Mejora la salud de Thiago Medina: "Está despierto, conectado con su entorno"

Thiago Medina , el exparticipante de "Gran Hermano" presentó una importante mejora en su salud este lunes. Según contó su antigua pareja y madre de sus hijas, Daniela Celis, el joven de 22 años que sufrió hace dos semanas una accidente en moto y quedó en terapia intensiva, se despertó y pudo mantener una conversación.

“Noticias de Thiago. Se pudo retirar la ventilación mecánica a Thiago. Recibe oxígeno a través de una cánula nasal de alto flujo. Está despierto, conectado con su entorno. Sigue en terapia todavía con pronóstico reservado”, contó la influencer.

“Agradecemos el amor de los enfermeros que lo cuidan cada día y a todos los equipos del hospital. Celebramos los pasos, llega la energía, las oraciones y los deseos de todos”, siguió.

Después reveló en un video que estuvo con él y que pudieron hablar: “ Recién salgo de verlo, de hablar con él, de mirarlo a los ojos. Gracias a todos ”.

“Es un proceso largo, puede tener altos y bajos pero la fe, las esperanzas y oraciones que no dejen de faltar hasta que esté 100% bien y pueda salir del hospital. Estoy muy feliz. Lo primero que hizo fue preguntarme por las nenas”, cerró Daniela Celis.

720 (2)

Medina se encuentra internado en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Mariano y Luciano de la Vega, en la localidad de Moreno, tras el accidente que sufrió el 12 de septiembre.

El accidente de Thiago Medina

El siniestro ocurrió en la esquina de avenida San Martín y La Providencia, en la localidad bonaerense de Francisco Álvarez, cuando la moto en la que circulaba Medina impactó contra la parte trasera de un auto. Aunque aún no se establecieron las causas, las primeras versiones apuntan a la falta de señalización en la zona.

Raúl, un vecino que lo auxilió, relató que se detuvo con su camioneta al verlo tendido en la calzada: “Paramos los autos y colectivos que venían rápido para que no lo atropellaran. Le di la mano para que sienta que alguien estaba con él. Estaba en shock, vomitó sangre y decía que le dolía mucho la cintura”. Según denunció, la ambulancia demoró entre 30 y 40 minutos en llegar.

>>Leer más: Daniela Celis visitó a Thiago Medina y dio detalles sobre su salud

Quién es Thiago Medina

Thiago Medina se convirtió en una de las figuras más queridas de Gran Hermano 2022 por su historia de vida. Oriundo de González Catán, trabajaba como recolector de residuos y en una verdulería antes de entrar al reality, con el sueño de mejorar la situación de su familia.

Su romance con Daniela Celis trascendió el programa y, en 2024, tuvieron a sus dos hijas, Laia y Aimé. Más tarde, Medina abrió una verdulería en su barrio, aunque luego debió cerrarla. Pese a los vaivenes personales, siempre fue reconocido por su sencillez y sus ganas de salir adelante.