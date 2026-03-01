Dolores Fonzi ganó el Goya por Belén y fulminó a Milei: "El presidente puso a la venta el agua"

Tras ganar el Goya por su película Belén, Dolores Fonzi criticó a la “ultraderecha” y apuntó contra el presidente argentino

La actriz y directora argentina Dolores Fonzi ganó el Premio Goya a Mejor Película Iberoamericana por Belén y, al recibir el galardón en Barcelona, aprovechó su discurso para realizar una fuerte reivindicación política que generó repercusión inmediata en redes sociales.

Durante la 40ª edición de los Premios Goya, Fonzi subió al escenario junto a la productora Leticia Cristi y expresó: “El mundo se convirtió en una película de terror”. En ese marco, mencionó “el genocidio en Gaza, el reclamo de las mujeres en Irán y la persecución a los migrantes en Estados Unidos”.

“Esa película de terror no somos nosotros, no somos la humanidad. Eso no lo podemos seguir permitiendo”, sostuvo ante el auditorio.

En la parte final de su discurso, la cineasta hizo una alusión directa a la política argentina y cuestionó al presidente Javier Milei. “Ustedes que tienen tiempo no caigan en la trampa. La ultraderecha vino a destruirlo todo. Eso es así, yo vengo del futuro...”, afirmó.

Luego agregó: “Vengo del futuro de un país donde el presidente incluso puso en venta el agua. No solo defendemos el cine, estamos teniendo que defender el agua. Que no les pase a ustedes”.

Las declaraciones se viralizaron de inmediato y reavivaron el debate político en redes sociales, donde se cruzaron críticas y apoyos en torno a la postura pública de la artista.

La consagración de Belén como Mejor Película Iberoamericana le dio a Fonzi un reconocimiento internacional en uno de los galardones más importantes del cine en habla hispana.