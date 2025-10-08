Créditos Nido: quiénes fueron los ganadores en Rosario del sorteo número 15

Más de 42 mil santafesinos participaron para acceder a este financiamiento que ya fue otorgado a más de 4.500 personas

Este miércoles se llevó a cabo la primera etapa del sorteo número 15 de los créditos Nido para personas que se hayan anotado en los departamentos Rosario y La Capital. El mismo se completará este jueves 9 de octubre con el resto de los departamentos. Se sortean 300 créditos que se suman a los 4.658 ya otorgados.

El sorteo se desarrolló en la sede que la Lotería Provincial tiene en la capital de la provincia. De esta primera etapa participaron 42.521 inscriptos de los departamentos La Capital y Rosario, y este jueves, bajo la misma modalidad, se sortearán los créditos para las personas anotadas correspondientes al resto de los departamentos provinciales.

Los resultados con los ganadores de los créditos Nido de los departamentos Rosario y La Capital ya pueden consultarse en el sitio oficial del gobierno provincial .

Las inscripciones para acceder a los créditos Nido continúan abiertas en este enlace . Quienes se hayan anotado y no resulten beneficiados en el sorteo, no precisan inscribirse nuevamente para las siguientes instancias de sorteo.

A su vez, quienes deseen consultar los resultados de las ediciones anteriores del sorteo de los créditos Nido, pueden hacerlo a través de esta sección del sitio oficial del gobierno provincial.

Requisitos para acceder a los créditos Nido

Para acceder a los créditos Nido, los interesados deben residir en la provincia de Santa Fe hasta antes del 30 de junio de 2024. Pueden ser grupos familiares o personas solas que posean ingresos demostrables por el equivalente a dos salarios Mínimo, Vital y Móvil para los Créditos de Vivienda y un salario Mínimo, Vital y Móvil para la terminación. También podrán acceder aquellas personas en relación de dependencia o trabajadores autónomos y personas que no posean otras propiedades.

La evaluación de la situación crediticia personal de cada inscripto se realiza de acuerdo a los requisitos establecidos por el Banco Central. En función de estos criterios, se determina si el interesado califica o no para el sorteo. En este sentido, vale destacar que quienes no superan el filtro pueden revisar y resolver su situación, para luego inscribirse nuevamente para intentar acceder a un crédito Nido.

Montos de los créditos Nido

El sistema de créditos Nido cuenta con cuatro líneas de préstamos por un total de $60.000 millones, que serán destinados a la construcción y adquisición de viviendas, la terminación de viviendas, créditos individuales de gestión colectiva, y para la adquisición o construcción de viviendas por cesión de derechos.

>> Leer más: Créditos Nido: el sueño de dos inquilinos que ven la "única oportunidad" de tener casa propia

Tienen un plazo de repago para la adquisición y construcción de viviendas de 20 años, y de 5 años para terminación. El monto máximo al cual puede aplicar cada persona es de $100 millones para adquisición y construcción de vivienda, y de $25 millones para finalización de su hogar. La cuota será en valor UVA más 4,2% para la demanda general y UVA más 3% para aquellos beneficiarios que perciban sus haberes en el Banco Municipal, siendo actualmente la cuota más baja del sistema financiero de la Argentina.