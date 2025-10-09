La Capital | Ovación | Asociación Rosarina de Fútbol

Asociación Rosarina de Fútbol: 1º de Mayo tiene una profesora que lo hace volar para llegar a Primera A

Florencia Fernández es la encargada de la preparación física en el equipo que marcha puntero. La profesional es pionera en planteles de la Rosarina

Juan Iturrez

Por Juan Iturrez

9 de octubre 2025 · 22:48hs
1º de Mayo. Florencia Fernández junto a Carlos Coletti

1º de Mayo. Florencia Fernández junto a Carlos Coletti, entrenador de arquero en Rucci. La profesional es la única en primera división de la Asociación Rosarina de Fútbol.       
Asociación Rosarina de Fútbol. La profesora se sumó en la  temporada y el plantel es cosa seria en la Primera B.  

Asociación Rosarina de Fútbol. La profesora se sumó en la  temporada y el plantel es cosa seria en la Primera B.  

El club 1º de Mayo se transformó en uno de los candidatos en la lucha por lograr el ansiado ascenso al círculo superior en los torneos organizados por la Asociación Rosarina de Fútbol. Y para afrontar la presente temporada contrató a Florencia Fernández en la preparación física del primer equipo.

El elenco de barrio Rucci marcha puntero en la Primera B junto a Río Negro, con 16 puntos, cuando restan disputarse 6ª fechas. La profesora es la única en esta actividad al frente de un plantel de primera división.

1º de Mayo tiene profesora en el cuerpo técnico

“Tengo la confianza que me da el cuerpo técnico y la libertad que me dan para trabajar. Es absoluta la predisposición de los chicos, hay mucho respeto. Lamentablemente estamos en una sociedad y en un ambiente que sigue siendo un poco machista. Por suerte me dieron la oportunidad para dar el puntapié a que esto empiece a cambiar y muchas mujeres comiencen a incursionar en la preparación física masculina”, sostuvo Fernández en diálogo con Ovación.

La profesora, de perfil bajo, contó sus sensaciones de su llegada a la entidad de la zona norte, el día a día con los planteles y la alegría por ver a sus dirigidos en los primeros planos de la Rosarina.

florenciia2
Asociación Rosarina de Fútbol. La profesora se sumó en la temporada y el plantel es cosa seria en la Primera B.

Asociación Rosarina de Fútbol. La profesora se sumó en la temporada y el plantel es cosa seria en la Primera B.

Pionera en el fútbol de primera

“Todo se dio en el inicio de la temporada a través de mi hermana. Vivo en barrio Rucci y ella me contactó con Diego González. Tuvimos una charla y, sin pensarlo, me dio trabajo. Fue una alegría inmensa y desde ahí comenzamos a trabajar juntos, con un grupo de muy buenos jugadores y excelentes personas. Lo importante de este trabajo es que hay un plantel muy comprometido en los objetivos que nos trazamos y los resultados están a vista. La base de todo es el respeto con el que los jugadores se manejan conmigo, al igual que el cuerpo técnico. Es la base principal para poder trabajar con toda la libertad y amoldar a la perfección lo planificado en cada entrenamiento. Todo eso después lo llevamos al campo de juego en cada fin de semana”, explicó la profesora.

Florencia lleva más de una década en esta profesión, y va por más. “Trabajo hace 13 años en el fútbol y no es la primera experiencia con planteles masculinos, porque estuve en la preparación física en el futsal de Sportivo Alberdi. Actualmente sigo ligada al club Libertad, donde tengo a cargo varias disciplinas. Soy muy feliz de poder trabajar en lo que me gusta y lo disfruto día a día”, aseveró la profesional.

Fernández se refirió a los dos partidos que deben disputar en 48 horas. “Tuvimos que hacer una mini planificación para recuperar a los jugadores que jugarán en dos días muy difíciles, ante General Paz este viernes y Defensores de Funes, el domingo”. cerró.

Este viernes se juega en la A y B

Este viernes se jugará la 9ª fecha en la Primera A y B, a partir de las 15. El círculo superior tendrá este programa. Zona Campeonato: Pablo VI v. Newell’s; Central v. Unión (Álvarez); Córdoba v. Morning y Adiur v. Aguirre. Zona Permanencia: Sportivo (Álvarez) v. Oriental; Provincial v. Tiro Federal; Gálvez v. Banco y Tiro Suizo v. San Telmo.

Primera B, Zona Campeonato: 1º de Mayo v. General Paz; El Torito v. Alianza; Def. Unidos v. Def. de Funes y Río Negro v. Mitre. Zona Permanencia: Americana v. Cesarini; Arijón v. Fisherton; Botafogo v. Social Lux y 7 Setiembre v. Leones.

Noticias relacionadas
Agustín Canapino en los talleres del Ale Bucci Racing de Villa Gobernador Gálvez. Estarán juntos en el Turismo Nacional en Rosario.

Agustín Canapino, la gran atracción del Turismo Nacional en una fecha que promete en el Fangio

Asociación Rosarina de Fútbol. El equipo de Funes se transformó en candidato para  subir a la Primera B 2026. 

