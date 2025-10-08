El tiempo en Rosario: llega un jueves cálido, con cielo despejado y ráfagas del norte

El jueves traerá a Rosario una jornada ideal para quienes disfrutan del aire libre, con cielo despejado durante gran parte del día y temperaturas que treparán hasta los 27 grados, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
El jueves traerá a Rosario una jornada ideal para quienes disfrutan del aire libre, con cielo despejado durante gran parte del día y temperaturas que treparán hasta los 27 grados, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
La mañana arrancará templada, con unos 17°C, y un sol que irá ganando protagonismo a medida que avance el día. Por la tarde, el termómetro alcanzará su punto máximo y el viento del norte se hará sentir, con rachas que podrían llegar a los 50 km/h.
Hacia la noche, el cielo se mantendrá algo nublado y el clima continuará agradable, con una temperatura que rondará los 22°C.
Sin lluvias a la vista y con viento norte soplando de manera constante, el jueves promete ser una jornada cálida, ventosa y típicamente primaveral en la ciudad.
