Quisieron echarlo de una cervecería del centro, se resistió e hirió a un empleado

El detenido tiene 25 años y le secuestraron un alambre afilado a una cuadra del bar donde supuestamente estaba molestando a dos clientes

8 de octubre 2025 · 08:09hs
El denunciante cree que el sospechoso quería robarle a los comensales en la cervecería.

Foto: Birramp.

El denunciante cree que el sospechoso quería robarle a los comensales en la cervecería.

La policía rosarina arrestó este martes a un joven por un episodio violento en una cervecería del microcentro. Un empleado sufrió heridas cuando trató de echarlo por los inconvenientes que generó a última hora de la tarde, cuando advirtió que podía producirse un robo dentro del negocio.

El hombre quedó demorado debido a la agresión a un hombre de 43 años en San Lorenzo al 800. Según fuentes oficiales, la víctima sólo tenía lesiones leves y no requirió traslado después de la denuncia sobre el incidente. Mientras tanto, los agentes de la Brigada Motorizada secuestraron un objeto punzante de 30 centímetros durante la requisa del sospechoso.

El operativo realizado a pocas cuadras de la plaza 25 de Mayo comenzó alrededor de las 19, donde miembros de las fuerzas de seguridad provinciales recibieron un pedido de ayuda por el ataque en el bar Birramp. En ese momento, Francisco G. D. dijo que lo habían apuñalado mientras trataba de retirar a un sujeto que estaba molestando a otras dos personas en el local que posee mesas sobre la vereda.

Herido con un alambre en una cervecería

El empleado del local sufrió una herida en la espalda como consecuencia del altercado registrado al final de la tarde en inmediaciones de San Lorenzo y Maipú. Una vez que el agresor se retiró, le contó lo sucedido al personal de la Brigada Motorizada y los uniformados dieron con el sospechoso de 25 años cerca del lugar.

Según la declaración que recogieron los efectivos, Walter A. llegó a la cervecería y empezó a molestar a dos clientes. La víctima pensó que quería robarles y decidió retirarlo, pero el joven se negó y lo atacó.

Violencia en un bar de zona sur de Rosario: discutieron a los gritos y terminaron a los tiros

A partir de este testimonio, la policía empezó a buscar a un muchacho vestido con una remera amarilla y un pantalón oscuro. El patrullaje concluyó a la vuelta del local, donde capturaron al presunto atacante y encontraron evidencia compatible con el relato del hombre lesionado.

El reporte oficial indica que el detenido portaba un alambre doblado que medía unos 30 centímetros y tenía la punta afilada. El objeto fue secuestrado y quedó a disposición de la Justicia provincial luego del traslado del acusado hasta la comisaría 2ª.

Ramón, el padre de Franco Casco, es uno de los querellantes que pidió ante Casación que se anule la absolución de los policías

Franco Casco: a 11 años de su desaparición se arma el tribunal para la nueva sentencia

La mujer taxista hizo la denuncia a través de un compañero de trabajo.

Dos ladrones asaltaron a una taxista en la zona norte

La banda era dirigida por un preso que entonces estaba en la unidad penitenciaria Nº 6, en la ex alcaidía de Jefatura

Condenado como jefe de una violenta banda desde la cárcel, ya tiene imputaciones por otra nueva

El robo de la indumentaria estuvo valuado en $5,5 millones de pesos. 

Detuvieron a dos sospechosos y recuperaron indumentaria robada a una importante firma rosarina

Hallan muerta a Daiana Mendieta, la joven  desaparecida desde el viernes

Hallan muerta a Daiana Mendieta, la joven  desaparecida desde el viernes

Las sentidas palabras de Central para Miguel Russo y el aluvión de mensajes del pueblo canalla

Las sentidas palabras de Central para Miguel Russo y el aluvión de mensajes del pueblo canalla

De Rosario para Rosario: Nicki Nicole y Baglietto cantaron ante 250 mil personas

De Rosario para Rosario: Nicki Nicole y Baglietto cantaron ante 250 mil personas

Nicki Nicole celebró el tricentenario: Ustedes son mi lugar, son mi casa

Nicki Nicole celebró el tricentenario: "Ustedes son mi lugar, son mi casa"

Que canten los niños: se viene el concierto del 13° encuentro y campamento coral de Sastre

"Que canten los niños": se viene el concierto del 13° encuentro y campamento coral de Sastre