Asociación Rosarina de Fútbol: Club del Gran Rosario sueña con el ascenso a la Primera B

Miguel Ángel Russo lo hizo y logró que hinchas de Boca y de Central se abrazaran en las afueras de La Bombonera. Un momento de máxima emotividad, como los muchos que se vivieron en el adiós a Russo.

Todo el fútbol argentino se puso la camiseta de Miguel Ángel Russo

Newells está ingresando en una recta que tiene como meta final los comicios del 14 de diciembre, en los que se elegirán las nuevas autoridades

Newell's: convocan a una asamblea en la previa de las elecciones

Ver comentarios

Las más leídas

Newells le ofreció a Tigre postergar el partido, pero dijo que no: el hijo de Russo jugará este viernes

Newell's le ofreció a Tigre postergar el partido, pero dijo que no: el hijo de Russo jugará este viernes

Newells: Fabbiani cambia el sistema y medio equipo para intentar detener la caída 

Newell's: Fabbiani cambia el sistema y medio equipo para intentar detener la caída 

Comienzan los cruces a la isla en La Fluvial con un pequeño cambio: cuánto cuesta ir

Comienzan los cruces a la isla en La Fluvial con un pequeño cambio: cuánto cuesta ir

Newells vs Tigre: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Clausura

Newell's vs Tigre: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Clausura

Lo último

Día Mundial del Huevo: el alimento con nutrientes y proteínas que Argentina lidera en consumo

Día Mundial del Huevo: el alimento con nutrientes y proteínas que Argentina lidera en consumo

La Noche de los Museos Abiertos selló otro éxito junto a los rosarinos

La Noche de los Museos Abiertos selló otro éxito junto a los rosarinos

FinHabitat 2025, el Workshop del Foro de la Vivienda

FinHabitat 2025, el Workshop del Foro de la Vivienda

"Te vas a pasar para el otro lado": los chats del enfermero del Pami II que robó y vendió fentanilo

Luis Emanuel B. fue imputado por ofrecer a la venta fármacos hospitalarios riesgosos para la salud. Revelan las conversaciones con un cliente fallecido en 2023
Te vas a pasar para el otro lado: los chats del enfermero del Pami II que robó y vendió fentanilo
Todo el fútbol argentino se puso la camiseta de Miguel Ángel Russo

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Todo el fútbol argentino se puso la camiseta de Miguel Ángel Russo

La Noche de los Museos Abiertos selló otro éxito junto a los rosarinos
La Ciudad

La Noche de los Museos Abiertos selló otro éxito junto a los rosarinos

El tiempo en Rosario: viernes feriado, con nubes y temperatura en ascenso
La Ciudad

El tiempo en Rosario: viernes feriado, con nubes y temperatura en ascenso

Auxilio de Trump: el Tesoro de EEUU compró pesos y confirmó el swap
Economía

Auxilio de Trump: el Tesoro de EEUU compró pesos y confirmó el swap

Euforia en los mercados: los ADRs y los bonos en dólares pegaron un salto
Economía

Euforia en los mercados: los ADRs y los bonos en dólares pegaron un salto

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Newells le ofreció a Tigre postergar el partido, pero dijo que no: el hijo de Russo jugará este viernes

Newell's le ofreció a Tigre postergar el partido, pero dijo que no: el hijo de Russo jugará este viernes

Newells: Fabbiani cambia el sistema y medio equipo para intentar detener la caída 

Newell's: Fabbiani cambia el sistema y medio equipo para intentar detener la caída 

Comienzan los cruces a la isla en La Fluvial con un pequeño cambio: cuánto cuesta ir

Comienzan los cruces a la isla en La Fluvial con un pequeño cambio: cuánto cuesta ir

Newells vs Tigre: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Clausura

Newell's vs Tigre: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Clausura

Confirmado: cuándo juega Central los 45 minutos suspendidos ante Sarmiento en Junín

Confirmado: cuándo juega Central los 45 minutos suspendidos ante Sarmiento en Junín

Ovación
Asociación Rosarina de Fútbol: 1º de Mayo tiene una profesora que lo hace volar para llegar a Primera A

Por Juan Iturrez
Ovación

Asociación Rosarina de Fútbol: 1º de Mayo tiene una profesora que lo hace volar para llegar a Primera A

Asociación Rosarina de Fútbol: 1º de Mayo tiene una profesora que lo hace volar para llegar a Primera A

Asociación Rosarina de Fútbol: 1º de Mayo tiene una profesora que lo hace volar para llegar a Primera A

Asociación Rosarina de Fútbol: Club del Gran Rosario sueña con el ascenso a la Primera B

Asociación Rosarina de Fútbol: Club del Gran Rosario sueña con el ascenso a la Primera B

Todo el fútbol argentino se puso la camiseta de Miguel Ángel Russo

Todo el fútbol argentino se puso la camiseta de Miguel Ángel Russo

Policiales
Te vas a pasar para el otro lado: los chats del enfermero del Pami II que robó y vendió fentanilo
Policiales

"Te vas a pasar para el otro lado": los chats del enfermero del Pami II que robó y vendió fentanilo

