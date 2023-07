Tom Holland habló sobre su adicción al alcohol y contó cómo se mantiene sobrio

En una extensa charla de dos horas que tuvo en el podcast “On Purpose With Jay Shetty”, Holland aseguró que lleva más de un año y medio sin tomar, y compartió el proceso de reconocimiento de su dependencia: “Estoy feliz de decirlo: definitivamente era adicto al alcohol. No le escapo a eso en lo absoluto”, afirmó el actor de 27 años.

El protagonista de “Spider-Man” contó que descubrió su adicción cuando decidió no tomar durante el mes de enero de 2022 , para desintoxicarse después de los excesos de las fiestas. “Me despertaba pensando. Miraba el reloj cuando eran las 12. Realmente me asustó”, detalló, por lo que decidió extender el plazo de sobriedad.

Tom Holland

“A los dos meses, todavía estaba luchando. Sentí que no podía tener una vida social, que no podía ir a un pub y tomar una gaseosa, ni salir a cenar. Realmente comencé a preocuparme mucho de que tal vez tenía un problema con el alcohol”, sumó el actor.

A los seis meses de sobriedad, sintió que finalmente la sustancia había perdido centralidad en su vida. “Me sentí más feliz que nunca. Si las cosas salían mal en el set, lo que normalmente me haría enojar, las podía tomar con calma. Tenía una mayor claridad mental. Me sentí más saludable y me dije a mí mismo, ‘¿por qué estoy esclavizado a la bebida y tan obsesionado con la idea de tomar?’”, compartió.

Además, el actor se afirmó en su decisión y alentó a otras personas a considerar la sobriedad: “Ni se me pasa por la cabeza volver a tomar. Fue la mejor decisión. Si pudiera alentar a alguien a tomar menos, sería genial. Pero no quiero empezar a meterme en el mundo de ‘tenés que dejar de beber’, porque no me corresponde a mí decirlo”, comentó.