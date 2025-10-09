La Capital | La Ciudad | teatro

Teatro por la Identidad: 20 años de una búsqueda desde el arte de los nietos apropiados

Esta jueves por la noche habrá una función a la gorra de "Deshabita" en el Galpón 15, de Estévez Boero 670

9 de octubre 2025 · 17:59hs
Teatro por la Identidad Rosario

Teatro por la Identidad Rosario, 20 años en la búsqueda de nietas y nietos.

Teatro por la Identidad Rosario sigue de festejo por sus 20 años de presencia en la ciudad. Y este jueves por la noche lo celebra con una función a la gorra en la Escuela Municipal de Artes Urbanas (Emau), de Estévez Boero 670 (Galpón 15). Quien saldrá a escena será "Deshábita", una obra de circo contemporáneo. Una apuesta desde arte para colaborar con la búsqueda de los más de 300 nietos y nietas que fueron apropiados en dictadura.

La función de "Deshábita" será a las 21, dentro del marco del 25º Festival Internacional Payasadas. Se trata de una puesta circense "que invita al espectador a navegar entre caos y armonía". En escena estarán Camila Giacinti, Pablo Mañana, Belén Gassull, Sebastián Táljame, Agustina Carrasco, Sofía Prado, Elisa Renata Gilguero, Belén Bejarano y Paula Castaño. La dirección es de Julieta Almirón, Miguel Bosco y Guillermo Gatto.

Como en cada función de Teatro por la Identidad, habrá un momento de lectura de un testimonio del Archivo Biográfico de Abuelas de Plaza de Mayo. En este caso, sobre el grupo familiar Altamiranda - Taranto y sobre la historia de María Belén Altamiranda Taranto, la nieta N° 88 encontrada por las Abuelas. La lectura estará a cargo de la actriz y acróbata María Francisca Manchon Richardi.

El teatro, un territorio de memoria

Organizado por la filial local de Abuelas de Plaza de Mayo y por el Museo de la Memoria, el ciclo Teatro por la Identidad salió por primera vez a escena en Rosario en 2006. Y desde entonces cada año —por lo general durante el mes de octubre— se presenta con funciones para escuelas y para el público en general. Así, el teatro con su fuerza motora, llega a estudiantes de distintas escuelas de Rosario y la región para reflexionar sobre la identidad desde una puesta artística.

Pero este año los festejos arrancaron en marzo, con una lectura performática de tres testimonios del Archivo Biográfico Familiar de Abuelas de Plaza de Mayo, a cargo de Vilma Echeverría, Alexis Bressan y Lautaro Lamas, con proyecciones del Archivo y música en vivo a cargo de Juan Trapani.

En el caso de las escuelas, las y los estudiantes pudieron disfrutar de tres obras: "Deshábita" (la misma que se exhibirá esta noche en el Galpón 15, a cargo de alumnos de la residencia artística del Emau), las "Tertulias Teatrales" de chicas y chicos de la Gurruchaga (dirección de Delfina Navarro), y "Litófagas", de Aldo El Jatib y producción del grupo "El Rayo Misterioso".

txi2

Una cita entre generaciones

"En cada instancia los debates posteriores fueron muy hermosos. Creo que en parte porque en estas obras con las que estamos trabajando lo que se ve son muchos artistas jóvenes haciendo cosas para gente joven. Y ver ese diálogo generacional no hace creer que todo es posible", dijo a La Capital Romina Bozzini, actriz y una de las coordinadoras de Teatro por la Identidad.

El acercamiento de las nuevas generaciones no es menor. Sobre todo teniendo en cuenta que, como revelaron desde Abuelas Rosario, muchas personas que se acercan a la institución con dudas sobre su identidad lo hacen acompañadas por sus hijos en edad escolar.

Por eso, pese a las políticas y ciertos discursos negacionistas del terrorismo de Estado, la búsqueda de Abuelas sigue firme. Para quienes nacieron entre 1975 y 1983 y tienen dudas sobre su identidad, o conocen a alguien que duda, pueden acercarse a Abuelas. En Rosario, se puede escribir a [email protected]

Noticias relacionadas
En el Festival Internacional de Teatro Córdoba Mercosur, lleva el teatro local, nacional e internacional a nuevos públicos y territorios.

Córdoba sigue vibrando con el Festival Mercosur: propuestas de teatro internacional y local

En el Festival Internacional de Teatro Córdoba Mercosur, lleva el teatro local, nacional e internacional a nuevos públicos y territorios.

