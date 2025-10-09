La Capital | Policiales | enfermero

"Te vas a pasar para el otro lado": los chats del enfermero del Pami II de Rosario que robó y vendió fentanilo

Luis Emanuel B. fue imputado por ofrecer a la venta fármacos hospitalarios riesgosos para la salud. Revelan las conversaciones con un cliente fallecido en 2023

9 de octubre 2025 · 16:43hs
El enfermero Luis B. se desempeñaba en Pami II desde 2014.

Fentanilo en Rosario: un enfermero imputado por venta ilegal.

Los chats hallados en el celular de un hombre que en 2023 murió tras inyectarse fentanilo y otros anestésicos son una de las pruebas que tuvo en cuenta la Justicia federal al imputar a un enfermero del Pami II rosarino por robar y vender, a través de sus redes sociales, cápsulas de sustancias medicinales de uso hospitalario consideradas peligrosas para la salud. “Vecuronio. Así se llama. Es dos veces más fuerte”, dice uno de los mensajes atribuidos al acusado, oriundo de Concepción del Uruguay, a quien le dictaron la prisión cautelar por 150 días. El usuario y comprador respondió con una pregunta que anticipó su final: “¿Si te pasás con eso te vas con Jesús?”.

Las conversaciones figuran en la imputación que formularon los fiscales federales Matías Mené y Soledad García el viernes pasado durante una audiencia realizada en los Tribunales Federales de Rosario ante el juez de Garantías Román Lanzón. El magistrado consideró “gravísimo” el caso y dictó la prisión preventiva por 150 días del enfermero Luis Emanuel B., imputado por los delitos de comercio de estupefacientes (fentanilo), venta de sustancias medicinales peligrosas para la salud disimulando su carácter nocivo y la tenencia ilegal de un arma de uso civil secuestrada en un allanamiento al domicilio de sus padres en Entre Ríos.

Los chats que se ventilaron en ese trámite fueron dados a conocer por los fiscales este jueves. Según la pesquisa, el enfermero del Policlínico Pami II obtenía en su lugar de trabajo y luego ofrecía a la venta en sus redes sociales sustancias como el fentanilo —un opioide y analgésico hasta 100 veces más potentes que la heroína— y otras consideradas peligrosas para la salud como el bromuro de vecuronio, de uso exclusivo hospitalario para anestesia general.

La denuncia

El caso comenzó a investigarse el 23 de julio pasado tras la denuncia del padre de un hombre de 37 años identificado como E. que murió en 2023 tras inyectarse diversas sustancias. Fue encontrado sin vida junto a una jeringa y un frasco que contenía bromuro de vecuronio, además de una carta de despedida a sus familiares. El denunciante señaló al empleado ahora acusado como el proveedor. Aportó documental, el celular de su hijo y otras evidencias relevantes para el caso.

Entre ellas, capturas de pantalla y audios rescatados del celular de su hijo que aluden a la situación de compraventa. Días antes de la muerte, el contacto EmmaBz122 —atribuido al imputado— le avisó: “Te conseguí vecu… ro… nio”. A lo que el cliente preguntó: “¿Más fuerte que el fentanilo es?”. El enfermero respondió: “Obvioooooo”. “¿Si te pasás con eso te vas con Jesús?”, quiso saber E. En un momento posterior de esa charla le preguntó al enfermero si podía conseguir “chinchetas de 10 o 20 o 50 de fentanilo”. Y añadió, textual: “La q me diste era de 5ml nomas”.

La respuesta del empleado fue: “Es que vienen de 5 ml. Tengo hoy esto”, seguida de una foto de visualización única. “Déjame que lo investigue…no sé cómo se administra”, dudó el usuario, a lo que el enfermero contestó: “Son comprimidos, tengo para darte, y el fenta a 100, pero tiene que ser hoy porque otro lo quiere, avisame”.

El denunciante también aportó un último mensaje rescatado del teléfono de su hijo, un audio de 17 segundos que se reprodujo durante la audiencia: “Ey, Colo, escuchá. Preparate la ampolla acordarte del diez, con dos ampollas de esas y después sacá un centímetro y volvele a cargar con una ampolla porque va a quedar muy concentrada y te vas a pasar para el otro lado y hacete de a poco, cualquier cosa avísame”, se escucha decir al enfermero.

