de la isla neoyorquina: Uptown, Downtown, Midtown, East y West.

En el centro del escenario principal, fue ubicada una plataforma circular de tres niveles que se inspira en la tarta de bodas que fue utilizada en su recordada y polémica actuación en los MTV Video Music Awards de 1984.

La presentación de Madonna, que contó con más de 80 Toneladas de equipos de producción, fue iluminada con 14 focos destinados para solamente la artista y más de 600 luces inteligentes se encargaron de iluminar el escenario. Mientras que en la arena fueron desplegadas más 8.800 señales de iluminación.

La más buscada

Durante las últimas horas se dispararon las búsquedas en la web relacionadas con la Reina del Pop y la gira en la que regresa a los escenarios después de la grave infección bacteriana que puso en riesgo su vida hace unos meses.

Según Google Trends, herramienta proporciona acceso a una muestra las solicitudes de búsqueda reales realizadas al popular buscador, las consultas en todo el mundo por opiniones sobre el arranque del ‘The Celebration Tour’ crecieron 1.450%. Asimismo, las preguntas relacionadas con el show ofrecido en Londres lo hicieron en un impresionante 3.450%.

La nación en la que más se concentraron estas búsquedas fue Reino Unido, seguido de Italia, Bélgica, Países Bajos, Irlanda y España.

Entre los temas relacionados más destacados se encuentra la canción “Nothing Really Matters” con una subida del 450%, el mismo nivel que registraron las consultas sobre Mercy James, la hija de Madonna. El repertorio de canciones interpretadas en el primer show también captaron la atención con un aumento de 250%, mientras las consultas con la keyword reseña crecieron 700%.