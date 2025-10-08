La Capital | La Ciudad | Créditos Nido

Créditos Nido: quiénes fueron los ganadores en Rosario del sorteo número 15

Más de 42 mil santafesinos participaron para acceder a este financiamiento que ya fue otorgado a más de 4.500 personas

8 de octubre 2025 · 13:36hs
Ya se otorgaron más de 4.500 créditos Nido en toda la provincia.

Ya se otorgaron más de 4.500 créditos Nido en toda la provincia.

Este miércoles se llevó a cabo la primera etapa del sorteo número 15 de los créditos Nido para personas que se hayan anotado en los departamentos Rosario y La Capital. El mismo se completará este jueves 9 de octubre con el resto de los departamentos. Se sortean 300 créditos que se suman a los 4.658 ya otorgados.

El sorteo se desarrolló en la sede que la Lotería Provincial tiene en la capital de la provincia. De esta primera etapa participaron 42.521 inscriptos de los departamentos La Capital y Rosario, y este jueves, bajo la misma modalidad, se sortearán los créditos para las personas anotadas correspondientes al resto de los departamentos provinciales.

Los resultados con los ganadores de los créditos Nido de los departamentos Rosario y La Capital ya pueden consultarse en el sitio oficial del gobierno provincial.

Créditos Nido: sigue abierta la inscripción

Las inscripciones para acceder a los créditos Nido continúan abiertas en este enlace. Quienes se hayan anotado y no resulten beneficiados en el sorteo, no precisan inscribirse nuevamente para las siguientes instancias de sorteo.

A su vez, quienes deseen consultar los resultados de las ediciones anteriores del sorteo de los créditos Nido, pueden hacerlo a través de esta sección del sitio oficial del gobierno provincial.

Requisitos para acceder a los créditos Nido

Para acceder a los créditos Nido, los interesados deben residir en la provincia de Santa Fe hasta antes del 30 de junio de 2024. Pueden ser grupos familiares o personas solas que posean ingresos demostrables por el equivalente a dos salarios Mínimo, Vital y Móvil para los Créditos de Vivienda y un salario Mínimo, Vital y Móvil para la terminación. También podrán acceder aquellas personas en relación de dependencia o trabajadores autónomos y personas que no posean otras propiedades.

La evaluación de la situación crediticia personal de cada inscripto se realiza de acuerdo a los requisitos establecidos por el Banco Central. En función de estos criterios, se determina si el interesado califica o no para el sorteo. En este sentido, vale destacar que quienes no superan el filtro pueden revisar y resolver su situación, para luego inscribirse nuevamente para intentar acceder a un crédito Nido.

Montos de los créditos Nido

El sistema de créditos Nido cuenta con cuatro líneas de préstamos por un total de $60.000 millones, que serán destinados a la construcción y adquisición de viviendas, la terminación de viviendas, créditos individuales de gestión colectiva, y para la adquisición o construcción de viviendas por cesión de derechos.

>> Leer más: Créditos Nido: el sueño de dos inquilinos que ven la "única oportunidad" de tener casa propia

Tienen un plazo de repago para la adquisición y construcción de viviendas de 20 años, y de 5 años para terminación. El monto máximo al cual puede aplicar cada persona es de $100 millones para adquisición y construcción de vivienda, y de $25 millones para finalización de su hogar. La cuota será en valor UVA más 4,2% para la demanda general y UVA más 3% para aquellos beneficiarios que perciban sus haberes en el Banco Municipal, siendo actualmente la cuota más baja del sistema financiero de la Argentina.

Noticias relacionadas
La empresa puede utilizar hasta siete camiones para prevenir anegamientos.

Que no nos tape el agua: Rosario suma un plan para evitar anegamientos por lluvia

Nicki Nicole en el espectáculo por el tricentenario de Rosario

Nicki Nicole y Javier Milei: dos shows, uno real y otro irreal

El incendio afectó distintas casillas en el pasaje 1825 al 6200.

