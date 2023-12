Una canción de Emilia Mernes fue incluída dentro del Top 20 del New York Times

Emilia Mernes fue seleccionada dentro del Top 20 Mejores Canciones 2023 del New York Times

Emilia Mernes es una de las jóvenes cantantes de la escena urbana que no para de romper récords . Sus últimos éxitos fueron el lanzamiento de su segundo disco, “Gta.mp3”, que se volvió un hit de manera casi instantánea y el lanzamiento del tour homónimo, con el que vendió entradas para diez Movistar Arena en tan sólo un día. Luego de un año increíble a nivel profesional, llega otra buena noticia: una canción de Mernes fue elegida dentro del Top 20 de las Mejores Canciones 2023 del New York Times.

Se trata de un ranking confeccionado por Jon Caramica , un prestigioso periodista y crítico musical de este emblemático diario . Cada diciembre, Caramica se dedica a elegir l as mejores canciones de artistas provenientes de distintas partes del mundo.

Además de Emilia, en esta lista también se encuentran icónicas artistas internacionales, como Miley Cyrus con su canción “Used to be young” y Doja Cat con “Agora Hills”.

En el marco de este gran año de éxitos en el mundo de la música, Emilia Mernes se mostró muy agradecida con sus fans. Luego de agotar diez fechas en el Movistar Arena, un récord alcanzado por primera vez por una artista argentina, la entrerriana publicó en su cuenta de X, ex Twitter, unas sentidas palabras en las que no sólo le da las gracias a quienes la apoyan diariamente, si no que también recuerda sus orígenes y todo el esfuerzo que su familia tuvieron que realizar para que ella triunfe en la música.

“Gracias por elegirme, gracias por identificarse con mi música. Trabajo sin parar porque amo entregarles mi corazón y mi alma en cada proyecto que hago para ustedes”, le dijo Emilia sus fans, y agregó, recordando sus orígenes: “Toda la vida vi a mis papás trabajar incansablemente y esforzarse para lograr todo lo que se proponían, ellos son mi más grande ejemplo”.

Y cerró de manera contundente: “Soy una chica del interior a la cual subestimaron mucho, y ojalá que mis historia sirva para todos los soñadores que están en sus cuartos con sus guitarras queriendo triunfar”.