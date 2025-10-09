La Capital | Ovación | Newell's

Newell's vs Tigre: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Clausura

La Lepra tiene que sumar en el Coloso para recuperarse de la histórica goleada frente a Boca. En esta nota los detalles y estadísticas del partido

9 de octubre 2025 · 10:33hs
Newells y Tigre se enfrentarán en el estadio Marcelo Bielsa por la Liga Profesional.

Newell's y Tigre se enfrentarán en el estadio Marcelo Bielsa por la Liga Profesional.

Newell's recibe a Tigre en el estadio Marcelo Bielsa por la 12ª fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional. Conocé el horario, las posibles formaciones y dónde ver el partido entre la Lepra y el Matador de este viernes por la tarde.

A qué hora juegan Newell's vs. Tigre

El partido correspondiente a la Zona A entre Newell's y Tigre será este viernes 10 de septiembre, desde las 18.30, en el Coloso del Parque con el arbitraje principal de Pablo Echavarría, mientras que en el VAR estará Luis Lobo Medina.

Dónde ver Newell's vs. Tigre

La transmisión del encuentro entre la Lepra y el Matador será a través de ESPN Premium. Además, podés seguir las principales acciones del partido y el minuto a minuto en lacapital.com.ar o escuchar el relato en lt8.com.ar

image (22).jpg
El último enfrentamiento entre ambos fue victoria 2-0 de Newell's como visitante.

El último enfrentamiento entre ambos fue victoria 2-0 de Newell's como visitante.

>> Leer más: Ogro Fabbiani despidió a Miguel Ángel Russo: el conmovedor posteo del DT leproso

Posibles formaciones de Newell's y Tigre

Newell's: Williams Barlasina; Alejo Montero, Luciano Lollo, Víctor Cuesta, Martín Luciano; Gonzalo Maroni, Gaspar Iñíguez, Ever Banega; Facundo Guch, Cocoliso González y Luciano Herrera. DT: Cristian Fabbiani.

Tigre: El entrenador Diego Dabove no dio indicios del once titular del Matador.

