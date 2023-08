Tini Stoessel y Rodrigo De Paul niegan haberse separado por una infidelidad

Tras confirmar que ya no están juntos, la cantante y el futbolista aclararon a Ángel de Brito los motivos de la ruptura.

Rodrigo De Paul y Tini Stoessel aclaraon que no hubo terceros en discordia en su separación.

En LAM, Ángel de Brito contó que habló con la cantante, quien lo llamó para aclarar los motivos y echar por tierra los rumores de infidelidad. “No hay terceros en discordia. Por más rumores que veas, ya te lo digo, y te lo va a decir Rodrigo también, no fue por un cuerno, no hay ningún tipo de problema en ese sentido. Se contaron muchas mentiras durante todo este tiempo”, desmintió Stoessel.

El periodista contactó a su vez a Rodrigo De Paul, quien también aseguró que “hay mucho, mucho amor, pero hicieron mucho daño”, en referencia a la intervención de los medios sobre la pareja. El campeón del mundo también dejó entrever la posibilidad de una reconciliación: “No sé si es para siempre la verdad. Creo que esto puede aflojar la cantidad de especulaciones y cosas que dijeron, y seguir cada uno por su lado”, cerró el futbolista.

Finalmente, también habló públicamente sobre la ruptura fue Camila Homs, la ex de De Paul. Sin embargo, se mostró escueta y respetuosa: “No opinaba cuando estaban juntos, menos voy a opinar ahora. Vi que se separaron, no me corresponde opinar”.