Un incendio provocó el derrumbe de su casa y también destruyó la de su padre

Desde el 1 de julio de 2026, todos los organismos provinciales deberán operar exclusivamente con expedientes y firmas digitales

Chau, papel: la administración pública de Santa Fe se digitaliza completamente

Ver comentarios

Las más leídas

Las sentidas palabras de Central para Miguel Russo y el aluvión de mensajes del pueblo canalla

Las sentidas palabras de Central para Miguel Russo y el aluvión de mensajes del pueblo canalla

De Rosario para Rosario: Nicki Nicole y Baglietto cantaron ante 250 mil personas

De Rosario para Rosario: Nicki Nicole y Baglietto cantaron ante 250 mil personas

Quisieron echarlo de una cervecería del centro, se resistió e hirió a un empleado

Quisieron echarlo de una cervecería del centro, se resistió e hirió a un empleado

Decathlon en Rosario: la Municipalidad rechazó versiones sobre trabas a su apertura

Decathlon en Rosario: la Municipalidad rechazó versiones sobre trabas a su apertura

Lo último

Intento de asesinato de Cristina: la Justicia condenó a Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte

Intento de asesinato de Cristina: la Justicia condenó a Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte

Menem desmintió a Manes por las supuestas amenazas antes de la sesión en Diputados

Menem desmintió a Manes por las supuestas "amenazas" antes de la sesión en Diputados

La Libertad Avanza apelará el rechazo judicial e insistirá con Santilli al frente de la lista

La Libertad Avanza apelará el rechazo judicial e insistirá con Santilli al frente de la lista

Una cárcel de Rosario se convierte en museo por una noche: así será la muestra en Zeballos y Riccheri

En la edición de este jueves de La Noche de Museos Abiertos se incorpora una muestra del museo penitenciario provincial, que traerá objetos y documentos del Servicio Penitenciario provincial
Una cárcel de Rosario se convierte en museo por una noche: así será la muestra en Zeballos y Riccheri

Por Matías Loja
Que no nos tape el agua: Rosario suma un plan para evitar anegamientos por lluvia
La Ciudad

Que no nos tape el agua: Rosario suma un plan para evitar anegamientos por lluvia

Intento de asesinato de Cristina: la Justicia condenó a Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte
Política

Intento de asesinato de Cristina: la Justicia condenó a Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte

Nicki Nicole y Javier Milei: dos shows, uno real y otro irreal

Por Facundo Borrego
La Ciudad

Nicki Nicole y Javier Milei: dos shows, uno real y otro irreal

Créditos Nido: quiénes fueron los ganadores en Rosario del sorteo número 15
La Ciudad

Créditos Nido: quiénes fueron los ganadores en Rosario del sorteo número 15

Amsafé afirma que el gobierno nacional le debe 2 millones de pesos a cada docente
La Ciudad

Amsafé afirma que el gobierno nacional le debe 2 millones de pesos a cada docente

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Las sentidas palabras de Central para Miguel Russo y el aluvión de mensajes del pueblo canalla

Las sentidas palabras de Central para Miguel Russo y el aluvión de mensajes del pueblo canalla

De Rosario para Rosario: Nicki Nicole y Baglietto cantaron ante 250 mil personas

De Rosario para Rosario: Nicki Nicole y Baglietto cantaron ante 250 mil personas

Quisieron echarlo de una cervecería del centro, se resistió e hirió a un empleado

Quisieron echarlo de una cervecería del centro, se resistió e hirió a un empleado

Decathlon en Rosario: la Municipalidad rechazó versiones sobre trabas a su apertura

Decathlon en Rosario: la Municipalidad rechazó versiones sobre trabas a su apertura

El Tata Martino, entre su futuro laboral y la preocupación por el presente de Newells

El Tata Martino, entre su futuro laboral y la preocupación por el presente de Newell's

Ovación
El dato curioso de une a los últimos tres marcadores centrales que debutaron en la primera canalla

Por Elbio Evangeliste
Ovación

El dato curioso de une a los últimos tres marcadores centrales que debutaron en la primera canalla

El dato curioso de une a los últimos tres marcadores centrales que debutaron en la primera canalla

El dato curioso de une a los últimos tres marcadores centrales que debutaron en la primera canalla

El ex-Central que le dio la espalda a un club de San Nicolás y emigró a Europa

El ex-Central que le dio la espalda a un club de San Nicolás y emigró a Europa

La sed de revancha de Francia con la selección argentina: No nos dan miedo

La "sed de revancha" de Francia con la selección argentina: "No nos dan miedo"

Policiales
Quisieron echarlo de una cervecería del centro, se resistió e hirió a un empleado
Policiales

Quisieron echarlo de una cervecería del centro, se resistió e hirió a un empleado

Un triple crimen por error en Tablada llegó a juicio y terminó con la absolución del acusado

Un triple crimen por error en Tablada llegó a juicio y terminó con la absolución del acusado

Hallan muerta a Daiana Mendieta, la joven  desaparecida desde el viernes

Hallan muerta a Daiana Mendieta, la joven  desaparecida desde el viernes

Franco Casco: a 11 años de su desaparición se arma el tribunal para la nueva sentencia