Córdoba levantó el telón del Festival Mercosur: funciones internacionales en salas y al aire libre

La hija sin cabeza es una de las obras que se puede ver este fin de semana como parte de la cartelera teatral rosarina

Agenda de teatro en Rosario: funciones todos los días, para todos los gustos

Aizemberg fue dirigente de la Asociación Argentina de Actores y Actrices

Murió Adriana Aizemberg, reconocida actriz de cine, teatro y televisión

Ver comentarios

Las más leídas

Ogro Fabbiani despidió a Miguel Ángel Russo: el conmovedor posteo del DT leproso

Ogro Fabbiani despidió a Miguel Ángel Russo: el conmovedor posteo del DT leproso

Dolor en el mundo Central y de todo el fútbol: falleció Miguel Ángel Russo

Dolor en el mundo Central y de todo el fútbol: falleció Miguel Ángel Russo

Newells le ofreció a Tigre postergar el partido, pero dijo que no: el hijo de Russo jugará este viernes en Rosario

Newell's le ofreció a Tigre postergar el partido, pero dijo que no: el hijo de Russo jugará este viernes en Rosario

Newells: Fabbiani cambia el sistema y medio equipo para intentar detener la caída 

Newell's: Fabbiani cambia el sistema y medio equipo para intentar detener la caída 

Lo último

Provincias Unidas endurece sus críticas a Javier Milei y al kirchnerismo

Provincias Unidas endurece sus críticas a Javier Milei y al kirchnerismo

Teatro por la Identidad: 20 años de una búsqueda desde el arte de los nietos apropiados

Teatro por la Identidad: 20 años de una búsqueda desde el arte de los nietos apropiados

Lionel Scaloni alabó el momento de Di María en Central y cree que su etapa en la selección terminó

Lionel Scaloni alabó el momento de Di María en Central y cree que su etapa en la selección terminó

"Te vas a pasar para el otro lado": los chats del enfermero del Pami II que robó y vendió fentanilo

Luis Emanuel B fue imputado por ofrecer a la venta fármacos hospitalarios riesgosos para la salud. Revelan las conversaciones con un cliente fallecido en 2023
Te vas a pasar para el otro lado: los chats del enfermero del Pami II que robó y vendió fentanilo
Newells le ofreció a Tigre postergar el partido, pero dijo que no: el hijo de Russo jugará este viernes en Rosario
Ovación

Newell's le ofreció a Tigre postergar el partido, pero dijo que no: el hijo de Russo jugará este viernes en Rosario

Parte de las cenizas de Miguel Ángel Russo descansarán en el Gigante de Arroyito
Ovación

Parte de las cenizas de Miguel Ángel Russo descansarán en el Gigante de Arroyito

Flores, velas y abrazos: el emotivo homenaje a Miguel Ángel Russo en el Gigante de Arroyito
Ovación

Flores, velas y abrazos: el emotivo homenaje a Miguel Ángel Russo en el Gigante de Arroyito

Auxilio de Trump: Bessent anunció que el Tesoro de EEUU compró pesos y confirmó el swap por u$s20.000 millones
Economía

Auxilio de Trump: Bessent anunció que el Tesoro de EEUU compró pesos y confirmó el swap por u$s20.000 millones

Procesaron a exjefes de la Afip de Rosario y Santa Fe por usar datos fiscales en favor de una empresa
La Ciudad

Procesaron a exjefes de la Afip de Rosario y Santa Fe por usar datos fiscales en favor de una empresa

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Ogro Fabbiani despidió a Miguel Ángel Russo: el conmovedor posteo del DT leproso

Ogro Fabbiani despidió a Miguel Ángel Russo: el conmovedor posteo del DT leproso

Dolor en el mundo Central y de todo el fútbol: falleció Miguel Ángel Russo

Dolor en el mundo Central y de todo el fútbol: falleció Miguel Ángel Russo

Newells le ofreció a Tigre postergar el partido, pero dijo que no: el hijo de Russo jugará este viernes en Rosario

Newell's le ofreció a Tigre postergar el partido, pero dijo que no: el hijo de Russo jugará este viernes en Rosario

Newells: Fabbiani cambia el sistema y medio equipo para intentar detener la caída 

Newell's: Fabbiani cambia el sistema y medio equipo para intentar detener la caída 

Comienzan los cruces a la isla en La Fluvial con un pequeño cambio: cuánto cuesta ir

Comienzan los cruces a la isla en La Fluvial con un pequeño cambio: cuánto cuesta ir

Ovación
Flores, velas y abrazos: el emotivo homenaje a Miguel Ángel Russo en el Gigante de Arroyito
Ovación

Flores, velas y abrazos: el emotivo homenaje a Miguel Ángel Russo en el Gigante de Arroyito

Flores, velas y abrazos: el emotivo homenaje a Miguel Ángel Russo en el Gigante de Arroyito

Flores, velas y abrazos: el emotivo homenaje a Miguel Ángel Russo en el Gigante de Arroyito

Hinchas de Central y Boca, unidos cantando por Miguel Ángel Russo

Hinchas de Central y Boca, unidos cantando por Miguel Ángel Russo

Parte de las cenizas de Miguel Ángel Russo descansarán en el Gigante de Arroyito

Parte de las cenizas de Miguel Ángel Russo descansarán en el Gigante de Arroyito

Policiales
Te vas a pasar para el otro lado: los chats del enfermero del Pami II que robó y vendió fentanilo
Policiales

"Te vas a pasar para el otro lado": los chats del enfermero del Pami II que robó y vendió fentanilo

Barrio Industrial: imputaron por un crimen a balazos a un joven detenido al salir de una fiesta

