La Capital | Política | Plata

Al final, hay plata: el gobierno afirma que hay fondos disponibles para reimprimir las boletas donde figura Espert

Así lo expresó el ministro del Interior a la salida de su audiencia con Ramos Padilla. El gasto de la reimpresión demandaría 15.000 millones de pesos.

8 de octubre 2025 · 19:17hs
Tras renunciar a su candidatura legislativa y a su cargo como titular de la comisión de Presupuesto y Hacienda

Foto: Archivo / La Capital.

Tras renunciar a su candidatura legislativa y a su cargo como titular de la comisión de Presupuesto y Hacienda, Espert pidió licencia en Diputados.

El ministro del Interior, Lisandro Catalán, afirmó este miércoles que hay dinero para afrontar la eventual reimpresión de boletas electorales de la provincia de Buenos Aires, tras la renuncia de José Luis Espert a su candidatura a diputado por su vínculo con el narco Fred Machado.

"Nosotros fuimos muy cuidadosos en el manejo de los fondos públicos para el proceso electoral y eso nos llevó a tener un ahorro de 15.500 millones de pesos respecto de la previsión presupuestaria. Eso está disponible", dijo Catalán a la prensa tras su audiencia con el juez bonaerense, con competencia en lo electoral, Alejo Ramos Padilla.

Ramos Padilla deberá resolver la incógnita que tiene en vilo al gobierno del presidente Javier Milei a pocos días de las elecciones nacionales legislativas del 26 de octubre. Su decisión se espera para, más tardar, este jueves.

"La reimpresión en términos de tiempo es factible. Pero la decisión depende de la justicia y vamos a acatar la orden. En el caso de que la justicia decida no reimprimir, se lo devolveremos a la Secretaría de Hacienda, como corresponde", agregó el funcionario nacional.

Noticias relacionadas
Davis y Milei en un encuentro en la Casa Rosada.

Caso $Libra: ordenan analizar el contenido de los teléfonos de Javier y Karina Milei

Fernando Sabag Montiel, durante la última audiencia del juicio.

Intento de asesinato de Cristina: la Justicia condenó a Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte

El cruce de Martín Menem y Facundo Manes en un pasillo del Congreso.

Menem desmintió a Manes por las supuestas "amenazas" antes de la sesión en Diputados

La Casa Rosada insistirá para que Santilli encabece la lista.

La Libertad Avanza apelará el rechazo judicial e insistirá con Santilli al frente de la lista

Ver comentarios

Las más leídas

Quisieron echarlo de una cervecería del centro, se resistió e hirió a un empleado

Quisieron echarlo de una cervecería del centro, se resistió e hirió a un empleado

El Tata Martino, entre su futuro laboral y la preocupación por el presente de Newells

El Tata Martino, entre su futuro laboral y la preocupación por el presente de Newell's

Ningún jugador de Newells será separado del plantel, al menos por el momento

Ningún jugador de Newell's será separado del plantel, al menos por el momento

Dolor en el mundo Central y de todo el fútbol: falleció Miguel Ángel Russo

Dolor en el mundo Central y de todo el fútbol: falleció Miguel Ángel Russo

Lo último

Quini 6: todos los resultados del miércoles 8 de octubre

Quini 6: todos los resultados del miércoles 8 de octubre

La selección argentina homenajeó a Miguel Ángel Russo con un minuto de silencio

La selección argentina homenajeó a Miguel Ángel Russo con un minuto de silencio

Cartelera económica: el agro frente al desafío de la inteligencia artificial

Cartelera económica: el agro frente al desafío de la inteligencia artificial

Un 8 de octubre imborrable: Russo se despidió el mismo día que el Negro Palma, otra leyenda de Central

Cosas del destino: hace exactamente un año el club de Arroyito atravesaba por un momento de mucha angustia con la muerte del Tordo

Un 8 de octubre imborrable: Russo se despidió el mismo día que el Negro Palma, otra leyenda de Central

Por Elbio Evangeliste
Miguel Ángel Russo, eterno: las postales de una vida entre el fútbol y la gloria
Ovación

