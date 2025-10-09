Asociación Rosarina de Fútbol: Club del Gran Rosario sueña con el ascenso a la Primera B El equipo de Funes es serio candidato a subir a la segunda categoría de la Rosarina. El DT Pablo Castella se sumó en la temporada Por Juan Iturrez 9 de octubre 2025 · 22:46hs

Club del Gran Rosario, de la mano de Pablo Castella, se transformó en uno de los candidatos a lograr el ascenso a la Primera B. La institución de la ciudad de Funes participa actualmente con todas sus categorías en los torneos de la Asociación Rosarina de Fútbol y se afilió en el año 2018.

En la presente temporada, la dirigencia contrató el joven y experimentado técnico Pablo Castella (exTiro Federal) para afrontar el torneo de la Primera C y marcha segundo detrás de Bancario.

“Las sensaciones son muy buenas por el gran momento que viene realizando el plantel en la Primera C. Llegamos a principios de año, cambiamos la modalidad de los entrenamientos, porque se entrenaba por la mañana y ahora lo hacemos por la noche. Renovamos todo lo que es primera, llevamos muchos jugadores, se sumaron de otros clubes y subimos muchos chicos que estaban jugando en sexta el año pasado. La idea era promocionarlos y se afianzaron bastante. Son los casos de Iván Valle, Tomás García y Nahuel Soria, chicos que fuimos acentuando en primera todos categorías 2006, y un chiquito categoría 2008, Mateo Tejerizo, y Nicolás Morel, volante central. Además trajimos a varios futbolistas de Unión Americana”, confió Pablo Castella.

Plantel de Club del Gran Rosario 2025 Nahuel Soria, Matías Mattietto, Alejo Villordo, Mauro Ascaris, Claudio Zenon, Juan Clemente, Franco Lovatto, Franco Luca, Mteo Tejerizo, Iván Valle, Tomás Valverde, Juan Ignacio Torres, Bruno Moriconi, Adriel Moyano, Iván Prado, Nicolás Morel, Tomás García, Santiago Navero, Santiago Cartazo, Bautista Parodi, Victor Berón, Santiago Aguirre, Mauro Urraco, Alejandro Basualdo, Alexis Arrieta, Marcos Laviano, Franco Rosetti, Máximo Scheimberg, Thiago Sandoval y Nahuel Acuña. Cuerpo Técnico: Pablo Ángel Castella, Luciano Hevia (ayudante) y Ignacio Torrente (preparador físico). Prensa Lucas Santillán.

Se juega la Primera C Esta tarde a partir de las 15 se disputará la 25ª fecha estos partidos: Jorgito Jrs v. CGR; Bancario v. San Roque; Sarmiento v. Olympia; María Reina v. Juan XXIII; San Cayetano v. Argentino ; Estrella Azul de Pérez v. Sportivo Silva; Sparta v. Provincial B. San José le gana los puntos a San Martín y queda libre 14 de Junio.