Newell's: la historia del gran maestro rojinegro en un libro imperdible

Se presentó “Esfuerzo extra. Las enseñanzas de Jorge Griffa”. Una de sus autoras, Lucía Salinas, contó cómo surgió la idea y el contenido

“La idea es mostrar a las nuevas generaciones qué estaba haciendo Griffa en cada uno de los logros de Newell's”, dijo Salinas.

“ Lo hicimos junto a Mauro Restifo y por intermedio de Autoconvocados. Nació como una gran necesidad cuando se hizo el homenaje a Griffa, fue tan lindo y tan importante lo que se escuchó , que pensé lo bueno de tenerlo como hilo conductor para contar a las nuevas generaciones, la génesis misma”, explicó Lucía Salinas, socia, hincha y autora de muchos libros sobre la historia de Newell's , quien fue parte de esta nueva aventura que apunta a la vida del maestro Jorge Bernardo Griffa.

“La historia sirve para entender el presente y proyectar el futuro, sino no tendría sentido en la enseñanza. Tenemos ese origen fundacional tan fuerte, fuimos y nacimos escuela, por eso arranca este libro con la historia del maestro Griffa, el alemán Celli, porque es el primero en crear un proyecto de capacitación juvenil”, dijo Salinas, en “Ni más ni menos” por La Red Rosario.

Griffa también tuvo un maestro quien lo llevó a volcarse de lleno en la captación de futbolistas: “ Celli sería el maestro de Griffa, el hablaba del amor a Newell’s, no solo buscaba los jugadores, cuentan que a veces lo podías encontrar en atención al socio atendiendo a la gente. Era esfuerzo y dedicación, algo lindo para mostrar y ver lo que logró. Hasta nos representaba en AFA”.

Coqui, como le decían a Griffa de niño, fue convencido de llegar a la Lepra como lo hizo él, pasado el tiempo, con cientos de figuras. “La enseñanza que queremos dejar es que no es casualidad que Griffa haya hecho lo que hizo. Celli lo convenció a Griffa de no ir a otro equipo de la ciudad para que vaya a Newell’s”, confesó Lucía.

El presente crítico también es un incentivo más para contar los comienzos del gran maestro: “Hoy todos los socios y socias de Newell’s se deben estar haciendo muchas preguntas. La última goleada es un emblema, porque en esa Bombonera vivimos una de las sonrisas más grandes de nuestra historia. La idea es mostrar a las nuevas generaciones que estaba haciendo Griffa en cada uno de esos logros de la institución”.

Bielsa, el mejor alumno de Griffa

“También se toca la compra de Bella Vista, que antes era un basural, se lo debemos al maestro, por eso Marcelo Bielsa pide que el nombre del complejo sea este. Bielsa fue el mejor alumno. Es una historia de maestros la del libro” dijo, recordando uno de los momentos sublimes de Newell’s como fue la compra de Bella Vista.

Salinas siente que hay más maestros, con diferentes dimensiones y los refleja: “Aparecen en el libro, además de Griffa y Bielsa otros maestros, como Gerardo Martino y Diego Mateo. Pomelo, campeón 2013, volcó todas las enseñanzas de Griffa en los juveniles”.

La autora regaló una gran noticia para los hinchas leprosos que vayan el viernes al Coloso: “En el próximo partido (ante Tigre) se distribuirá gratuitamente. La idea después es digitalizarlo”.