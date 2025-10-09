Asociación Rosarina de Fútbol: 1º de Mayo tiene una profesora que lo hace volar para llegar a Primera A

Florencia Fernández es la encargada de la preparación física en el equipo que marcha puntero. La profesional es pionera en planteles de la Rosarina

Asociación Rosarina de Fútbol. La profesora se sumó en la temporada y el plantel es cosa seria en la Primera B.

1º de Mayo. Florencia Fernández junto a Carlos Coletti, entrenador de arquero en Rucci. La profesional es la única en primera división de la Asociación Rosarina de Fútbol.

El club 1º de Mayo se transformó en uno de los candidatos en la lucha por lograr el ansiado ascenso al círculo superior en los torneos organizados por la Asociación Rosarina de Fútbol . Y para afrontar la presente temporada contrató a Florencia Fernández en la preparación física del primer equipo.

El elenco de barrio Rucci marcha puntero en la Primera B junto a Río Negro, con 16 puntos, cuando restan disputarse 6ª fechas. La profesora es la única en esta actividad al frente de un plantel de primera división.

“Tengo la confianza que me da el cuerpo técnico y la libertad que me dan para trabajar. Es absoluta la predisposición de los chicos, hay mucho respeto. Lamentablemente estamos en una sociedad y en un ambiente que sigue siendo un poco machista. Por suerte me dieron la oportunidad para dar el puntapié a que esto empiece a cambiar y muchas mujeres comiencen a incursionar en la preparación física masculina”, sostuvo Fernández en diálogo con Ovación .

La profesora, de perfil bajo, contó sus sensaciones de su llegada a la entidad de la zona norte, el día a día con los planteles y la alegría por ver a sus dirigidos en los primeros planos de la Rosarina.

Pionera en el fútbol de primera

“Todo se dio en el inicio de la temporada a través de mi hermana. Vivo en barrio Rucci y ella me contactó con Diego González. Tuvimos una charla y, sin pensarlo, me dio trabajo. Fue una alegría inmensa y desde ahí comenzamos a trabajar juntos, con un grupo de muy buenos jugadores y excelentes personas. Lo importante de este trabajo es que hay un plantel muy comprometido en los objetivos que nos trazamos y los resultados están a vista. La base de todo es el respeto con el que los jugadores se manejan conmigo, al igual que el cuerpo técnico. Es la base principal para poder trabajar con toda la libertad y amoldar a la perfección lo planificado en cada entrenamiento. Todo eso después lo llevamos al campo de juego en cada fin de semana”, explicó la profesora.

Florencia lleva más de una década en esta profesión, y va por más. “Trabajo hace 13 años en el fútbol y no es la primera experiencia con planteles masculinos, porque estuve en la preparación física en el futsal de Sportivo Alberdi. Actualmente sigo ligada al club Libertad, donde tengo a cargo varias disciplinas. Soy muy feliz de poder trabajar en lo que me gusta y lo disfruto día a día”, aseveró la profesional.

Fernández se refirió a los dos partidos que deben disputar en 48 horas. “Tuvimos que hacer una mini planificación para recuperar a los jugadores que jugarán en dos días muy difíciles, ante General Paz este viernes y Defensores de Funes, el domingo”. cerró.

Este viernes se juega en la A y B

Este viernes se jugará la 9ª fecha en la Primera A y B, a partir de las 15. El círculo superior tendrá este programa. Zona Campeonato: Pablo VI v. Newell’s; Central v. Unión (Álvarez); Córdoba v. Morning y Adiur v. Aguirre. Zona Permanencia: Sportivo (Álvarez) v. Oriental; Provincial v. Tiro Federal; Gálvez v. Banco y Tiro Suizo v. San Telmo.

Primera B, Zona Campeonato: 1º de Mayo v. General Paz; El Torito v. Alianza; Def. Unidos v. Def. de Funes y Río Negro v. Mitre. Zona Permanencia: Americana v. Cesarini; Arijón v. Fisherton; Botafogo v. Social Lux y 7 Setiembre v. Leones.