Miguel Ángel Russo, eterno: las postales de una vida entre el fútbol y la gloria

No fue exposición cruel, fue un gesto de humanidad: Russo palpitó fútbol hasta el último suspiro

Por Lucas Vitantonio
Ovación

No fue exposición cruel, fue un gesto de humanidad: Russo palpitó fútbol hasta el último suspiro

Al final, la Justicia absolvió a un policía que había sido condenado a 25 años por un doble homicidio
Policiales

Al final, la Justicia absolvió a un policía que había sido condenado a 25 años por un doble homicidio

Licitan el puente a Victoria: siete empresas interesadas, pero al final las obras las financiará el Estado
La Región

Licitan el puente a Victoria: siete empresas interesadas, pero al final las obras las financiará el Estado

Una mujer fue asesinada en la zona oeste: tenía signos de ahorcamiento y detuvieron al novio
Policiales

Una mujer fue asesinada en la zona oeste: tenía signos de ahorcamiento y detuvieron al novio

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Quisieron echarlo de una cervecería del centro, se resistió e hirió a un empleado

Quisieron echarlo de una cervecería del centro, se resistió e hirió a un empleado

El Tata Martino, entre su futuro laboral y la preocupación por el presente de Newells

El Tata Martino, entre su futuro laboral y la preocupación por el presente de Newell's

Ningún jugador de Newells será separado del plantel, al menos por el momento

Ningún jugador de Newell's será separado del plantel, al menos por el momento

Dolor en el mundo Central y de todo el fútbol: falleció Miguel Ángel Russo

Dolor en el mundo Central y de todo el fútbol: falleció Miguel Ángel Russo

El ex-Central que le dio la espalda a un club de San Nicolás y emigró a Europa

El ex-Central que le dio la espalda a un club de San Nicolás y emigró a Europa

Ovación
El mensaje de Javkin para Miguel Ángel Russo: La ciudad lo despide con honores
Ovación

El mensaje de Javkin para Miguel Ángel Russo: "La ciudad lo despide con honores"

El mensaje de Javkin para Miguel Ángel Russo: La ciudad lo despide con honores

El mensaje de Javkin para Miguel Ángel Russo: "La ciudad lo despide con honores"

Un 8 de octubre imborrable: Russo se despidió el mismo día que el Negro Palma, otra leyenda de Central

Un 8 de octubre imborrable: Russo se despidió el mismo día que el Negro Palma, otra leyenda de Central

Ogro Fabbiani despidió a Miguel Ángel Russo: el conmovedor posteo del DT leproso

Ogro Fabbiani despidió a Miguel Ángel Russo: el conmovedor posteo del DT leproso

Policiales
Al final, la Justicia absolvió a un policía que había sido condenado a 25 años por un doble homicidio
Policiales

Al final, la Justicia absolvió a un policía que había sido condenado a 25 años por un doble homicidio

Una mujer fue asesinada en la zona oeste: tenía signos de ahorcamiento y detuvieron al novio

Una mujer fue asesinada en la zona oeste: tenía signos de ahorcamiento y detuvieron al novio

Barrio Molino Blanco: piden 12 años de prisión por balear a una vecina y su hija embarazada

Barrio Molino Blanco: piden 12 años de prisión por balear a una vecina y su hija embarazada

La autopsia de la joven asesinada en Entre Ríos confirmó que la mataron de un disparo

La autopsia de la joven asesinada en Entre Ríos confirmó que la mataron de un disparo

La Ciudad
El tiempo en Rosario: llega un jueves cálido, con cielo despejado y ráfagas del norte
La Ciudad

El tiempo en Rosario: llega un jueves cálido, con cielo despejado y ráfagas del norte

Docentes de la UNR podrían parar el próximo martes: reclaman salarios salarios y presupuesto

Docentes de la UNR podrían parar el próximo martes: reclaman salarios salarios y presupuesto

Noche de los Museos: el Politécnico muestra por primera vez su colección de motores y vehículos

Noche de los Museos: el Politécnico muestra por primera vez su colección de motores y vehículos

