"Thriller" volvió al Top 10 y Michael Jackson logró un record prácticamente imbatible

Es el primer artista en lograr éxitos en el Top 10 de Billboard en seis décadas diferentes

11 de noviembre 2025 · 21:24hs
Thriller volvió al Top 10 y Michael Jackson logró un record prácticamente imbatible

“Thriller”, la canción de Michael Jackson del álbum homónimo de 1982, volvió esta semana al Top 10 de la cartelera Billboard, con lo que el cantante se convirtió en el primer artista en lograr éxitos en el Top 10 en seis décadas diferentes, según precisó Billboard.

La canción ocupaba el puesto 32 en la cartelera Billboard pero dio un salto al puesto 10 esta semana, impulsado en parte por su escucha frecuente durante las festividades de Halloween y por el lanzamiento del primer avance de la película “Michael”, que reconstruye la vida del artista fallecido en 2009 a los 50 años.

Jackson tuvo canciones en el Top 10 de Billboard en seis décadas consecutivas entre 1970 y 2020. Y ahora lo consiguió gracias a un éxito que ya ocupó el puesto 4 en la cartelera Billboard en enero de 1984 como el séptimo y último sencillo extraído del álbum “Thriller” (1982).

"Thriller" termina de meterse así en la historia grande de la música, luego de que su videoclip desencadenara una revolución para el propio músico, para la entonces joven cadena MTV y para los artistas que llegarían después con sus propios videos. Es que Michael rompió todos los moldes al insistir en realizar un video que costó un millón de dólares (en una época donde esas producciones rara vez llegaban a los cien mil dólares), que contó una historia de terror con zombies que duró casi 14 minutos, a cargo del director de cine John Landis, con voz en off del actor Vincent Price, y coreografías que trascendieron a su generación. MTV no quería emitirlo pero no solamente accedió, sino que lo pasaba una vez por hora e incluso más.

Con su nuevo record, Jackson rompió la marca de Andy Williams, quien tuvo éxitos en el Top 10 de Billboard en las décadas de 1950, 1960, 1970, 2010 y 2020, la última vez por la vuelta a las carteleras de su clásico tema navideño “It’s the Most Wonderful Time of the Year”.

Michael Jackson tenía 11 años en 1969 cuando alcanzó su primer éxito en el Top 10 con la canción “I Want You Back”, entonces integrando The Jackson 5 con sus hermanos. Es por eso que Billboard recién computa el primer Top 10 de Michael en 1971, logrado como solista con “Got To Be There”.

En total, Jackson logró meter treinta éxitos en el Top 10, de los que 13 llegaron al puesto 1. La lista completa de los simples que llegaron a lo más alto: "Ben", "Don't Stop 'Til You Get Enough", "Rock with You", "Billie Jean", "Beat It", "Say Say Say" (con Paul McCartney), "I Just Can't Stop Loving You", "Bad", "The Way You Make Me Feel", "Man in the Mirror", "Dirty Diana", "Black or White" y "You Are Not Alone".

“Thriller”, que nunca alcanzó el número uno, es la canción que más semanas pareció en el Top 100 de Billboard, con 26.

Durante la semana de Halloween, según analiza Billboard, la canción “Thriller” registró 14 millones de reproducciones oficiales (un aumento del 57 % respecto a la semana anterior) y una audiencia de 9,3 millones en la radio (un aumento del 124 %), además de vender 3.000 copias (un aumento del 1 %) en Estados Unidos, según Luminate.

