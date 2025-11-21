Tras el escándalo, la representante de México ganó Miss Universo: qué pasó con Aldana Masset

Fátima Bosch obtuvo la corona entre controversias. La argentina Aldana Masset, una de las favoritas, quedó afuera del top 12 inesperadamente.

En las últimas horas se llevó a cabo la 74ª edición del certamen de belleza Miss Universo . En esta ocasión, 30 representantes de distintos países viajaron a Tailandia para competir por el título oficial. Finalmente, la representante de México, Fátima Bosch , de 25 años, se coronó ganadora en medio de escándalos y controversias. Por su parte, la representante argentina, Aldana Masset, quedó eliminada antes de la etapa decisiva.

Creado en 1952 en Estados Unidos, Miss Universo se convirtió en uno de los concursos más populares y glamorosos del mundo. Con un enfoque en la versatilidad, el carisma y la capacidad de comunicación, la ganadora asume el rol de embajadora de diversas causas globales. Las etapas principales incluyeron desfiles en traje de baño, vestido de noche y una ronda de preguntas en la que las finalistas demostraron su desenvolvimiento ante el público.

En esta edición , la mexicana Fátima Bosch fue coronada Miss Universo 2025, imponiéndose sobre la tailandesa Veena Praveenar , quien obtuvo el segundo lugar. El podio se completó con la venezolana Stephany Abasaly en tercer puesto, la filipina Ahtisa Manalo en cuarto y la representante de Costa de Marfil, Olivia Yacé , en el quinto puesto.

La ganadora de Miss Universo 2025

Fátima Bosch se convirtió en la cuarta mexicana en obtener la corona de Miss Universo. Nacida en Tabasco, la joven de 25 años es licenciada en Diseño e Indumentaria de Moda por la Universidad Iberoamericana y es también emprendedora, de hecho tiene su propia marca de indumentaria llamada Fabofe.

image

Además de su faceta como diseñadora, Bosch es modelo y deportista.

“Como Miss Universo les diría que crean en el poder de su autenticidad. Crean en ustedes mismas porque sus sueños importan, su corazón importa. Y nunca permitan que nadie les haga dudar de su valor. Porque valen mucho, son poderosas y su voz merece ser escuchada”, respondió la mexicana en la competenecia.

Escándalo en Miss Universo 2025

Sin embargo, el triunfo de Bosch no estuvo exento de polémica. Días antes de la definición, dos jurados renunciaron denunciando supuestas irregularidades y un posible fraude en la organización del certamen.

Además, la mexicana protagonizó un tenso momento durante la transmisión en vivo cuando se enfrentó al organizador del evento, Narat Istsarafrisil, exigiéndole respeto luego de que intentara interrumpir su intervención.

Que pasó con Aldana Masset

La representante de Argentina, Aldana Masset, fue eliminada en una de las instancias finales de la competencia. La argentina, que había deslumbrado en la pasarela de trajes de baño luciendo una bikini verde, había revelado días atrás que atravesaba un problema de salud. En sus redes sociales compartió un video en el que contó que padece alopecia, motivo por el cual no tiene cabello en un sector lateral de su cabeza.

Aunque era considerada una de las favoritas del certamen, Masset no logró ingresar en el Top 12. Aun así, se destacó entre las participantes y se ganó el apoyo del público por su carisma, belleza y valentía.

image

Yoana Don sobre la eliminación de Aldana Masset

La periodista Yoana del Carmen Don, quien en 2014 fue coronada Miss Mundo Argentina y que además participó en otra edición de Miss Universo, habló sobre la eliminación de Aldana Masset y se mostró crítica respecto al certamen.

“La verdadera polémica es lo que pasó en Miss Universo. Es una tomada de pelo. Cuando yo no gané, me sentí aliviada porque fui a cuatro concursos internacionales y nunca clasifiqué por cuestiones de ellos, no por una cuestión mía”, expresó.

Sobre la ganadora, fue contundente: “No me gusta, no me representa. Me parece montado todo lo que pasó”.

Don también reflexionó sobre sus propias experiencias en los concursos: “Aprendí de todo, pero te das cuenta de que hay cosas que no dependen de vos, que están digitadas de otra manerA”.

La periodista se mostró visiblemente afectada al recordar lo vivido: “No me quiero enojar, pero son cosas que duelen. Yo estuve ahí y sé lo doloroso que es. Cuando ves que hay chicas que no se lo merecían… Con México me pasó eso: no sentí que lo dio todo, la vi desprolija, no tan amable con la gente”.