Barrio Industrial: imputaron por un crimen a balazos a un joven detenido al salir de una fiesta

Barrio Industrial: imputaron por un crimen a balazos a un joven detenido al salir de una fiesta

Cocaína a bordo: arrestaron a un taxista y su pasajero con droga en un bolso

Cocaína a bordo: arrestaron a un taxista y su pasajero con droga en un bolso

Balearon a un hombre en el lugar donde ocurrió el doble crimen de Virginia Ferreyra y su madre

Balearon a un hombre en el lugar donde ocurrió el doble crimen de Virginia Ferreyra y su madre

La Ciudad
La Noche de los Museos Abiertos selló otro éxito junto a los rosarinos
La Ciudad

La Noche de los Museos Abiertos selló otro éxito junto a los rosarinos

El tiempo en Rosario: viernes feriado, con nubes y temperatura en ascenso

El tiempo en Rosario: viernes feriado, con nubes y temperatura en ascenso

Noche de Museos Abiertos: cuáles son los espacios para recorrer gratis

Noche de Museos Abiertos: cuáles son los espacios para recorrer gratis

Una muestra del Museo de la Ciudad hizo relucir las campanas de la vieja relojería Sudamericana

Una muestra del Museo de la Ciudad hizo relucir las campanas de la vieja relojería Sudamericana

El tiempo en Rosario: jueves cálido y con cielo despejado 
La Ciudad

El tiempo en Rosario: jueves cálido y con cielo despejado 

Agenda de teatro en Rosario: funciones todos los días, para todos los gustos
Zoom

Agenda de teatro en Rosario: funciones todos los días, para todos los gustos

Licitan el puente a Victoria: siete empresas interesadas, pero al final las obras las financiará el Estado
La Región

Licitan el puente a Victoria: siete empresas interesadas, pero al final las obras las financiará el Estado

Newells: la historia del gran maestro rojinegro en un libro imperdible

Por Hernán Cabrera
Ovacion

Newell's: la historia del gran maestro rojinegro en un libro imperdible

Quini 6: todos los resultados del miércoles 8 de octubre
Información General

Quini 6: todos los resultados del miércoles 8 de octubre

Con un golazo made in Newells de Silvetti, Argentina vapuleó a Nigeria y sueña en el Mundial sub-20
Ovación

Con un golazo made in Newell's de Silvetti, Argentina vapuleó a Nigeria y sueña en el Mundial sub-20

Una mujer fue asesinada en la zona oeste: tenía signos de ahorcamiento y detuvieron al novio
Policiales

Una mujer fue asesinada en la zona oeste: tenía signos de ahorcamiento y detuvieron al novio

La autopsia de la joven asesinada en Entre Ríos confirmó que la mataron de un disparo
Policiales

La autopsia de la joven asesinada en Entre Ríos confirmó que la mataron de un disparo

Docentes de la UNR podrían parar el próximo martes: reclaman salarios salarios y presupuesto
La Ciudad

Docentes de la UNR podrían parar el próximo martes: reclaman salarios salarios y presupuesto

Al final, hay plata: el gobierno afirma que hay fondos disponibles para reimprimir las boletas donde figura Espert
Política

Al final, hay plata: el gobierno afirma que hay fondos disponibles para reimprimir las boletas donde figura Espert

Intento de asesinato de Cristina: la Justicia condenó a Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte
Política

Intento de asesinato de Cristina: la Justicia condenó a Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte

Fentanilo contaminado: la comisión del Congreso que investiga el caso se reunirá en Rosario
Información General

Fentanilo contaminado: la comisión del Congreso que investiga el caso se reunirá en Rosario

Noche de los Museos: el Politécnico muestra por primera vez su colección de motores y vehículos
La Ciudad

Noche de los Museos: el Politécnico muestra por primera vez su colección de motores y vehículos

Caso $Libra: ordenan analizar el contenido de los teléfonos de Javier y Karina Milei
Política

Caso $Libra: ordenan analizar el contenido de los teléfonos de Javier y Karina Milei

Nicki Nicole y Javier Milei: dos shows, uno real y otro irreal

Por Facundo Borrego
La Ciudad

Nicki Nicole y Javier Milei: dos shows, uno real y otro irreal

Amsafé afirma que el gobierno nacional le debe 2 millones de pesos a cada docente
La Ciudad

Amsafé afirma que el gobierno nacional le debe 2 millones de pesos a cada docente

Créditos Nido: quiénes fueron los ganadores en Rosario del sorteo número 15
La Ciudad

Créditos Nido: quiénes fueron los ganadores en Rosario del sorteo número 15

Que no nos tape el agua: Rosario suma un plan para evitar anegamientos por lluvia
La Ciudad

Que no nos tape el agua: Rosario suma un plan para evitar anegamientos por lluvia

Un incendio provocó el derrumbe de su casa y también destruyó la de su padre
La Ciudad

Un incendio provocó el derrumbe de su casa y también destruyó la de su padre

Quisieron echarlo de una cervecería del centro, se resistió e hirió a un empleado
Policiales

Quisieron echarlo de una cervecería del centro, se resistió e hirió a un empleado