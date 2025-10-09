Newell's vs Tigre: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Clausura

Política Al final, hay plata: el gobierno afirma que hay fondos disponibles para reimprimir las boletas donde figura Espert

Política Intento de asesinato de Cristina: la Justicia condenó a Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte

Información General Fentanilo contaminado: la comisión del Congreso que investiga el caso se reunirá en Rosario

La Ciudad Noche de los Museos: el Politécnico muestra por primera vez su colección de motores y vehículos

Política Caso $Libra: ordenan analizar el contenido de los teléfonos de Javier y Karina Milei

Por Facundo Borrego La Ciudad Nicki Nicole y Javier Milei: dos shows, uno real y otro irreal

La Ciudad Amsafé afirma que el gobierno nacional le debe 2 millones de pesos a cada docente

La Ciudad Créditos Nido: quiénes fueron los ganadores en Rosario del sorteo número 15

La Ciudad Que no nos tape el agua: Rosario suma un plan para evitar anegamientos por lluvia

La Ciudad Un incendio provocó el derrumbe de su casa y también destruyó la de su padre

Policiales Quisieron echarlo de una cervecería del centro, se resistió e hirió a un empleado

Salud Mala praxis, Argentina ya tiene una Ley que busca proteger al paciente

La Ciudad Endeudadas y pluriempleadas: la crisis económica se ensaña con las mujeres

La Ciudad Chau, papel: la administración pública de Santa Fe se digitaliza completamente

La Ciudad Puente a Victoria: Milei prometió concesión sin plata pública, pero las obras las financiará el Estado

Información General Premio Nobel de Química 2025 a tres científicos por desarrollar una nueva estructura molecular

Información General Investigadores del Conicet hallaron un huevo de dinosaurio en buen estado de conservación

La Región La hazaña de pescadores entrerrianos: capturaron un surubí albino de 50 kilos y lo devolvieron al río

La Ciudad Un hombre cayó al río en la zona del Monumento a la Bandera y es buscado por Prefectura