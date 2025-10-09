La Capital | Ovación | Central

Confirmado: cuándo juega Central los 45 minutos suspendidos ante Sarmiento en Junín

Sarmiento y Central igualaban 0-0 al cabo del primer tiempo y el árbitro Andrés Merlos debió suspenderlo por lluvia, por la 7ª del Clausura. Cuándo se completa.

9 de octubre 2025 · 16:46hs
El partido disputado bajo la lluvia en Junín y que se suspendió en el entretiempo. Sarmiento y Central van 0 a 0.

Marcelo Bustamante

El partido disputado bajo la lluvia en Junín y que se suspendió en el entretiempo. Sarmiento y Central van 0 a 0.

En medio de un día de luto para el fútbol argentino, y en especial para Rosario Central, por el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, la Liga Profesional de Fútbol comunicó cuándo se disputarán los segundos 45 minutos del partido que los canallas igualan con Sarmiento 0 a 0, en Junín, por la 7ª fecha del Clausura.

Esa noche, el diluvio nunca paró y en verdad ni siquiera debió jugarse la primera etapa. Pero Merlos lo arrancó y lo hizo durar hasta el entretiempo. Era evidente que no se podía jugar y lo suspendió.

Ahora la Liga Profesional informó en la tarde de este jueves que esos 45 minutos que restan se disputarán el viernes 24 de octubre, en el mismo estadio Eva Perón, pero a las 16.

El otro partido del Clausura que se completa

Además de ese segundo tiempo que falta completar en Junín, la LPF informó cuándo se disputará Independiente v. Platense, correspondiente a la fecha 6ª y que se suspendiera por los graves incidentes en los días previos en el partido entre el Rojo y la U de Chile por Copa Sudamericana.

También se disputará el viernes 24 de octubre, pero a las 18, en el Libertadores de América y con público local. Con esos encuentros, el torneo Clausura se pondrá al día

Hinchas de Boca y Central, afuera de la Bombonera, en el velorio de Miguel Ángel Russo. 

Hinchas de Central y Boca, unidos cantando por Miguel Ángel Russo

Miguel Angel Russo y Gonzalo Belloso

Parte de las cenizas de Miguel Ángel Russo descansarán en el Gigante de Arroyito

Un hincha de Boca y otro de Central, saliendo de la Bombonera tras despedir a Miguel Ángel Russo.

El adiós a Miguel Ángel Russo en La Boca: copado por hinchas y un respetuoso silencio

Multitudinaria y emotiva despedida a Miguel Ángel Russo. En horas de la tarde, se suma Central 

Casi todos los jugadores de Central viajan a la Bombonera para despedir a Miguel Ángel Russo

Ogro Fabbiani despidió a Miguel Ángel Russo: el conmovedor posteo del DT leproso

Dolor en el mundo Central y de todo el fútbol: falleció Miguel Ángel Russo

Newells le ofreció a Tigre postergar el partido, pero dijo que no: el hijo de Russo jugará este viernes en Rosario

Newells: Fabbiani cambia el sistema y medio equipo para intentar detener la caída 

Provincias Unidas endurece sus críticas a Javier Milei y al kirchnerismo

Teatro por la Identidad: 20 años de una búsqueda desde el arte de los nietos apropiados

Lionel Scaloni alabó el momento de Di María en Central y cree que su etapa en la selección terminó

"Te vas a pasar para el otro lado": los chats del enfermero del Pami II que robó y vendió fentanilo

Luis Emanuel B fue imputado por ofrecer a la venta fármacos hospitalarios riesgosos para la salud. Revelan las conversaciones con un cliente fallecido en 2023
Newells le ofreció a Tigre postergar el partido, pero dijo que no: el hijo de Russo jugará este viernes en Rosario
Parte de las cenizas de Miguel Ángel Russo descansarán en el Gigante de Arroyito
Flores, velas y abrazos: el emotivo homenaje a Miguel Ángel Russo en el Gigante de Arroyito
Auxilio de Trump: Bessent anunció que el Tesoro de EEUU compró pesos y confirmó el swap por u$s20.000 millones
Procesaron a exjefes de la Afip de Rosario y Santa Fe por usar datos fiscales en favor de una empresa
Ogro Fabbiani despidió a Miguel Ángel Russo: el conmovedor posteo del DT leproso

Dolor en el mundo Central y de todo el fútbol: falleció Miguel Ángel Russo

Newells le ofreció a Tigre postergar el partido, pero dijo que no: el hijo de Russo jugará este viernes en Rosario

Newells: Fabbiani cambia el sistema y medio equipo para intentar detener la caída 

Comienzan los cruces a la isla en La Fluvial con un pequeño cambio: cuánto cuesta ir

Flores, velas y abrazos: el emotivo homenaje a Miguel Ángel Russo en el Gigante de Arroyito
Hinchas de Central y Boca, unidos cantando por Miguel Ángel Russo

Parte de las cenizas de Miguel Ángel Russo descansarán en el Gigante de Arroyito

Te vas a pasar para el otro lado: los chats del enfermero del Pami II que robó y vendió fentanilo
Barrio Industrial: imputaron por un crimen a balazos a un joven detenido al salir de una fiesta

Cocaína a bordo: arrestaron a un taxista y su pasajero con droga en un bolso

Balearon a un hombre en el lugar donde ocurrió el doble crimen de Virginia Ferreyra y su madre

Teatro por la Identidad: 20 años de una búsqueda desde el arte de los nietos apropiados
Procesaron a exjefes de la Afip de Rosario y Santa Fe por usar datos fiscales en favor de una empresa

Derribaron otro búnker de venta de drogas y ya van 48 en Rosario

Comienzan los cruces a la isla en La Fluvial con un pequeño cambio: cuánto cuesta ir

Newells: la historia del gran maestro rojinegro en un libro imperdible

Por Hernán Cabrera
Quini 6: todos los resultados del miércoles 8 de octubre
Con un golazo made in Newells de Silvetti, Argentina vapuleó a Nigeria y sueña en el Mundial sub-20
Una mujer fue asesinada en la zona oeste: tenía signos de ahorcamiento y detuvieron al novio
La autopsia de la joven asesinada en Entre Ríos confirmó que la mataron de un disparo
Docentes de la UNR podrían parar el próximo martes: reclaman salarios salarios y presupuesto
Al final, hay plata: el gobierno afirma que hay fondos disponibles para reimprimir las boletas donde figura Espert
Intento de asesinato de Cristina: la Justicia condenó a Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte
Fentanilo contaminado: la comisión del Congreso que investiga el caso se reunirá en Rosario
Noche de los Museos: el Politécnico muestra por primera vez su colección de motores y vehículos
Caso $Libra: ordenan analizar el contenido de los teléfonos de Javier y Karina Milei
Nicki Nicole y Javier Milei: dos shows, uno real y otro irreal

Por Facundo Borrego
Amsafé afirma que el gobierno nacional le debe 2 millones de pesos a cada docente
Créditos Nido: quiénes fueron los ganadores en Rosario del sorteo número 15
Que no nos tape el agua: Rosario suma un plan para evitar anegamientos por lluvia
Un incendio provocó el derrumbe de su casa y también destruyó la de su padre
Quisieron echarlo de una cervecería del centro, se resistió e hirió a un empleado
Mala praxis, Argentina ya tiene una Ley que busca proteger al paciente
Endeudadas y pluriempleadas: la crisis económica se ensaña con las mujeres
Chau, papel: la administración pública de Santa Fe se digitaliza completamente