Luego de este audio, tras un intercambio de mensajes, el enfermero preguntó: “Y?”, seguido de emojis de asombro y gestos requiriendo atención. Según el fiscal Mené, “lamentablemente E. nunca pudo contestar esos mensajes. Lo encontraron en su departamento sin vida con una jeringa y un frasco de vecuronio”.

Instrucciones de uso

Según la acusación, el enfermero se desempeñaba en el Pami II desde 2014 y de allí sustrajo las sustancias comercializadas y las que se hallaron en su domicilio, “desviándolas de su cadena de distribución lícita”. En su vivienda se secuestraron, entre otros fármacos, ampollas que coincidían con una muestra encontrada en la casa del fallecido.

Se comprobó que los intercambios con E. se remontaban al menos a marzo de 2023. De los registros telefónicos se desprende que había agendado al enfermero como “Luisfa”, “Luis Falopa” o “Luis Central”. Este, según los fiscales, obtenía las sustancias en su lugar de trabajo y las comercializaba como droga de recreación, tanto fentanilo de 5 miligramos de la droguería Denver Farma como bromuro de vecuronio, un fármaco que produce parálisis neuromuscular y se usa como parte de la anestesia general para la relajación músculo esquelética. Además le daba indicaciones sobre cómo aplicarse la droga para evitar que el consulto resultara letal. En otro de los chats citados como parte de la evidencia el cliente le pidió “4fenta por lo menos”.

La muerte fue investigada en un primer momento por el Ministerio Público de la Acusación de la provincia de Santa Fe. La autopsia realizada en el Instituto Médico Legal (IML) concluyó que, aunque no podían descartarse causas toxicológicas, la causa de muerte era “indeterminada”. En julio pasado el padre de E. acudió a la fiscalía federal para pedir que se investigue a “un enfermero de Pami” que le vendía las sustancias a E., situación que había sido advertida por la pareja de su hijo.

La investigación también analizó capturas de pantalla de la red social Instagram, intercambios de WhatsApp, y pertenencias del fallecido. Se constató además que dos líneas telefónicas del vendedor pertenecían a Luis Emanuel B., ambas con domicilio en Concepción del Uruguay, Entre Ríos.

El mismo lote

Además de la documentación respaldatoria, extracciones forenses, análisis de archivos telefónicos realizados por personal de Gendarmería Nacional, entrevistas y registros de organismos oficiales, y empresas de telefonía, el fiscal Mené destacó el resultado de los allanamientos del 1º de octubre pasado en la vivienda del enfermero, en Sierra al 1800, zona oeste de Rosario. Allí se secuestraron dos ampollas de 5 miligramos con el nombre Fentanilo Denver Farma; dos ampollas de Fentanilo Kilab de 5 miligramos y una ampolla con la leyenda Detenler de 1 miligramo.

En el cajón de un mueble se encontraron cuatro cajas de bromuro de vecuronio Pharma Vial de 10 miligramos. Cada una contenía 24 frascos, lo que arrojó un total de 96 frascos. En otro sector de la casa se encontró un pack de 30 cajas que contenían siete comprimidos cada una, con la leyenda Furotral Furosemida, 40 miligramos.

En una parrilla de la vivienda se encontró una ampolla con la leyenda Adrenalina Bioqum de 1 miligramo, y en el interior de una caja de plástico ubicada sobre el techo de un baño se encontraron 98 jeringas hipodérmicas con agujas, dos blísteres de diez comprimidos cada uno con la inscripción Metformina Clorhidrato de 1 gramo y cinco cajas de Blokium B12.

Tras un cotejo se determinó que el lote de bromuro de vecuronio hallado en la casa del enfermero —número 52.333—, coincidía con el que figuraba en el frasco encontrado junto al hombre fallecido.

En otro allanamiento, concretado en la casa de los padres del imputado en Concepción del Uruguay, al que acudía todos los fines de semana, se secuestró una pistola marca Bersa, modelo 223 y calibre .22, un cargador con nueve proyectiles y dos cajas con 51 municiones, todo del mismo calibre.

