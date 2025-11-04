Quién es Aldana Masset, la excantante de Agapornis que representa a Argentina en Miss Universo 2025

La entrerriana de 25 años fue elegida Miss Argentina y ya se encuentra en Tailandia para participar de la 74ª edición de Miss Universo

Aldana Messet es la excantante de Agapornis que compite por el título de Miss Universo.

En pocos días se llevará a cabo la 74ª edición del certamen de belleza Miss Universo . En este marco , más de 130 competidoras arribaron a Tailandia para registrarse, dar entrevistas, conocerse y dar comienzo a las actividades oficiales.

La ceremonia oficial se celebrará el 21 de noviembre. Aunque a Tailandia viajaron 130 representantes, en la ceremonia oficial solo participarán 30 elegidas que se definirán el 19 de noviembre. Entre las participantes que ya se encuentran en el país asiático está la representante de Argentina, Aldana Masset, una entrerriana de 25 años que fue elegida en mayo por un jurado integrado por expertos de la moda y el entretenimiento.

Masset ya comenzó a compartir en sus redes sociales imágenes de su viaje y su encuentro con las demás participantes. Ahora bien, no se trata de una concursante más: Aldana es exintegrante del grupo musical Agapornis, banda en la que fue vocalista en 2022, como reemplazo de Melina Lezcano.

De hecho, la joven ya había participado en el certamen en 2019, aunque sin obtener el título. En esta nueva oportunidad logró imponerse en la instancia final a la representante de La Pampa, Julieta Ricardez.

>> Leer más: Una ex-Agapornis representará a Argentina en Miss Universo 2025

Quién es Aldana Masset

Aldana Masset nació en Valle María, en la provincia de Entre Ríos. Es asesora de imagen y en 2022, formó parte de la banda de “cumbia cheta” Agapornis, donde reemplazó a la vocalista Melina Lezcano.

image

Antes de viajar a Tailandia, la entrerriana vivía en Belo Horizonte en Brasil junto a su novio Fausto Vera. La modelo acompaña al futbolista argentino que, luego de pasar por Argentinos Juniors, se desempeña en el equipo brasileño Atlético Mineiro.

image

“Empecé a trabajar como modelo desde muy pequeña, al igual que en los concursos de belleza. Siempre me gustó todo este mundo, siento que nací para esto. No tengo recuerdo que no sea cantando frente a un espejo, caminando con zapatos en los pasillos y haciendo shows a toda mi familia”, comentó en el concurso.

Además de desempeñarse como modelo, la entrerriana siempre estuvo ligada al mundo del arte. A través de sus redes sociales, como su canal de YouTube, la modelo publicaba videos cantando y tocando la guitarra. “Canto desde que tengo memoria. También soy modelo. Con eso empecé a los 13, cuando hice mi primera campaña”, comentó días previos al concurso.

Aldana Masset en Tailandia

La entrerriana Aldana Masset ya arribó a Tailandia y, a través de sus redes sociales, comenzó a compartir fotografías, videos y detalles de los días previos al concurso. En las imágenes se la puede ver disfrutando junto a otras competidoras, como Miss Colombia, Miss Venezuela y Miss Cuba.

“Estoy muy feliz de vivir esta experiencia en Tailandia. Cada día descubro más sobre su cultura, sus raíces y su gente maravillosa. Cada rincón tiene algo que te toca el corazón”, escribió la excantante de Agapornis en una de sus publicaciones.

Embed View this post on Instagram A post shared by Aldana Masset (@aldumasset)