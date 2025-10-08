La autopsia de la joven asesinada en Entre Ríos confirmó que la mataron de un disparo

El cuerpo de Daiana Mendieta de 22 años fue hallado este martes en un aljibe de una zona rural entrerriana

El cuerpo de Daiana Mendieta fue encontrado este martes en una zona rural de la provincia de Entre Ríos. La autopsia determinó que la joven fue asesinada de un disparo en la cabeza . Hay un hombre de 55 años detenido.

Daiana Magalí Mendieta había sido vista por última vez cerca de la noche del viernes . Había salido de su casa del pueblo Gobernador Mansilla a bordo de su Chevrolet Corsa Classic y luego no se supo más de ella.

Más de un día después, ya sobre la madrugada del domingo, el vehículo fue hallado en una zona rural a dos kilómetros del pueblo. Finalmente, el cuerpo de la víctima fue encontrado a pocos kilómetros de allí en el fondo de un aljibe.

La fiscal a cargo de la causa, Emilce Reynoso, dio a conocer los resultados preliminares de la autopsia y detalló que la joven fue asesinada de un disparo de arma de fuego. La funcionaria judicial además indicó que la víctima fue encontrada en un pozo de unos 10 metros de profundidad, vestida y con una herida de arma. De acuerdo a los forenses, esta habría sido la que le provocó la muerte de la joven.

>>Leer más: Encontraron los cuerpos de una madre y su hija calcinados e investigan un doble femicidio

Un detenido

La investigación apuntó a un sospechoso desde un primer momento. Se trata de un hombre de 55 años, de quien solo trascendió el apodo “Pino”. Por el momento, de acuerdo a lo trascendido, no está claro qué tipo de relación que mantenían con la joven.

Los investigadores secuestraron celulares que pertenecen al sospechoso y buscarán a partir de ese material realizar peritajes que puedan orientar la pesquisa.

Asimismo, la Justicia aplicó para el sospechoso 90 días de prisión preventiva. El domingo el acusado se resistió con un arma de fuego a un allanamiento en su propiedad en el marco del inicio de la investigación por la desaparición de Daiana Mendieta, antes de hallar su cuerpo.

En este sentido, el sospechoso, que es oriundo de la misma localidad que Mendieta, se enfrentó a cargos por atentado a la autoridad y portación de arma de fuego. Tras ser imputado por la fiscal Emilce Reynoso, titular de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), el detenido decidió abstenerse de declarar, tal como lo recomendó su abogado defensor.