Newell's le ofreció a Tigre postergar el partido, pero dijo que no: el hijo de Russo jugará este viernes en Rosario

Ignacio "Nacho" Russo, delantero de Tigre e hijo del fallecido Miguel Angel Russo, decidió jugar este viernes ante La Lepra en el Coloso

En un gesto que conmueve al mundo del fútbol, Ignacio “Nacho” Russo, hijo del fallecido Miguel Ángel Russ o, decidió jugar este viernes en Rosario el partido entre Tigre y Newell’s , apenas días después de la muerte de su padre. El encuentro, correspondiente la 12ª fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional , se disputará en el estadio Marcelo Bielsa y tendrá una carga emocional especial.

Según confirmaron a La Capital, Newell’s ofreció postergar el partido en señal de respeto hacia la familia Russo. Sin embargo, Tigre prefirió sostener el cronograma previsto y su cuerpo técnico confirmó que Nacho será titular, una decisión que el propio jugador tomó con fortaleza y convicción, acompañado por sus compañeros de plantel.

El partido correspondiente a la Zona A entre Newell's y Tigre será este viernes 10 de octubre, desde las 18.30, en el Coloso del Parque con el arbitraje principal de Pablo Echavarría, mientras que en el VAR estará Luis Lobo Medina. La transmisión del encuentro entre la Lepra y el Matador será a través de ESPN Premium.

De Rosario al fútbol profesional

Nacho Russo inició su camino en el fútbol en Gimnasia y Esgrima de Rosario, su primer club, y luego pasó a ADIUR, donde siguió puliendo su técnica. En 2016 fue incorporado a las divisiones inferiores de Rosario Central, el club donde su padre hizo historia como jugador y entrenador, y donde dio sus primeros pasos como profesional.

A fines de 2020, el delantero fue ascendido al plantel de Primera División por el propio cuerpo técnico del “Canalla”, y ese mismo año tuvo su debut oficial el 4 de diciembre, en un partido frente a Banfield por la Copa de la Liga Profesional. En aquel encuentro, ingresó en los minutos finales y cumplió el sueño de vestir la camiseta del club de sus amores.

Con pocos minutos en Central, Russo fue cedido a préstamo a Chacarita Juniors en 2022, donde tuvo una buena temporada en la Primera Nacional. Luego continuó su carrera en Patronato, equipo con el que disputó la final de la Supercopa Argentina 2022 ante Boca Juniors, donde fue titular. El encuentro, jugado el 1º de marzo de 2023 en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero, terminó con triunfo xeneize por 3 a 0.

En 2024, Russo fue nuevamente cedido, esta vez a Instituto de Córdoba, y en 2025 llegó a Tigre, donde alternó titularidad y suplencia durante el torneo. Su paso por distintos clubes del país lo consolidó como un jugador de sacrificio, con buena lectura del juego y una fuerte disciplina profesional, herencia que muchos asocian a la impronta de su padre.

Murió Miguel Ángel Russo

El fútbol argentino está de luto ante el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, quien hasta el último de sus días dejó su sello de pasión y compromiso en las canchas de todo el país. Consagrado en Central, campeón de la Copa de la Liga 2023, y querido por varios clubes, toda la Argentina lo despide como la gloria que fue.

A sus 69 años, el laureado DT se fue este miércoles tras una extensa batalla con una cruel enfermedad que deterioró progresivamente su salud, pero no pudieron alejarlo de su más grande pasión: el fútbol.

Tras más de una semana sin poder formar parte de los entrenamientos por los problemas de salud, el entrenador de Boca falleció este miércoles, unos días después de la histórica goleada por 5-0 de su equipo frente a Newell's.

Miles de hinchas canallas lamentan su partida y homenajean a uno de los grandes ídolos del club, quien dejó Arroyito hace poco más de un año. A pesar de sus esfuerzos por mantenerse en actividad, su salud empeoró en las últimas semanas, incluso dejándolo al margen del último partido del Xeneize.

Su partida dejará un vacío importante en el fútbol nacional, pero su legado continuará vigente por años tanto en Central como en Boca, Estudiantes, Lanús y Vélez, donde también fue muy querido por los hinchas gracias a distintos títulos obtenidos a lo largo de su carrera.

La extensa trayectoria de Miguel Ángel Russo

Russo debutó como futbolista profesional con la camiseta de Estudiantes de La Plata en 1975. Disputó 14 temporadas consecutivas con el Pincha, único club a lo largo de su carrera, hasta su retiro en 1989. En total, disputó 420 partidos y anotó 11 goles, cosechando dos títulos: el campeonato Metropolitano 1982 y el Nacional 1983.

En sus primeros pasos como entrenador, logró importantes ascensos con Lanús y Estudiantes, pero encontró una conexión particular con Central, al cual llegó en 1997 para tener la primera de sus 5 etapas en total con el Canalla.

Pasó por otros clubes como Salamanca (España), Colón, Los Andes, Morelia (México), Racing, Millonarios (Colombia), Alianza Lima (Perú), Cerro Porteño (Paraguay) y Al-Nassr (Arabia Saudita), pero también tuvo más de un paso por Central, Boca, Vélez, Lanús, Estudiantes y San Lorenzo.