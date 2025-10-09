Newell's vs Tigre: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Clausura

Newell's recibe a Tigre en el estadio Marcelo Bielsa por la 12ª fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional. Conocé el horario, las posibles formaciones y dónde ver el partido entre la Lepra y el Matador de este viernes por la tarde.
La Lepra tiene que sumar en el Coloso para recuperarse de la histórica goleada frente a Boca. En esta nota los detalles y estadísticas del partido
Newell's recibe a Tigre en el estadio Marcelo Bielsa por la 12ª fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional. Conocé el horario, las posibles formaciones y dónde ver el partido entre la Lepra y el Matador de este viernes por la tarde.
El partido correspondiente a la Zona A entre Newell's y Tigre será este viernes 10 de septiembre, desde las 18.30, en el Coloso del Parque con el arbitraje principal de Pablo Echavarría, mientras que en el VAR estará Luis Lobo Medina.
La transmisión del encuentro entre la Lepra y el Matador será a través de ESPN Premium. Además, podés seguir las principales acciones del partido y el minuto a minuto en lacapital.com.ar o escuchar el relato en lt8.com.ar
Newell's: Williams Barlasina; Alejo Montero, Luciano Lollo, Víctor Cuesta, Martín Luciano; Gonzalo Maroni, Gaspar Iñíguez, Ever Banega; Facundo Guch, Cocoliso González y Luciano Herrera. DT: Cristian Fabbiani.
Tigre: El entrenador Diego Dabove no dio indicios del once titular del Matador.
Habrá un complemento para los efectivos en servicio del Plan Bandera que combaten la inseguridad y tienen problemas con Iosfa. Será a través de Iapos y el Tesoro