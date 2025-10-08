La Capital | Política | Cristina

Intento de asesinato de Cristina: la Justicia condenó a Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte

Los integrantes de la llamada banda de Los Copitos recibieron penas de 10 y 8 años, respectivamente. El Tribunal Oral N° 6 absolvió a Carrizo, el tercer acusado

8 de octubre 2025 · 16:02hs
Fernando Sabag Montiel

Foto: Archivo / La Capital.

Fernando Sabag Montiel, durante la última audiencia del juicio.

El Tribunal Oral Federal (TOF) Nº 6 condenó este miércoles a Fernando Sabag Montiel a diez años de prisión por el intento de asesinato de la expresidenta Cristina Kirchner. Y le impuso una pena única de 14 años de prisión al unificarla con una sentencia anterior.

Además, condenó a Brenda Uliarte como partícipe necesaria de tentativa de homicidio agravado a 8 años de prisión. Los fundamentos de la sentencia se conocerán el 9 de diciembre próximo.

El juicio ante el Tribunal Oral Federal Nº 6, integrado por Sabrina Namer, Ignacio Fornari y Adrián Grunberg, había comenzado en junio de 2024 en Comodoro Py y declararon 157 testigos.

acusados.jpeg
Brenda Uliarte y Fernando Sabag Moniel.

Brenda Uliarte y Fernando Sabag Moniel.

Sobre un tercer acusado, Nicolás Gabriel Carrizo, la fiscalía no formuló acusación, por lo que fue absuelto.

La querella y la fiscal de juicio, Gabriel Baigún, habían retirado la acusación en su contra luego de probarse durante el debate que no tuvo ninguna participación en el hecho.

>>Leer más: Intento de magnicidio: archivan parcialmente la causa contra Milman y citan a su acusador

El 1º de septiembre de 2022, Sabag Montiel apuntó y gatilló a centímetros de la cara de la entonces vicepresidenta, mientras que Uliarte, su expareja, se encontraba en la misma zona.

Más temprano, el TOF Nº 6 había permitido a los acusados dar sus “últimas palabras” antes del veredicto. Sabag Montiel intentó trazar un paralelismo entre su caso y la muerte del fiscal Alberto Nisman. La jueza Namer lo interrumpió para pedirle que se enfocara en lo que ocurrió durante el proceso en su contra.

Atentado Cristina.jpg
El intento de magnicidio de Cristina ocurrió el 1º de septiembre de 2022.

El intento de magnicidio de Cristina ocurrió el 1º de septiembre de 2022.

Luego siguió su alocución con desvaríos: sugirió que quieren matarlo y que “le quieren tirar el muerto” al diputado nacional del PRO Gerardo Milman, quien fue investigado por su presunta vinculación con la planificación del atentado.

Brenda Uliarte, por su parte, no habló y pasó la última audiencia aislada del resto y cercada por agentes del Servicio Penitenciario Federal.