Una cárcel de Rosario se convierte en museo por una noche: así será la muestra en Zeballos y Riccheri

Una cárcel de Rosario se convierte en museo por una noche: así será la muestra en Zeballos y Riccheri

Créditos Nido: quiénes fueron los ganadores en Rosario del sorteo número 15
La Ciudad

Créditos Nido: quiénes fueron los ganadores en Rosario del sorteo número 15

Que no nos tape el agua: Rosario suma un plan para evitar anegamientos por lluvia
La Ciudad

Que no nos tape el agua: Rosario suma un plan para evitar anegamientos por lluvia

Un incendio provocó el derrumbe de su casa y también destruyó la de su padre
La Ciudad

Un incendio provocó el derrumbe de su casa y también destruyó la de su padre

Quisieron echarlo de una cervecería del centro, se resistió e hirió a un empleado
Policiales

Quisieron echarlo de una cervecería del centro, se resistió e hirió a un empleado

Mala praxis, Argentina ya tiene una Ley que busca proteger al paciente
Salud

Mala praxis, Argentina ya tiene una Ley que busca proteger al paciente

Endeudadas y pluriempleadas: la crisis económica se ensaña con las mujeres
La Ciudad

Endeudadas y pluriempleadas: la crisis económica se ensaña con las mujeres

Nobel de Medicina: ¿qué líneas de investigación sobre inmunología se siguen en Rosario?

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Nobel de Medicina: ¿qué líneas de investigación sobre inmunología se siguen en Rosario?

Chau, papel: la administración pública de Santa Fe se digitaliza completamente
La Ciudad

Chau, papel: la administración pública de Santa Fe se digitaliza completamente

Puente a Victoria: Milei prometió concesión sin plata pública, pero las obras las financiará el Estado
La Ciudad

Puente a Victoria: Milei prometió concesión sin plata pública, pero las obras las financiará el Estado

Premio Nobel de Química 2025 a tres científicos por desarrollar una nueva estructura molecular
Información General

Premio Nobel de Química 2025 a tres científicos por desarrollar una nueva estructura molecular

Investigadores del Conicet hallaron un huevo de dinosaurio en buen estado de conservación
Información General

Investigadores del Conicet hallaron un huevo de dinosaurio en buen estado de conservación

La hazaña de pescadores entrerrianos: capturaron un surubí albino de 50 kilos y lo devolvieron al río
La Región

La hazaña de pescadores entrerrianos: capturaron un surubí albino de 50 kilos y lo devolvieron al río

Un hombre cayó al río en la zona del Monumento a la Bandera y es buscado por Prefectura
La Ciudad

Un hombre cayó al río en la zona del Monumento a la Bandera y es buscado por Prefectura

El futuro se degusta: Inteligencia Artificial y vino en el Planetario
La Ciudad

El futuro se degusta: Inteligencia Artificial y vino en el Planetario

Rosario se prepara para una nueva edición de la Noche de Museos Abiertos
La Ciudad

Rosario se prepara para una nueva edición de la Noche de Museos Abiertos

Decathlon en Rosario: la Municipalidad rechazó versiones sobre trabas a su apertura
La Ciudad

Decathlon en Rosario: la Municipalidad rechazó versiones sobre trabas a su apertura

Básquet femenino: Náutico coronó en la Rosarina y ahora comenzó su andar en la Liga Argentina

Por Carlos Durhand
Ovación

Básquet femenino: Náutico coronó en la Rosarina y ahora comenzó su andar en la Liga Argentina

Las sentidas palabras de Central para Miguel Russo y el aluvión de mensajes del pueblo canalla
Ovación

Las sentidas palabras de Central para Miguel Russo y el aluvión de mensajes del pueblo canalla

Newells: Cocoliso González evoluciona según lo esperado y podría llegar al partido contra Tigre

Por Rodolfo Parody
Ovación

Newell's: Cocoliso González evoluciona según lo esperado y podría llegar al partido contra Tigre

Ovando tras su debut en Central: La que viví el domingo fue una noche de 10

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Ovando tras su debut en Central: "La que viví el domingo fue una noche de 10"