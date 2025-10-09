La Capital | Economía | tesoro

Auxilio de Trump: Bessent anunció que el Tesoro de EEUU compró pesos y confirmó el swap por u$s20.000 millones

El funcionario estadounidense confirmó que durante las reuniones con el ministro de Economía, Luis Caputo, se cerró el acuerdo. Ratificó el esquema de banda cambiaria para la flotación del dólar

9 de octubre 2025 · 17:15hs
Scott Bessent y el ministro de Economía

Scott Bessent y el ministro de Economía, Luis Caputo, se reunieron para avanzar en los detalles de la línea de swap.

El dólar bajó durante la rueda de este jueves y la situación tenía una explicación. El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, anunció a través de la red social X que “tras cuatro días de intensas reuniones” con el Ministro de Economía, Luis Caputo, y como “Argentina enfrenta un momento de grave iliquidez", Estados Unidos actuará para respaldar al país y su prodente estrategia fiscal. “Hoy compramos directamente pesos argentinos”, escribió en el posteo.

Además, Bessent confirmó que el acuerdo de swap de divisas por 20.000 millones de dólares con el Banco Central de la República Argentina (BCRA). “El Tesoro de Estados Unidos está preparado, de inmediato, para tomar las medidas excepcionales necesarias para estabilizar los mercados”, resaltó el funcionario estadounidense.

En rigor, Bessent explicó que “la comunidad internacional, incluyendo al Fondo Monetario Internacional (FMI) “respalda unánimemente a Argentina y su prudente estrategia fiscal, pero solo Estados Unidos puede actuar con rapidez”.

El respaldo de Donald Trump

También resaltó que “el presidente Donald Trump está comprometido con el fortalecimiento de nuestros aliados que acogen el comercio justo y la inversión estadounidense” y subrayó: “El ministro Caputo me informó sobre su estrecha coordinación con el FMI en relación con los compromisos de Argentina en el marco de su programa. Las políticas argentinas, cuando se basan en la disciplina fiscal, son sólidas. Su banda cambiaria sigue siendo adecuada para su propósito”.

Un comentario que tal vez busca despejar dudas sobre la posibilidad de un cambio del esquema de bandas cambiarias tras las elecciones legislativas del próximo domingo 26 de octubre.

El secretario del Tesoro cerró su posteó en la red social X: “Espero con interés la reunión entre el presidente Trump y el presidente Milei el 14 de octubre y volver a ver al ministro Caputo en el marco de las Reuniones Anuales del FMI”.

Todo ocurrió en esta jornada en la que el Tesoro local se había quedado prácticamente sin dólares para sostener el tipo de cambio dentro de la banda, apareció a media rueda "oferta privada" que hizo caer al dólar mayorista desde los $1.470 hasta los $1.420. Lo que sucedió que a partir del mediodía, Estados Unidos a través del Banco Santander intervino en el mercado oficial comprando pesos, según confirmaron desede la entidad financiera a Ambito.

Auxilio de Trump: Bessent anunció que el Tesoro de EEUU compró pesos y confirmó el swap por u$s20.000 millones