Franco Casco: a 11 años de su desaparición se arma el tribunal para la nueva sentencia

La Ciudad
Una cárcel de Rosario se convierte en museo por una noche: así será la muestra en Zeballos y Riccheri

Por Matías Loja
La Ciudad

Una cárcel de Rosario se convierte en museo por una noche: así será la muestra en Zeballos y Riccheri

Créditos Nido: quiénes fueron los ganadores en Rosario del sorteo número 15

Créditos Nido: quiénes fueron los ganadores en Rosario del sorteo número 15

Endeudadas y pluriempleadas: la crisis económica se ensaña con las mujeres

Endeudadas y pluriempleadas: la crisis económica se ensaña con las mujeres

Que no nos tape el agua: Rosario suma un plan para evitar anegamientos por lluvia

Que no nos tape el agua: Rosario suma un plan para evitar anegamientos por lluvia

El futuro se degusta: Inteligencia Artificial y vino en el Planetario
La Ciudad

El futuro se degusta: Inteligencia Artificial y vino en el Planetario

Rosario se prepara para una nueva edición de la Noche de Museos Abiertos
La Ciudad

Rosario se prepara para una nueva edición de la Noche de Museos Abiertos

Decathlon en Rosario: la Municipalidad rechazó versiones sobre trabas a su apertura
La Ciudad

Decathlon en Rosario: la Municipalidad rechazó versiones sobre trabas a su apertura

Básquet femenino: Náutico coronó en la Rosarina y ahora comenzó su andar en la Liga Argentina

Por Carlos Durhand
Ovación

Básquet femenino: Náutico coronó en la Rosarina y ahora comenzó su andar en la Liga Argentina

Las sentidas palabras de Central para Miguel Russo y el aluvión de mensajes del pueblo canalla
Ovación

Las sentidas palabras de Central para Miguel Russo y el aluvión de mensajes del pueblo canalla

Newells: Cocoliso González evoluciona según lo esperado y podría llegar al partido contra Tigre

Por Rodolfo Parody
Ovación

Newell's: Cocoliso González evoluciona según lo esperado y podría llegar al partido contra Tigre

Ovando tras su debut en Central: La que viví el domingo fue una noche de 10

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Ovando tras su debut en Central: "La que viví el domingo fue una noche de 10"

El tiempo en Rosario: miércoles con cielo despejado y máxima de 25 grados
La Ciudad

El tiempo en Rosario: miércoles con cielo despejado y máxima de 25 grados

Un triple crimen por error en Tablada llegó a juicio y terminó con la absolución del acusado
Policiales

Un triple crimen por error en Tablada llegó a juicio y terminó con la absolución del acusado

Conciliación obligatoria: se levantó la huelga de los aceiteros
Economía

Conciliación obligatoria: se levantó la huelga de los aceiteros

Hallan muerta a Daiana Mendieta, la joven  desaparecida desde el viernes
Policiales

Hallan muerta a Daiana Mendieta, la joven  desaparecida desde el viernes

El gobierno aprobó la extradición de Fred Machado tras el fallo de la Corte
Política

El gobierno aprobó la extradición de Fred Machado tras el fallo de la Corte

Amsafé adhiere a la medida de fuerza de Ctera y el martes próximo van al paro
La Ciudad

Amsafé adhiere a la medida de fuerza de Ctera y el martes próximo van al paro

Electrolux suspendió trabajadores en Rosario y la UOM está en alerta
Economía

Electrolux suspendió trabajadores en Rosario y la UOM está en alerta

Cómo es el presente de salud del Patón Bauza y la enfermedad neurodegenerativa que padece
Ovación

Cómo es el presente de salud del Patón Bauza y la enfermedad neurodegenerativa que padece

Rosario en una historieta: la obra de Daniel Basilio se presentará en la Feria del Libro

Por Mila Kobryn
La Ciudad

Rosario en una historieta: la obra de Daniel Basilio se presentará en la Feria del Libro

Imputaron a José Luis Espert por presunto lavado de dinero
Política

Imputaron a José Luis Espert por presunto lavado de dinero

El Turismo Nacional prepara una gran movida por el centro de Rosario
Ovación

El Turismo Nacional prepara una gran movida por el centro de Rosario

En Santa Fe se hizo una inédita ablación de corazón: ¿cómo fue el procedimiento?
La región

En Santa Fe se hizo una inédita ablación de corazón: ¿cómo fue el procedimiento?

Franco Casco: a 11 años de su desaparición se arma el tribunal para la nueva sentencia
Policiales

Franco Casco: a 11 años de su desaparición se arma el tribunal para la nueva sentencia