Barrio Industrial: imputaron por un crimen a balazos a un joven detenido al salir de una fiesta

Cocaína a bordo: arrestaron a un taxista y su pasajero con droga en un bolso

Cocaína a bordo: arrestaron a un taxista y su pasajero con droga en un bolso

Balearon a un hombre en el lugar donde ocurrió el doble crimen de Virginia Ferreyra y su madre

Balearon a un hombre en el lugar donde ocurrió el doble crimen de Virginia Ferreyra y su madre

La Ciudad
Teatro por la Identidad: 20 años de una búsqueda desde el arte de los nietos apropiados
La Ciudad

Teatro por la Identidad: 20 años de una búsqueda desde el arte de los nietos apropiados

Procesaron a exjefes de la Afip de Rosario y Santa Fe por usar datos fiscales en favor de una empresa

Procesaron a exjefes de la Afip de Rosario y Santa Fe por usar datos fiscales en favor de una empresa

Derribaron otro búnker de venta de drogas y ya van 48 en Rosario

Derribaron otro búnker de venta de drogas y ya van 48 en Rosario

Comienzan los cruces a la isla en La Fluvial con un pequeño cambio: cuánto cuesta ir

Comienzan los cruces a la isla en La Fluvial con un pequeño cambio: cuánto cuesta ir

Newells: la historia del gran maestro rojinegro en un libro imperdible

Por Hernán Cabrera
Ovacion

Newell's: la historia del gran maestro rojinegro en un libro imperdible

Quini 6: todos los resultados del miércoles 8 de octubre
Información General

Quini 6: todos los resultados del miércoles 8 de octubre

Con un golazo made in Newells de Silvetti, Argentina vapuleó a Nigeria y sueña en el Mundial sub-20
Ovación

Con un golazo made in Newell's de Silvetti, Argentina vapuleó a Nigeria y sueña en el Mundial sub-20

Una mujer fue asesinada en la zona oeste: tenía signos de ahorcamiento y detuvieron al novio
Policiales

Una mujer fue asesinada en la zona oeste: tenía signos de ahorcamiento y detuvieron al novio

La autopsia de la joven asesinada en Entre Ríos confirmó que la mataron de un disparo
Policiales

La autopsia de la joven asesinada en Entre Ríos confirmó que la mataron de un disparo

Docentes de la UNR podrían parar el próximo martes: reclaman salarios salarios y presupuesto
La Ciudad

Docentes de la UNR podrían parar el próximo martes: reclaman salarios salarios y presupuesto

Al final, hay plata: el gobierno afirma que hay fondos disponibles para reimprimir las boletas donde figura Espert
Política

Al final, hay plata: el gobierno afirma que hay fondos disponibles para reimprimir las boletas donde figura Espert

Intento de asesinato de Cristina: la Justicia condenó a Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte
Política

Intento de asesinato de Cristina: la Justicia condenó a Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte

Fentanilo contaminado: la comisión del Congreso que investiga el caso se reunirá en Rosario
Información General

Fentanilo contaminado: la comisión del Congreso que investiga el caso se reunirá en Rosario

Noche de los Museos: el Politécnico muestra por primera vez su colección de motores y vehículos
La Ciudad

Noche de los Museos: el Politécnico muestra por primera vez su colección de motores y vehículos

Caso $Libra: ordenan analizar el contenido de los teléfonos de Javier y Karina Milei
Política

Caso $Libra: ordenan analizar el contenido de los teléfonos de Javier y Karina Milei

Nicki Nicole y Javier Milei: dos shows, uno real y otro irreal

Por Facundo Borrego
La Ciudad

Nicki Nicole y Javier Milei: dos shows, uno real y otro irreal

Amsafé afirma que el gobierno nacional le debe 2 millones de pesos a cada docente
La Ciudad

Amsafé afirma que el gobierno nacional le debe 2 millones de pesos a cada docente

Créditos Nido: quiénes fueron los ganadores en Rosario del sorteo número 15
La Ciudad

Créditos Nido: quiénes fueron los ganadores en Rosario del sorteo número 15

Que no nos tape el agua: Rosario suma un plan para evitar anegamientos por lluvia
La Ciudad

Que no nos tape el agua: Rosario suma un plan para evitar anegamientos por lluvia

Un incendio provocó el derrumbe de su casa y también destruyó la de su padre
La Ciudad

Un incendio provocó el derrumbe de su casa y también destruyó la de su padre

Quisieron echarlo de una cervecería del centro, se resistió e hirió a un empleado
Policiales

Quisieron echarlo de una cervecería del centro, se resistió e hirió a un empleado

Mala praxis, Argentina ya tiene una Ley que busca proteger al paciente
Salud

Mala praxis, Argentina ya tiene una Ley que busca proteger al paciente

Endeudadas y pluriempleadas: la crisis económica se ensaña con las mujeres
La Ciudad

Endeudadas y pluriempleadas: la crisis económica se ensaña con las mujeres

Chau, papel: la administración pública de Santa Fe se digitaliza completamente
La Ciudad

Chau, papel: la administración pública de Santa Fe se digitaliza completamente