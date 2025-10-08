Quisieron echarlo de una cervecería del centro, se resistió e hirió a un empleado

La Ciudad
Amsafé adhiere a la medida de fuerza de Ctera y el martes próximo van al paro
Economía
Electrolux suspendió trabajadores en Rosario y la UOM está en alerta
Ovación
Cómo es el presente de salud del Patón Bauza y la enfermedad neurodegenerativa que padece
La Ciudad
Rosario en una historieta: la obra de Daniel Basilio se presentará en la Feria del Libro
Política
Imputaron a José Luis Espert por presunto lavado de dinero
Ovación
El Turismo Nacional prepara una gran movida por el centro de Rosario
La región
En Santa Fe se hizo una inédita ablación de corazón: ¿cómo fue el procedimiento?
Policiales
Franco Casco: a 11 años de su desaparición se arma el tribunal para la nueva sentencia
Política
La Corte Suprema habilitó la extradición de Fred Machado a Estados Unidos
Información General
Quién es "El Loco David", el nuevo sospechoso por el triple femicidio de Florencio Varela
Información General
Villa Carlos Paz: el fenómeno misterioso que se registra en el lago San Roque
ECONOMÍA
Con el presupuesto de Milei, Santa Fe "solo podrá hacer siete kilómetros de ruta"
Información General
Nobel de Física 2025 a tres investigadores de mecánica cuántica macroscópica
La Región
Un motociclista falleció en la ruta nacional A012 por el choque con un camión
POLICIALES
Condenado como jefe de una violenta banda desde la cárcel, ya tiene imputaciones por otra nueva
Ovación
Guillermo Ferretti, periodista distinguido de la ciudad: un acto de estricta justicia
Policiales
Detuvieron a dos sospechosos y recuperaron indumentaria robada a una importante firma rosarina
Policiales
Imputados y presos los policías acusados por el robo de $19 millones a un comerciante de Baigorria
La Ciudad
Santa Fe negocia con una lowcost para conectar el aeropuerto de Rosario con Chile
Policiales
Un colombiano, condenado por matar a un compatriota en Rosario antes de un partido en Newell's