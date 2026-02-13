La Capital | Zoom | Luciano Castro

Luciano Castro se habría internado por decisión propia tras su escandalosa separación

El actor habría ingresado a un centro terapéutico en búsqueda de ayuda profesional frente al bajón anímico que sufrió en los últimos días

13 de febrero 2026 · 09:13hs
Luciano Castro tuvo una conversación con Griselda Siciliani antes de tomar la decisión 

Luciano Castro tuvo una conversación con Griselda Siciliani antes de tomar la decisión 

En las últimas semanas, Luciano Castro estuvo en el centro de la polémica tras la difusión de audios que confirmaron sus infidelidades a Griselda Siciliani, lo que desencadenó en su separación. Debido a la repercusión masiva de este escándalo mediático, el actor habría tomado la determinación de internarse por voluntad propia para buscar ayuda profesional.

La noticia fue confirmada por Pepe Ochoa durante el programa LAM: "Nos había llegado el dato de que existió una conversación entre Luciano y Griselda Siciliani donde él le dijo que no daba más y que quería tomar la decisión de internarse para poder empezar a estar mejor".

Además, el periodista comunicó las causas de su decisión: "No es un tema de adicciones ni de salud mental, nada tiene que ver con eso. Él está muy delicado, se siente muy mal, siente que perdió a la mujer de su vida. Lo mediático le impactó muy mal".

>> Leer más: Luciano Castro confirmó su separación con Griselda Siciliani: "Perdí al amor de mi vida"

En este sentido, el panelista explicó cómo la filtración de los audios que Castro le envió a la española Sarah Borrell, con quien engaño a la actriz, habría desencadenado varias consecuencias negativas en su cotidianeidad: "A partir del momento que Griselda decide dejarlo, Luciano se las vio todas negras. La realidad es que él siente, en base a lo que el entorno me empezó a contar, es que desde que ella lo dejó, empezó a tener días muy malos y no les encontraba sentido".

Denise Dumas, la conductora reemplazante de Ángel De Brito, agregó que "todas las personas que estuvieron con él durante estos días, sostenían que Luciano no estaba bien".

Dónde se encuentra internado Luciano Castro

Ochoa también informó cómo estos hechos afectaron en su relación con el círculo íntimo del actor: "Él siente que todo lo que construye, lo destruye. Dicen que atodos los que ama los aleja, y que está viviendo un infierno. Por eso toma la decisión de internarse en una clínica en Capital Federal".

Por otro lado, el periodista dio detalles de donde se encuentra internado: "Él se internó por voluntad propia en un centro donde dan tratamientos terapéuticos grupales y todo tipo de actividades para vos poder cambiar el momento en el que estás".

Además, concluyó respecto al lugar de recuperación elegido: "Me da la sensación que es una internación híbrida en donde él si puede tener contacto con sus hijos, pero no con gente que le pueda llegar a contar lo que está pasando con los medios".

