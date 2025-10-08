La Capital | Ovación | Silvetti

Con un golazo made in Newell's de Silvetti, Argentina vapuleó a Nigeria y sueña en el Mundial sub-20

La selección albiceleste goleó 4 a 0 a Nigeria y se metió en los cuartos de final del Mundial de Chile. Tremendo gol de Silvetti y el leproso Acuña fue titular

8 de octubre 2025 · 18:36hs
Mateo Silvetti

Mateo Silvetti, el pibe surgido en Newell's, anotó el cuarto gol de Argentina ante Nigeria.

La selección argentina extendió su paso arrollador por el Mundial sub-20 y goleó 4 a 0 a Nigeria para meterse en los cuartos de final del torneo que se disputa en Chile. En la albiceleste fue titular el jugador de Newell's Valentino Acuña y en complemento ingresó y clavó un golazo Mateo Silvetti, que recientemente emigró de la Lepra a Inter Miami.

Ahora la albiceleste, dirigida por Diego Placente, se medirá con México, que justamente eliminó al local, con la ilusión de llegar a la semifinal.

Todo fue a pedir de Argentina, que no tardó en imponer condiciones. Porque al minuto de juego Alejo Sarco convirtió para establecer el 1 a 0 ante Nigeria.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/telefe/status/1976008398219944144&partner=&hide_thread=false

Y los Placente estiraron la diferencia mediante Maher Carrizo, que convirtió a los 24 minutos del primer tiempo el 2 a 0, a través de un notable tiro libre desde la puerta del área.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/telefe/status/1976013771853209952&partner=&hide_thread=false

Leer más: El Tata Martino, entre su futuro laboral y la preocupación por el presente de Newell's

Entró Silvetti y facturó

En el complemento, el propio Maher Carrizo, a los ocho minutos, clavó el 3 a 0 tras encarar al área en soledad desde la mitad de la cancha.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/telefe/status/1976026870861762970&partner=&hide_thread=false

Y el cuarto grito argentino fue bien leproso. Porque llegó tras una genialidad del rosarino Mateo Silvetti, que recientemente emigró de Newell's a Inter Miami para jugar con Lionel Messi.

El Toto, a los 22 del complemento, tras una corrida y un enganche notable, de zurda ubicó la pelota sobre el palo derecho del arquero nigeriano. Su familia celebró emocionada en las tribunas.

"Nos sentimos bien, el grupo es lo principal y estoy muy contento por el gol", dijo Silvetti tras el partido.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/telefe/status/1976029596635021585&partner=&hide_thread=false

Golazo, goleada y fiesta albiceleste, que ahora enfrentará a México el sábado en busca de meterse en las semifinales de le Copa del Mundo.

