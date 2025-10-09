Confirmado: cuándo juega Central los 45 minutos suspendidos ante Sarmiento en Junín

Sarmiento y Central igualaban 0-0 al cabo del primer tiempo y el árbitro Andrés Merlos debió suspenderlo por lluvia, por la 7ª del Clausura. Cuándo se completa.

En medio de un día de luto para el fútbol argentino, y en especial para Rosario Central , por el fallecimiento de Miguel Ángel Russo , la Liga Profesional de Fútbol comunicó cuándo se disputarán los segundos 45 minutos del partido que los canallas igualan con Sarmiento 0 a 0, en Junín, por la 7ª fecha del Clausura .

Esa noche, el diluvio nunca paró y en verdad ni siquiera debió jugarse la primera etapa. Pero Merlos lo arrancó y lo hizo durar hasta el entretiempo. Era evidente que no se podía jugar y lo suspendió.

Ahora la Liga Profesional informó en la tarde de este jueves que esos 45 minutos que restan se disputarán el viernes 24 de octubre, en el mismo estadio Eva Perón, pero a las 16.

El otro partido del Clausura que se completa

Además de ese segundo tiempo que falta completar en Junín, la LPF informó cuándo se disputará Independiente v. Platense, correspondiente a la fecha 6ª y que se suspendiera por los graves incidentes en los días previos en el partido entre el Rojo y la U de Chile por Copa Sudamericana.

También se disputará el viernes 24 de octubre, pero a las 18, en el Libertadores de América y con público local. Con esos encuentros, el torneo Clausura se pondrá al día