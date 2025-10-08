Quisieron echarlo de una cervecería del centro, se resistió e hirió a un empleado

El detenido tiene 25 años y le secuestraron un alambre afilado a una cuadra del bar donde supuestamente estaba molestando a dos clientes

El denunciante cree que el sospechoso quería robarle a los comensales en la cervecería.

La policía rosarina arrestó este martes a un joven por un episodio violento en una cervecería del microcentro. Un empleado sufrió heridas cuando trató de echarlo por los inconvenientes que generó a última hora de la tarde, cuando advirtió que podía producirse un robo dentro del negocio.

El hombre quedó demorado debido a la agresión a un hombre de 43 años en San Lorenzo al 800 . Según fuentes oficiales, la víctima sólo tenía lesiones leves y no requirió traslado después de la denuncia sobre el incidente. Mientras tanto, los agentes de la Brigada Motorizada secuestraron un objeto punzante de 30 centímetros durante la requisa del sospechoso.

El operativo realizado a pocas cuadras de la plaza 25 de Mayo comenzó alrededor de las 19, donde miembros de las fuerzas de seguridad provinciales recibieron un pedido de ayuda por el ataque en el bar Birramp . En ese momento, Francisco G. D. dijo que lo habían apuñalado mientras trataba de retirar a un sujeto que estaba molestando a otras dos personas en el local que posee mesas sobre la vereda.

El empleado del local sufrió una herida en la espalda como consecuencia del altercado registrado al final de la tarde en inmediaciones de San Lorenzo y Maipú. Una vez que el agresor se retiró, le contó lo sucedido al personal de la Brigada Motorizada y los uniformados dieron con el sospechoso de 25 años cerca del lugar.

Según la declaración que recogieron los efectivos, Walter A. llegó a la cervecería y empezó a molestar a dos clientes. La víctima pensó que quería robarles y decidió retirarlo, pero el joven se negó y lo atacó.

A partir de este testimonio, la policía empezó a buscar a un muchacho vestido con una remera amarilla y un pantalón oscuro. El patrullaje concluyó a la vuelta del local, donde capturaron al presunto atacante y encontraron evidencia compatible con el relato del hombre lesionado.

El reporte oficial indica que el detenido portaba un alambre doblado que medía unos 30 centímetros y tenía la punta afilada. El objeto fue secuestrado y quedó a disposición de la Justicia provincial luego del traslado del acusado hasta la comisaría 2ª.